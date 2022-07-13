تفاصيل احتجاز عُماني في الكويت بعد اعتدائه الوحشي على “بدون”

وطن- أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات في الكويت احتجزت مواطنا عمانيا، بعد اعتدائه الوحشي على شخص من فئة “البدون” حيث تسبب بإصابات بالغة له استدعت دخوله العناية المركزة.

عماني يضرب “بدون” في الكويت

وفي التفاصيل التي نقلتها حسابات كويتية بتويتر فإن رجال أمن مخفر “الجهراء”، قاموت باحتجاز شاباً عمانياً على خلفية جناية ضرب شخص “بدون”.

حيث تعرض “البدون” للضرب الشديد من قبل المواطن العماني، ما تسبب له بكسر في الجمجمة وتكسير بعض أسنانه أيضا، ما أدى به إلى دخول العناية المركزة.

صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية أكدت الخبر، وأفادت عبر موقعها الإلكتروني بأنه تم احتجاز شاب خليجي ـ دون أن تذكر جنسيته ـ في العقد الثالث من عمره داخل نظارة مخفر الجهراء.

تسبب بدخوله العناية المركزة

وقالت إن ذلك جاء عقب ضبطه من قبل رجال المباحث على خلفية جناية ضرب أحد المقيمين بصورة غير قانونية «بدون»، ما أدى إلى دخول المجني عليه العناية المركزة.

وذكرت الصحيفة أنن عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة مقابل أحد المطاعم في الجهراء.

حيث سارع رجال الأمن، وألقوا القبض على الجاني، الذي تبين أنه خليجي، وجار معرفة ملابسات الواقعة وأسبابها.

ردود فعل متباينة

وأثارت الواقعة جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر، والذين استنكروا فعل المواطن العماني وطالبوا بتوقيع العقوبة عليه وأخذ حق “البدون” الذي يرقد في العناية المركزة بسببه.

وعلق أحد النشطاء على الخبر بقوله:”لابد أن نعرف ما هي الأسباب ثم ما اسمه وقبيلته.. وهل هذا الخبر رسمي وهل هذه النتائج بعد التحقيق؟.. أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة.”

فيما دون آخر محاولا تبرير هذه الواقعة:”شو عامل هالبدون شكل الموضوع كبير ولا ما بيهجم عليه ويكسر له راسه.”

وعلى نفس الخط دون مغرد:”العماني معروف ما يضارب حد الا في سبب كبير.”

وتجمع سلطنة عمان بالكويت، علاقات دبلوماسية قوية فضلا عن العلاقات الأخوية القوية بين الشعبين العماني والكويتي.