احتجاجات سريلانكا: متظاهرون يسيطرون على البث الرسمي ويقتحمون مكتب رئيس الوزراء

وطن – اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة السريلانكية، اليوم الأربعاء، مقر التلفزيون الرسمي، وسيطروا لفترة وجيزة على البث.

وانتشرت لقطات، أظهرت اقتحام شخص لم تعرف هويته استوديو شبكة روبافاهيني خلال بث مباشر وأمر بأن يقتصر البث على أخبار متصلة بالاحتجاجات، وعلى الأثر قُطع الإرسال وبُث برنامج مسجل.

"Until the struggle is over, the Sri Lanka Rupavahini Cooperation will only telecast programs of the Jana Aragalaya," a protester said during a live broadcast. The National TV channel is now off-air. pic.twitter.com/jsIcdnEyUq

— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 13, 2022