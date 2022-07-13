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خلية الإعدام.. تفاصيل جديدة عن مخطط إيراني لاغتيال إسرائيليين في تركيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اغتيال اسرائيليين في تركيا watanserb.com

وطن – كشفت صحيفة تركية، تفاصيل ومعطيات جديدة حول محاولة “خلية الإعدام” مرتبطة بإيران تنفيذ عمليات اغتيال إسرائيليين، بينهم قنصل سابق في مدينة إسطنبول.

وقالت صحيفة “صباح“، إن أعضاء خلية الاغتيال الإيرانية، الذين استقروا في الفندق الذي كان يقيم فيه القنصل الإسرائيلي السابق، يوسف ليفي سفاري، في منطقة بيوغلو، خططوا لخطفه وإعدامه في إسطنبول سفاري، ثم خططوا لشن هجوم على سياح إسرائيليين.

وتولت مديرية فرع المخابرات التابعة لجهاز المخابرات الوطنية (MIT) وشرطة إسطنبول، تفكيك شفرة خلية الاغتيال، المكونة من 8 مواطنين إيرانيين.

في السياق، تلقت الاستخبارات التركية معلومات بأن إيران ستستهدف سياحا إسرائيليين، وعملت بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إسطنبول على مراقبة ومتابعة الفنادق التي يقيم فيها السياح الإسرائيليون.

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يأتي هذا فيما اعترف ثلاثة متهمين بأن أوامر العمليات صدرت من المخابرات الإيرانية، وتبين أن أعضاء الخلية دخلوا تركيا رسميا قبل شهرين، اثنان منهم كان بحوزتهما جوازات مزورة.

وتبين أن المتهمين الآخرين الذين ليسوا على صلة مباشرة بالمخابرات الإيرانية، يعملون لصالح زعيم مافيا إيراني مشهور، كان قد أعطى التعليمات اللازمة لمنفذ عملية القتل عبر “واتساب”، وذهب خلال الشهرين إلى إيران أربع مرات.

وأقرّ أعضاء الخلية بأنهم تلقوا تعليمات من زعيم المافيا بإيران بتنفيذ عملية القتل خلال عطلة نهاية الأسبوع في 18 أو 19 يونيو الماضي.

وأوضحت صحيفة “صباح” التركية أن وفدا من السياح الإسرائيليين قام بالحجز في فندق بمنطقة تقسيم للإقامة تحت اسم الفريق الصيني “Team Chinesee”.

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وأثناء عملية التسجيل في الفندق، بدأ المواطن الإسرائيلي أوفيك س. بالبكاء قائلا إنه تلقى مكالمة هاتفية تخبره بأنه سيتم اغتياله على يد إيرانيين.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت تهدئة وفد السياح الإسرائيليين، بعد مناقشة الوضع مع مسؤولي الفندق، في حين اجتمع أشخاص أتوا إلى الفندق بسيارة فيتو مع الوفد، وبعد هذا الاجتماع هدأت المجموعة واستراحت في الغرف التي حجزوها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية، أن السلطات اعتقلت خمسة إيرانيين كانوا يعكفون على استهداف إسرائيليين في إسطنبول، بينهم سفير إسرائيلي سابق وزوجته.

وفي 13 يونيو الماضي، حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، السياح الإسرائيليين في إسطنبول، وطالبهم بالمغادرة فورا.

وفي الـ19 من الشهر ذاته، ألقت السلطات القبض على ثلاثة إيرانيين آخرين في أحد الفنادق، وقد تبين أنه غير مرخص، بينما في 28 يونيو، ألقت الاستخبارات بالتعاون مع فرق الشرطة على إيراني آخر في منطقة أفجلار.

المصدرصباح
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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