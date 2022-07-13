الأربعاء, يوليو 13, 2022
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حياتنا

دراسة تكشف: 3 ألوان ينجذب البعوض إليها بشكل خاص

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
البعوض ينجذب إلى بعض الألوان watanserb.com
البعوض ينجذب إلى بعض الألوان

وطن– يشتكي الجميع من لدغات البعوض، حتى أن بعضهم يدعي أنه يشعر وكأنه الشخص المفضل لدى البعوض. ووفقًا لدراسة حديثة، هناك سبب علمي وراء ذلك؛ فالبعوض ينجذب إلى ألوان معينة.

لماذا يتعرض بعض الناس للهجوم من قبل البعوض في كثير من الأحيان دون غيرهم؟ تم إجراء العديد من الدراسات في هذا الشأن للإجابة على هذا السؤال.

بحثت إحدى هذه الدراسة، عن سبب انجذاب هذه الحشرة لألوان مختلفة. ولإجراء البحث المنشور في فبراير 2022 في مجلة Nature Communications، أجرى العلماء تجارب على ثلاثة أنواع من البعوض. وتم استخدام الإناث، لأنهن يحتاجن إلى الدم لوضع بيضهن، وفقا لما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

وبحسب ترجمة “وطن“، يعيش البعوض داخل المنازل أو خارجها، ويمكن أن يلدغ ليلاً أو نهاراً، وتستطيع فقط إناث البعوض اللدغ دون الذكور؛ وذلك للحصول على الدم الذي تحتاجه لإنتاج البيض.

لهذا السّبب يستهدف البعوض أشخاصاً دون غيرهم

اشتملت التجربة على مراقبة مسارات طيران الحشرات باستخدام نفق هوائي. وهكذا أنشأ الباحثون نفقًا حيث وُضعت نقاط صغيرة من ألوان مختلفة على الأرض. البعض منهم اختار لون البشرة وحتى منتج  الدباغة الذاتية. ثم قاموا بحقن ثاني أكسيد الكربون لتوجيه البعوض إلى مصدر الدم.

الملاحظة: كانت النقاط المختارة في الغالب قريبة من اللون البرتقالي والأحمر والأسود. ووفقًا للعلماء، فإن الأطوال الموجية المرتبطة بهذه الألوان هي نفسها جلد الإنسان، ما يفسر زيادة جاذبيتها للبعوض.

ينجذب البعوض إلى اللون البرتقالي والأحمر والأسود
ينجذب البعوض إلى اللون البرتقالي والأحمر والأسود

أفضل الألوان لإبعاد البعوض

وبحسب خاتمة الدراسة فإن الألوان الأبيض والأزرق والأخضر والبنفسجي هي التي جذبت أقل عدد من البعوض في أثناء التجربة. لذلك يمكنك بسهولة ارتداء الملابس بهذه الظلال هذا الصيف. من ناحية أخرى، يجب أن تتفادى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود إذا كنت لا تريد أن يعضك البعوض!

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الألوان الحمراء والسوداء جذابة بشكل خاص لهذه الحشرات الصغيرة. مع ذلك، استمر في استخدام طارد البعوض، خاصة إذا كنت لا تزال ترغب في ارتداء ألوانك المفضلة.

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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