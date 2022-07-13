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رياضة

رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان وتلقى هذا الرد الصادم!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رد باريس سان جيرمان الصادم على عرض خدمات رونالدو watanserb.com
رد باريس سان جيرمان الصادم على عرض خدمات رونالدو

وطن- كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كرييستيانو رونالدو عرض خداماته على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر، إلا أنه تلقى ردا صادما.

ووفقا للصحيفة الواسعة الانتشار نقلا عن مصادر مقربة من باريس سان جيرمان، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان الفرنسي، في الأيام الماضية، بعد أن أعلم إدارة مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل عن النادي ومقاطعته تحضيرات النادي، وعدم مشاركته في رحلة “الشياطين الحمر” إلى آسيا استعدادا للموسم الجديد.

“فيتو” في وجه “رونالدو”

وقالت الصحيفة إن إدارة باريس سان جيرمان رفعت “الفيتو” في وجه رونالدو الذي لا يدخل في حسابات النادي حالياً. وبالتالي فإن الصفقة تبدو مستحيلة في الوقت الحالي، في انتظار ما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات بهذا الخصوص.

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وكيل أعمال “رونالدو” هو من تقدم بالطلب

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعبين الشهير واللاعب، البرتغالي خورخي مينديز، هو من تقدم بهذا الاقتراح منذ أيام على إدارة النادي الباريسي، إزاء رغبة ‘الدون’ في الرحيل خارج أسوار (أولد ترافورد).

ويرتبط منديش بعلاقة وثيقة مع رئيس بطل فرنسا، ناصر الخليفي، وكذلك بالمدير الرياضي الجديد للنادي، البرتغالي لويس كامبوس.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي رفضت هذه الاحتمالية، لأن انضمام رونالدو كان يعني أنه سيكون محور المشروع الرياضي الجديد لباريس، وهو ما يتنافى مع رغبتها في أن كيليان مبابي. هو أساس هذا المشروع، لاسيما بعد إقناعه بتجديد تعاقده مؤخرا.

“مبابي” هو المشروع الجديد لباريس سان جيرمان

هذا بالإضافة للجانب المالي، حيث إن رونالدو يحصل على راتب قدره 30 مليون يورو سنويا، بينما تتجه الأعين صوب الأمور المالية داخل أروقة سان جيرمان، بسبب الجانب الخاص بـ”اللعب المالي النظيف” الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

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ونوهت الصحيفة إلى ان الرفض أيضا كان بسبب العرض الضخم. الذي تم تقديمه لمبابي لإقناعه بالاستمرار، فضلا عن عقود نجوم أخرى داخل الفريق، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويملك الباريسي ترسانة من الأسماء البارزة في الهجوم، بعد تمديد عقد كيليان مبابي وبقاء نيمار ووجود ليونيل ميسي، وبالتالي فإن الفريق ليس في حاجة إلى اسم بارز في الخط الأمامي في هذه الفترة.

النادي لا يريد رونالدو

وعلى صعيد آخر، فإن الباريسي لا يبدو مستعداً للإنفاق على لاعب تقدم في السن وبات قريباً من نهاية مسيرته، إضافة إلى الفشل الذي رافقه في المواسم الأخيرة. منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني، وبالتالي فإن تعاقده مع باريس سان جيرمان لا يبدو ضمن أولويات المدرب كريستوف غالتييه.

ومن الجدير بالذكر، بأن صاروخ ماديرا رونالدو ينتهي عقده مع نادي مانشستر يونايتد. الذي انتقل إلى صفوفه  مع بداية الموسم الماضي، في صيف 2023.

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المصدروطن + لوباريزيان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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