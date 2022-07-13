دراسة تكشف: 3 ألوان ينجذب البعوض إليها بشكل خاص

وطن– يشتكي الجميع من لدغات البعوض، حتى أن بعضهم يدعي أنه يشعر وكأنه الشخص المفضل لدى البعوض. ووفقًا لدراسة حديثة، هناك سبب علمي وراء ذلك؛ فالبعوض ينجذب إلى ألوان معينة.

لماذا يتعرض بعض الناس للهجوم من قبل البعوض في كثير من الأحيان دون غيرهم؟ تم إجراء العديد من الدراسات في هذا الشأن للإجابة على هذا السؤال.

بحثت إحدى هذه الدراسة، عن سبب انجذاب هذه الحشرة لألوان مختلفة. ولإجراء البحث المنشور في فبراير 2022 في مجلة Nature Communications، أجرى العلماء تجارب على ثلاثة أنواع من البعوض. وتم استخدام الإناث، لأنهن يحتاجن إلى الدم لوضع بيضهن، وفقا لما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

وبحسب ترجمة “وطن“، يعيش البعوض داخل المنازل أو خارجها، ويمكن أن يلدغ ليلاً أو نهاراً، وتستطيع فقط إناث البعوض اللدغ دون الذكور؛ وذلك للحصول على الدم الذي تحتاجه لإنتاج البيض.

اشتملت التجربة على مراقبة مسارات طيران الحشرات باستخدام نفق هوائي. وهكذا أنشأ الباحثون نفقًا حيث وُضعت نقاط صغيرة من ألوان مختلفة على الأرض. البعض منهم اختار لون البشرة وحتى منتج الدباغة الذاتية. ثم قاموا بحقن ثاني أكسيد الكربون لتوجيه البعوض إلى مصدر الدم.

الملاحظة: كانت النقاط المختارة في الغالب قريبة من اللون البرتقالي والأحمر والأسود. ووفقًا للعلماء، فإن الأطوال الموجية المرتبطة بهذه الألوان هي نفسها جلد الإنسان، ما يفسر زيادة جاذبيتها للبعوض.

أفضل الألوان لإبعاد البعوض

وبحسب خاتمة الدراسة فإن الألوان الأبيض والأزرق والأخضر والبنفسجي هي التي جذبت أقل عدد من البعوض في أثناء التجربة. لذلك يمكنك بسهولة ارتداء الملابس بهذه الظلال هذا الصيف. من ناحية أخرى، يجب أن تتفادى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود إذا كنت لا تريد أن يعضك البعوض!

الألوان الحمراء والسوداء جذابة بشكل خاص لهذه الحشرات الصغيرة. مع ذلك، استمر في استخدام طارد البعوض، خاصة إذا كنت لا تزال ترغب في ارتداء ألوانك المفضلة.