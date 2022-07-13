خلية الإعدام.. تفاصيل جديدة عن مخطط إيراني لاغتيال إسرائيليين في تركيا

وطن – كشفت صحيفة تركية، تفاصيل ومعطيات جديدة حول محاولة “خلية الإعدام” مرتبطة بإيران تنفيذ عمليات اغتيال إسرائيليين، بينهم قنصل سابق في مدينة إسطنبول.

وقالت صحيفة “صباح“، إن أعضاء خلية الاغتيال الإيرانية، الذين استقروا في الفندق الذي كان يقيم فيه القنصل الإسرائيلي السابق، يوسف ليفي سفاري، في منطقة بيوغلو، خططوا لخطفه وإعدامه في إسطنبول سفاري، ثم خططوا لشن هجوم على سياح إسرائيليين.

مقابل ذالك المخابرات الإيرانيه حاولت الوصول مرارا وتكرارا للرد عبر إغتيال إسرائيليين متواجدين في عدة فنادق في إستانبول لكلها لم تنجح في هذه العملية مثلما نجحت في إغتيال عدد من المعارضين الإيرانيين لنظام إيران الإرهابي في تركيا https://t.co/Hcd0G9cuUQ — رجلٌ أنيقٌ MIT彡 🇰🇼🕵 (@JANTLE_MAN1) June 28, 2022

وتولت مديرية فرع المخابرات التابعة لجهاز المخابرات الوطنية (MIT) وشرطة إسطنبول، تفكيك شفرة خلية الاغتيال، المكونة من 8 مواطنين إيرانيين.

في السياق، تلقت الاستخبارات التركية معلومات بأن إيران ستستهدف سياحا إسرائيليين، وعملت بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إسطنبول على مراقبة ومتابعة الفنادق التي يقيم فيها السياح الإسرائيليون.

يأتي هذا فيما اعترف ثلاثة متهمين بأن أوامر العمليات صدرت من المخابرات الإيرانية، وتبين أن أعضاء الخلية دخلوا تركيا رسميا قبل شهرين، اثنان منهم كان بحوزتهما جوازات مزورة.

وتبين أن المتهمين الآخرين الذين ليسوا على صلة مباشرة بالمخابرات الإيرانية، يعملون لصالح زعيم مافيا إيراني مشهور، كان قد أعطى التعليمات اللازمة لمنفذ عملية القتل عبر “واتساب”، وذهب خلال الشهرين إلى إيران أربع مرات.

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وإقالته ليست عيباً بل ضرورية ليأتي بعده من يأخذ بالثأر في قلب تل الربيع — خـ ضيف ـالـ الله ـد (@khaliddeafallah) June 24, 2022

وأقرّ أعضاء الخلية بأنهم تلقوا تعليمات من زعيم المافيا بإيران بتنفيذ عملية القتل خلال عطلة نهاية الأسبوع في 18 أو 19 يونيو الماضي.

وأوضحت صحيفة “صباح” التركية أن وفدا من السياح الإسرائيليين قام بالحجز في فندق بمنطقة تقسيم للإقامة تحت اسم الفريق الصيني “Team Chinesee”.

وأثناء عملية التسجيل في الفندق، بدأ المواطن الإسرائيلي أوفيك س. بالبكاء قائلا إنه تلقى مكالمة هاتفية تخبره بأنه سيتم اغتياله على يد إيرانيين.

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فمنذ اسابيع عديدة تحاول خلايا ارهاب ايرانية اغتيال اسرائيليين ابرياء على اراضي تركيا بتوجيه من حكومة ايران الإرهابية. 1/2 https://t.co/cnjkUw0Imm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 24, 2022

وأوضحت الصحيفة أنه تمت تهدئة وفد السياح الإسرائيليين، بعد مناقشة الوضع مع مسؤولي الفندق، في حين اجتمع أشخاص أتوا إلى الفندق بسيارة فيتو مع الوفد، وبعد هذا الاجتماع هدأت المجموعة واستراحت في الغرف التي حجزوها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية، أن السلطات اعتقلت خمسة إيرانيين كانوا يعكفون على استهداف إسرائيليين في إسطنبول، بينهم سفير إسرائيلي سابق وزوجته.

وفي 13 يونيو الماضي، حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، السياح الإسرائيليين في إسطنبول، وطالبهم بالمغادرة فورا.

وفي الـ19 من الشهر ذاته، ألقت السلطات القبض على ثلاثة إيرانيين آخرين في أحد الفنادق، وقد تبين أنه غير مرخص، بينما في 28 يونيو، ألقت الاستخبارات بالتعاون مع فرق الشرطة على إيراني آخر في منطقة أفجلار.