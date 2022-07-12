واشنطن تطالب عمّان بتسليم أحلام التميمي لمحاكمتها.. هل تستجيب للضغوط؟!

وطن- قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها لا تزال تسعى لتسليم امرأة فلسطينية في الأردن أدينت بمساعدة انتحاري في القدس عام 2001.

وطلبت عائلة فتاة إسرائيلية أمريكية قُتلت في الهجوم مقابلة بايدن عندما يزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف الضغط على الأردن ، الحليف الوثيق للولايات المتحدة ، لإرسال أحلام التميمي إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

وكتب فريميت وأرنولد روث ، والدا مالكي روث ، التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا عندما قُتلت في الهجوم ، في رسالة: “نطلب منك أن تتعامل مع هذا الأمر كما لو كان زعيم الولايات المتحدة هو الوحيد الذي يستطيع ذلك”.

وتقود عائلة روث حملة لتسليم التميمي منذ أن أطلقت إسرائيل سراحها في عام 2011 في تبادل أسرى مع حركة حماس وإبعادها إلى موطنها الأردن ، حيث تعيش بحرية وكانت وجهًا مألوفًا في وسائل الإعلام.

مجلس الامن القومي الأمريكي يطالب الأردن بتسليم “التميمي”

وقال مجلس الأمن القومي الاثنين إن “الحكومة الأمريكية تواصل طلب تسليمها ومساعدة الحكومة الأردنية في تقديمها للعدالة لدورها في الهجوم الشنيع”.

وفي 9 آب (أغسطس) 2001 ، اقتحم مفجر فلسطيني مطعم بيتزا في القدس وفجر نفسه ، مما أدى إلى مقتل 15 شخصًا وكان من بين القتلى مواطنان أمريكيان من بينهم مالكي روث.

وتم اعتقال التميمي بزعم تورطها في العملية بعد أسابيع وحكمت عليها إسرائيل بالسجن 16 مؤبدا.

وضع “التميمي” على قائمة أكثر “الإرهابيين المطلوبين

واتهمت الولايات المتحدة التميمي بالتآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد الأمريكيين وتم إضافة اسمها إلى قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر “الإرهابيين” المطلوبين.

ووقعت الولايات المتحدة والأردن اتفاقية تسليم “المجرمين” في عام 1995، لكن في عام 2017 ، منعت المحكمة الأردنية العليا تسليمها بسبب عدم تصديق البرلمان الأردني على الاتفاقية.