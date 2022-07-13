سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 وتأثير عطلة العيد عليه

وطن – على الرغم من الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، شهد سعر الدولار في السودان في البنوك اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 استقرارا نسبيا بمتوسط سعر 565 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع، متأثرا بالإجازة الطويلة للبنوك خلال عطلة عيد الأضحى.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في السودان 578.78 جنيه (متوسط ترجيحي) وذلك وفقا لأسعار بنك السودان المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كذلك استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء في السودان عند 677.91 جنيه بحسب بنك السودان المركزي.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.32 جنيه (متوسط ترجيحي).

سعر الدينار الكويتي في لسودان اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيه (متوسط ترجيحي).

الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه.

وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.

وقال اقتصاديون إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.

وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.