رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان وتلقى هذا الرد الصادم!

وطن- كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كرييستيانو رونالدو عرض خداماته على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر، إلا أنه تلقى ردا صادما.

ووفقا للصحيفة الواسعة الانتشار نقلا عن مصادر مقربة من باريس سان جيرمان، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان الفرنسي، في الأيام الماضية، بعد أن أعلم إدارة مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل عن النادي ومقاطعته تحضيرات النادي، وعدم مشاركته في رحلة “الشياطين الحمر” إلى آسيا استعدادا للموسم الجديد.

“فيتو” في وجه “رونالدو”

وقالت الصحيفة إن إدارة باريس سان جيرمان رفعت “الفيتو” في وجه رونالدو الذي لا يدخل في حسابات النادي حالياً. وبالتالي فإن الصفقة تبدو مستحيلة في الوقت الحالي، في انتظار ما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات بهذا الخصوص.

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وكيل أعمال “رونالدو” هو من تقدم بالطلب

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعبين الشهير واللاعب، البرتغالي خورخي مينديز، هو من تقدم بهذا الاقتراح منذ أيام على إدارة النادي الباريسي، إزاء رغبة ‘الدون’ في الرحيل خارج أسوار (أولد ترافورد).

ويرتبط منديش بعلاقة وثيقة مع رئيس بطل فرنسا، ناصر الخليفي، وكذلك بالمدير الرياضي الجديد للنادي، البرتغالي لويس كامبوس.

🚨 خورخي مينديز عرض كريستيانو رونالدو على بي اس جي ولكن النادي الفرنسي ابلغ وكيل الاعمال الشهير بأنه لا يوجد مكان له في هذه اللحظة pic.twitter.com/ti9tYmwbl4 — E P L W O R L D (@EPLworld) July 12, 2022

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي رفضت هذه الاحتمالية، لأن انضمام رونالدو كان يعني أنه سيكون محور المشروع الرياضي الجديد لباريس، وهو ما يتنافى مع رغبتها في أن كيليان مبابي. هو أساس هذا المشروع، لاسيما بعد إقناعه بتجديد تعاقده مؤخرا.

“مبابي” هو المشروع الجديد لباريس سان جيرمان

هذا بالإضافة للجانب المالي، حيث إن رونالدو يحصل على راتب قدره 30 مليون يورو سنويا، بينما تتجه الأعين صوب الأمور المالية داخل أروقة سان جيرمان، بسبب الجانب الخاص بـ”اللعب المالي النظيف” الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

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ونوهت الصحيفة إلى ان الرفض أيضا كان بسبب العرض الضخم. الذي تم تقديمه لمبابي لإقناعه بالاستمرار، فضلا عن عقود نجوم أخرى داخل الفريق، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırması halinde Paulo Dybala yarışına katılacak. 🔗 (La Gazetta dello Sport) pic.twitter.com/bHZCU4iW0i — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 13, 2022

ويملك الباريسي ترسانة من الأسماء البارزة في الهجوم، بعد تمديد عقد كيليان مبابي وبقاء نيمار ووجود ليونيل ميسي، وبالتالي فإن الفريق ليس في حاجة إلى اسم بارز في الخط الأمامي في هذه الفترة.

النادي لا يريد رونالدو

وعلى صعيد آخر، فإن الباريسي لا يبدو مستعداً للإنفاق على لاعب تقدم في السن وبات قريباً من نهاية مسيرته، إضافة إلى الفشل الذي رافقه في المواسم الأخيرة. منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني، وبالتالي فإن تعاقده مع باريس سان جيرمان لا يبدو ضمن أولويات المدرب كريستوف غالتييه.

إيريك تين هاغ: كريستيانو رونالدو ليس للبيع، إنه في خططنا، إنه ليس معنا بسبب مشاكل شخصية، نحن نخطط مع كريستيانو رونالدو لهذا الموسم، هذا كل شيء، كيف أجعل كريستيانو سعيدًا؟ لا أعرف، أتطلع للعمل معه pic.twitter.com/Pop3VTes9S — E P L W O R L D (@EPLworld) July 11, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن صاروخ ماديرا رونالدو ينتهي عقده مع نادي مانشستر يونايتد. الذي انتقل إلى صفوفه مع بداية الموسم الماضي، في صيف 2023.

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