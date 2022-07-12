هل سافر سلطان عُمان هيثم بن طارق لألمانيا لقضاء إجازة صيفية مع أسرته؟ (شاهد)

وطن– أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن توجه سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى ألمانيا في زيارة تبدأ من، الأربعاء.

السلطان هيثم في ألمانيا

وقالت الوكالة في بيان رسمي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن):”بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يقوم السلطان هيثم بن طارق بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداء من يوم غد، الأربعاء.”

#عاجل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يقوم جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ بزيارة رسمية إلى جمهورية #ألمانيا الاتحادية ابتداء من يوم غد الأربعاء تعزيزا لمجالات التعاون بين البلدين وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.#العمانية pic.twitter.com/wUxgfOvG4F — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 12, 2022

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون بين البلدين وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأعادت هذه الزيارة لأذهان البعض، زيارة السلطان هيثم وأسرته السابقة لألمانيا في فبراير الماضي.

زيارة سلطان عمان السابقة لألمانيا

وكان الإعلام العماني الرسمي قد أفاد وقتها بأن السلطان هيثم، أجرى زيارة هامة لألمانيا، في إطار حرصه على إقامة شبكة من العلاقات تتسم بالدفء والاحترام مع كبريات دول العالم.

ووقتها انتشرت صور لسلطان عمان مع زوجته “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، ونجله ولي العهد ذي يزن بن هيثم طارق، في الأماكن السياحية بألمانيا.

ليتضح أن هذه الزيارة كانت زيارة لبحث التعاون المشترك، وفي نفس الوقت تشمل إجازة للسلطان وأسرته قضاها في ألمانيا آنذاك، وكشف عن ذلك الصور التي لاقت رواجا واسعا وقتها.

صور خاصة للسلطان هيثم وزوجته عهد البوسعيدية

وخلال الرحلة المشار إليها في فبراير الماضي، التقط السلطان هيثم بن طارق وعائلته عدة صور تذكارية، في الأماكن السياحية الشهيرة بألمانيا.

وأظهرت الصور المتداولة والتي رصدتها (وطن) وقتها، صورة خاصة جمعت ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق. بوالدته عهد بنت عبدالله البوسعيدية، والتي يلقبها العمانيون بـ”السيدة الجليلة”.

ذي يزن بن هيثم بن طارق

وكان ذي يزن الذي ارتدى ملابس كاجوال يحتضن والدته. وتظهر خلفهما الطبيعة الساحرة في ألمانيا، فيما ارتسمت البسمة على وجهيهما.

كما أظهرت صورا أخرى التجمع العائلي حيث انضم السلطان هيثم بن طارق، إلى زوجته ونجله ذي يزن في الصور.

وكان السلطان هيثم يرتدي الزي العماني التقليدي بالإضافة إلى نظارة للقراءة.

بينما ارتدت السيدة عهد البوسعيدية، عباءة سوداء فوقها جاكت من الفرو، مع نظارة سوداء أنيقة أيضا.

وتفاعل العمانيون آنذاك بشكل كبير مع إطلالة العائلة الحاكمة من ألمانيا. مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان هيثم الحثيثة لإعلاء مكانة السلطنة وتوفير حياة آمنة كريمة لمواطنيه.