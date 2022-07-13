اعترافات صادمة للمستشار أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال .. بمَ هددته!

وطن – فجر المستشار في مجلس الدولة، أيمن حجاج تفاصيل صادمة حول أسباب قتله لزوجته المذيعة شيماء جمال، وذلك وفق ما كشفته تحقيقات النيابة العامة قبل إحالته لمحكمة الجنايات هو وشريكه في الجريمة.

ووفقا لاعترافات المتهم، فإنه تزوج من شيماء جمال في فبراير 2019 بوثيقة رسمية وأخفى الزواج عن أم أولاده بعد اتفاقه مع شيماء على كتمان أمر الزواج.

هددته بكشف أسرار أعماله مقابل ثروته

وأوضح في التحقيقات أن زوجته كان لها متطلبات مادية كبيرة وباستمرار.

كما أكد أنها قامت بتهديده بإفشاء أمر زواجه منها وأسرار عن أعماله وأعمال شريكه. وأنها ساومته بكتمان كل ذلك مقابل الحصول على ثروته، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن” المصرية.

وأظهرت التحقيقات أن المستشار أيمن حجاج أقر بأنه نتيجة كل ذلك اقترح عليه شريكه ”حسن.أ“ قتلها، وقد خططا لذلك، واشتريا أدوات حفر وجنازير ومياه نار لقتلها ودفنها بمكان يصعب الوصول إليه.

استدرجها للمزرعة وقتلها

وأكد أنه قام بقتلها في مزرعة بمنطقة البدرشين، حيث قام باستدراجها إلى المزرعة وأقنعها بأنه سيشتريها لها وطلب منها الحضور كي تراها.

في حين قال المتهم في اعترافاته، ”طارت شيماء من الفرحة وجات للمزرعة، وأول مادخلت ضربتها على دماغها بالمسدس وكانت بتصرخ: حرام ارحمني.. خد كل حاجة بس سيبني أعيش.. عندي بنت محتاجة لي“.

كتم أنفاسها

وأضاف القاضي حجاج ”وقعت شيماء في الأرض، وكتمت نفسها بقطعة قماش لغاية ما ماتت.. وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه.. وبعد التأكد من وفاتها، رمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينا.. وروحت قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب“.

كما أكد أن المجني عليها توسلت إليه قبل مقتلها قائلا “ ضربتها على دماغها بالمسدس وكانت بتصرخ: حرام ارحمني.. خد كل حاجة بس سيبني أعيش.. عندي بنت محتاجة لي“.

إحالة أيمن حجاج وشريكه لمحكمة الجنايات

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قد أمر يوم الخميس، بإحالة القضية المتهم فيها كل من أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة السابق، وشريكه حسين الغرابلي، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة، لاتهامهما بقتل المذيعة شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.