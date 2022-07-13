رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان حضور حفل جوائز “كاف” في المغرب لهذا السبب!

وطن – كشفت مصادر مطلعة بأن ثنائي المنتخب الوطني الجزائري السابق رابح ماجر، ولخضر بلومي رفضا دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور حفل جوائز “كاف” الذي تستضيفه المغرب.

ووفقا لموقع “النهار” الجزائري فإن رابح ماجر، ولخضر بلومي، رفضا التواجد في حفل جوائز “كاف” المُقرر إقامته يوم 21 يوليو/تموز الجاري رغم تلقيهما لدعوتين رسميتين من هيئة رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لحضور الحفل، بسبب اقامته بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن الإثنين 1 يوليو/تموز، قائمة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي وجاء على رأس القائمة ساديو ماني ومحمد صلاح.

قائمة المرشحين للفوز بالجائزة

وتضمنت قائمة المرشحين أيضاً الغيني نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والكاميروني كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، والكاميروني فنسان أبو بكر (النصر السعودي)، والعاجي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، والسنغالي إدوار مندي (تشلسي الإنجليزي)، والسنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي).

وكان “ماني” قد فاز بالجائزة الأخيرة لأفضل لاعب في 2019، قبل إلغائها في العامين السابقين، وسيكون مرشحاً قوياً هذه المرة، بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

إنجازات محمد صلاح

وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

وسيتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في “كاف” ومجموعة من الصحفيين، إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الإفريقية، وسيقام الحفل في الرباط.

المنتخبات المرشحة للحصول على جائزة أفضل منتخب

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة للحصول على لقب أفضل منتخب في القارة لموسم 2021-2022.

وضمت الترشيحات منتخب المغرب، الذي نجح في التأهل لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى مصر وصيف كأس الأمم الإفريقية، والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو لحصد جائزة أفضل منتخب.

كما أعلن قائمة الأندية المرشحة للفوز بلقب أفضل فريق إفريقي، وضمت 3 فرق عربية هي الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية، والأهلي المصري وصيف دوري الأبطال، إلى جانب بترو أتلتيكو الأنغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.