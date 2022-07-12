الرئيسيةالهدهدواشنطن تطالب عمّان بتسليم أحلام التميمي لمحاكمتها.. هل تستجيب للضغوط؟!
الهدهد

واشنطن تطالب عمّان بتسليم أحلام التميمي لمحاكمتها.. هل تستجيب للضغوط؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تسليم أحلام التميمي watanserb.com
تسليم أحلام التميمي

وطن- قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها لا تزال تسعى لتسليم امرأة فلسطينية في الأردن أدينت بمساعدة انتحاري في القدس عام 2001.

وطلبت عائلة فتاة إسرائيلية أمريكية قُتلت في الهجوم مقابلة بايدن عندما يزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف الضغط على الأردن ، الحليف الوثيق للولايات المتحدة ، لإرسال أحلام التميمي إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

وكتب فريميت وأرنولد روث ، والدا مالكي روث ، التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا عندما قُتلت في الهجوم ، في رسالة: “نطلب منك أن تتعامل مع هذا الأمر كما لو كان زعيم الولايات المتحدة هو الوحيد الذي يستطيع ذلك”.

وتقود عائلة روث حملة لتسليم التميمي منذ أن أطلقت إسرائيل سراحها في عام 2011 في تبادل أسرى مع حركة حماس وإبعادها إلى موطنها الأردن ، حيث تعيش بحرية وكانت وجهًا مألوفًا في وسائل الإعلام.

مجلس الامن القومي الأمريكي يطالب الأردن بتسليم “التميمي”

وقال مجلس الأمن القومي الاثنين إن “الحكومة الأمريكية تواصل طلب تسليمها ومساعدة الحكومة الأردنية في تقديمها للعدالة لدورها في الهجوم الشنيع”.

وفي 9 آب (أغسطس) 2001 ، اقتحم مفجر فلسطيني مطعم بيتزا في القدس وفجر نفسه ، مما أدى إلى مقتل 15 شخصًا وكان من بين القتلى مواطنان أمريكيان من بينهم مالكي روث.

وتم اعتقال التميمي بزعم تورطها في العملية بعد أسابيع وحكمت عليها إسرائيل بالسجن 16 مؤبدا.

وضع “التميمي” على قائمة أكثر “الإرهابيين المطلوبين

واتهمت الولايات المتحدة التميمي بالتآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد الأمريكيين وتم إضافة اسمها إلى قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر “الإرهابيين” المطلوبين.

ووقعت الولايات المتحدة والأردن اتفاقية تسليم “المجرمين” في عام 1995، لكن في عام 2017 ، منعت المحكمة الأردنية العليا تسليمها بسبب عدم تصديق البرلمان الأردني على الاتفاقية.

بعد أن فعلتها مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي.. إذاعة “مليودي” الأردنية تتخذ قراراً مفاجئاً لتمتص غضب الأردنيين

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

حكم بالسجن لعُمانية وزوجها وشقيقها لشرائهم “كلية” أردني مقابل 12 ألف دولار

الهدهد

“شارع خاشقجي”.. اسم طريق السفارة السعودية في واشنطن رسميا

الهدهد

أحدث التطورات بشأن المفقودين في البحر بسلطنة عمان قرب سواحل الأشخرة

الهدهد

على غرار سرقات الإمارات لتاريخ عُمان.. المغرب يسطو على تراث هذه الدولة وفضيحة مدوية

الهدهد

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

الهدهد

آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي قبل سقوطه في أحد أنهار تركيا

الهدهد

فوزي الرواحي.. كشف هوية العماني الذي سقط في نهر بإيدر التركية وتفاصيل جديدة (شاهد)

الهدهد

شاهد.. شجاعة مواطن عُماني تمنع كارثة محققة بعد قطره سيارة مشتعلة في ولاية السيب

الهدهد

الشيخ عبدالله الشحري يروي قصة شاب عماني فقد إيمانه في 15 دقيقة

الهدهد

خالد بن سلمان في واشنطن..هل يتم إلغاء تأشيرته بسبب قتل خاشقجي؟!

الهدهد

الولايات المتحدة ترسل مسيرات الشبح “الغامضة” استعدادا لمعركة دونباس

الهدهد

صحيفة إسبانية: “واشنطن” رفضت طلبا إسبانيا للتوسط لها مع الرئيس الجزائري “تبون”..لماذا؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا