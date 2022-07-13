احتجاجات سريلانكا: متظاهرون يسيطرون على البث الرسمي ويقتحمون مكتب رئيس الوزراء

وطن – اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة السريلانكية، اليوم الأربعاء، مقر التلفزيون الرسمي، وسيطروا لفترة وجيزة على البث.

وانتشرت لقطات، أظهرت اقتحام شخص لم تعرف هويته استوديو شبكة روبافاهيني خلال بث مباشر وأمر بأن يقتصر البث على أخبار متصلة بالاحتجاجات، وعلى الأثر قُطع الإرسال وبُث برنامج مسجل.

"Until the struggle is over, the Sri Lanka Rupavahini Cooperation will only telecast programs of the Jana Aragalaya," a protester said during a live broadcast. The National TV channel is now off-air. pic.twitter.com/jsIcdnEyUq — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 13, 2022

في السياق، اقتحم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة السريلانكية مكتب رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنغه، الأربعاء، بعيد تعيينه رئيسا بالإنابة.

وتمكن رجال ونساء من اختراق العوائق العسكرية واقتحموا مكتب رئيس الحكومة ورفعوا أعلام البلاد، بعدما فشل عناصر الشرطة والجيش في صدّهم على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

#سريلانكا.. آلاف المتظاهرين يحتجون أمام مكتب رئيس الوزراء ويتمكنون من الدخول إليه والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم pic.twitter.com/SeMTeUS1Zq — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 13, 2022

من جانبه، قال رئيس الوزراء في كلمة متلفزة، إنه أمر قوات الأمن بإعادة إرساء النظام، لكن شهودا أفادوا بأن عناصر حماية مكتبه تراجعوا وتركوا البوابات مشرعة أمام دخول المحتجين.

وصرح ويكريميسنغه: “أمرت القادة العسكريين وقائد الشرطة باتّخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إرساء النظام.. أولئك الذين اقتحموا مكتبي يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسا بالإنابة”.

ثورة #سريلانكا تتواصل وجذوتها تزداد اشتعالاً، بعد سيطرة محتجين على مقر رئاسة الوزراء عقب اقتحامه صباح اليوم pic.twitter.com/zLusNf05PX — عربي بوست (@arabic_post) July 13, 2022

وكان منزل رئيس الوزراء قد تعرض للحرق يوم السبت، بعدما اقتحم محتجون المجمع الرئاسي وسيطروا عليه.

وقال ويكريميسنغه: “لا يمكن أن نمزق دستورنا. لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة. علينا أن نضع حدا لهذا التهديد الفاشي للديموقراطية”.

وشدد على ضرورة إعادة المقار الحكومية التي يحتلها متظاهرون إلى عهدة الدولة.

وأعلنت السلطات في سريلانكا حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا، إلى خارج البلاد، ونزول الآلاف إلى الشوارع في تظاهرات غاضبة احتجاجا على عدم تنحيه.

تمكّن رئيس #سريلانكا جوتابايا راجاباكسا من مغادرته بلاده قبل ساعات من موعد تنحيه بعد أن انتهت قبضة عائلته على الدولة إثر احتجاجات شعبية عارمة بسبب أزمة اقتصادية. pic.twitter.com/SfTAdyImKd — TRT عربي (@TRTArabi) July 13, 2022

وكان راجابكسا تعهّد في نهاية الأسبوع التنحي، وتمهيد الطريق أمام انتقال سلمي للسلطة بعد فراره من مقر إقامته الرسمي في كولومبو قبيل اقتحام آلاف المحتجين للمجمع الرئاسي.

وراجاباكسا يتمتع بحصانة تمنع توقيفه، ويعتقد أنه أراد مغادرة البلاد قبل التنحي تجنبا لاعتقاله.

وأفاد مسؤولون في سلطات الهجرة بأن راجابكسا غادر البلاد، في طائرة عسكرية من طراز أنطونوف-32. أقلته مع ثلاثة أشخاص آخرين بينهم زوجته وحارس شخصي.