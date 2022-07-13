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اقتصاد

سعر جميع العملات بالسوق السوداء في السودان وانخفاض كبير ومفاجئ للدولار

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر جميع العملات بالسوق السوداء watanserb.com
سعر جميع العملات بالسوق السوداء

وطن- شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء بالسودان، اليوم الأربعاء، انخفاضا مفاجئا رغم صعود سعره أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبحسب ما أفاد متعاملون في السوق الموازية لـ(وطن)، فقد هبط سعر الدولار داخل هذه السوق، 7 جنيهات مرة واحدة بشكل مفاجئ.

ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء في السودان، بحسب أحدث معلومة لدينا 564 جنيها.

فيما كان سعر العملة الخضراء أمس، الثلاثاء، قد قفز في السوق السوداء إلى 571 جنيها، مع توقف حركة البيع والشراء.

ويبدو أن إجازة عيد الأضحى الطويلة قد أثرت على سعر صرف الدولار، وفتحت المجال أمام السوق السوداء للتلاعب بالأسعار في ظل إجازة البنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبالنسبة لسعر الدولار في السودان بالبنوك، اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، فقد شهد استقرارا نسبيا.

وجاءت الأسعار بمتوسط 565 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع، متأثرا بالإجازة الطويلة للبنوك خلال عطلة عيد الأضحى.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

هذا وهبط سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما كان متوسط سعر اليورو ببنوك السودان 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني اليوم حقق سعر 650 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 152 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 152 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1390 جنيها.

الجوع يحاصر 18 مليون سوداني

وكان تقرير صادر عن منظمتي الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، قد صدر صورة قاتمة عن الأمن الغذائي في السودان، متوقعا تعرض 18 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليونا للجوع.

وأثار التقرير تساؤلات عديدة عن الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في بلد لطالما وصفه البعض بـ “سلة غذاء العالم” المحتملة. وذلك لتمتعه بأكثر من 180 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة و11 نهرا من بينها ثاني أطول نهر في العالم.

وفيما عزا التقرير الأممي تدهور أوضاع الأمن الغذائي إلى ضعف الإنتاج والظروف السياسية والامنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد؛ قال خبراء اقتصاديون، إن ضعف السياسات والتمويل هي أبرز الأسباب.

ويحذر الخبراء من خطورة الأوضاع إذا لم يتلق الموسم الجاري دعمًا قويًا من خلال المدخلات الزراعية وخدمات الثروة الحيوانية.

مشيرين إلى أن عوامل مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص غير الآمنين غذائيا.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 وتأثير عطلة العيد عليه

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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