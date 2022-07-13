الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 وتأثير عطلة العيد...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 وتأثير عطلة العيد عليه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن – على الرغم من الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، شهد سعر الدولار في السودان في البنوك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 استقرارا نسبيا بمتوسط سعر 565 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع، متأثرا بالإجازة الطويلة للبنوك خلال عطلة عيد الأضحى.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في السودان 578.78 جنيه (متوسط ترجيحي) وذلك وفقا لأسعار بنك السودان المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كذلك استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء في السودان عند 677.91 جنيه بحسب بنك السودان المركزي.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.32 جنيه (متوسط ترجيحي).

سعر الدينار الكويتي في لسودان اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيه (متوسط ترجيحي).

الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه.

وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.

وقال اقتصاديون إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.

وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر جميع العملات بالسوق السوداء في السودان والدولار أصابه الجنون

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.. ارتفاع كبير في السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 في تعاملات المساء في السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار يعود للارتفاع داخل السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في السوق السوداء.. ارتفاع كبير

اقتصاد

مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض جديد

اقتصاد

السودان.. أحدث سعر للدولار في السوق السوداء وسط التغيرات المفاجئة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض جميع العملات

اقتصاد

السودان.. انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا