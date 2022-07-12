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هل سافر سلطان عُمان هيثم بن طارق لألمانيا لقضاء إجازة صيفية مع أسرته؟ (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
هيثم بن طارق في ألمانيا watanserb.com
هيثم بن طارق في ألمانيا

وطن– أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن توجه سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى ألمانيا في زيارة تبدأ من، الأربعاء.

السلطان هيثم في ألمانيا

وقالت الوكالة في بيان رسمي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن):”بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يقوم السلطان هيثم بن طارق بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداء من يوم غد، الأربعاء.”

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون بين البلدين وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأعادت هذه الزيارة لأذهان البعض، زيارة السلطان هيثم وأسرته السابقة لألمانيا في فبراير الماضي.

زيارة سلطان عمان السابقة لألمانيا

وكان الإعلام العماني الرسمي قد أفاد وقتها بأن السلطان هيثم، أجرى زيارة هامة لألمانيا، في إطار حرصه على إقامة شبكة من العلاقات تتسم بالدفء والاحترام مع كبريات دول العالم.

ووقتها انتشرت صور لسلطان عمان مع زوجته “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، ونجله ولي العهد ذي يزن بن هيثم طارق، في الأماكن السياحية بألمانيا.

ليتضح أن هذه الزيارة كانت زيارة لبحث التعاون المشترك، وفي نفس الوقت تشمل إجازة للسلطان وأسرته قضاها في ألمانيا آنذاك، وكشف عن ذلك الصور التي لاقت رواجا واسعا وقتها.

صور خاصة للسلطان هيثم وزوجته عهد البوسعيدية

وخلال الرحلة المشار إليها في فبراير الماضي، التقط السلطان هيثم بن طارق وعائلته عدة صور تذكارية، في الأماكن السياحية الشهيرة بألمانيا.

وأظهرت الصور المتداولة والتي رصدتها (وطن) وقتها، صورة خاصة جمعت ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق. بوالدته عهد بنت عبدالله البوسعيدية، والتي يلقبها العمانيون بـ”السيدة الجليلة”.

ذي يزن بن هيثم بن طارق

وكان ذي يزن الذي ارتدى ملابس كاجوال يحتضن والدته. وتظهر خلفهما الطبيعة الساحرة في ألمانيا، فيما ارتسمت البسمة على وجهيهما.

كما أظهرت صورا أخرى التجمع العائلي حيث انضم السلطان هيثم بن طارق، إلى زوجته ونجله ذي يزن في الصور.

وكان السلطان هيثم يرتدي الزي العماني التقليدي بالإضافة إلى نظارة للقراءة.

بينما ارتدت السيدة عهد البوسعيدية، عباءة سوداء فوقها جاكت من الفرو، مع نظارة سوداء أنيقة أيضا.

وتفاعل العمانيون آنذاك بشكل كبير مع إطلالة العائلة الحاكمة من ألمانيا. مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان هيثم الحثيثة لإعلاء مكانة السلطنة وتوفير حياة آمنة كريمة لمواطنيه.

السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة عهد البوسعيدية.. صور عائلية الأكثر رواجا في عُمان

المصدروكالة الأنباء العمانية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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