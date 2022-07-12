“نتنياهو” يكشف لأول مرة عن دور “ابن سلمان” في اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ويشكره

وطن- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعقد اتفاق سلام مع السعودية في حال تمت عودته لقيادة الحكومة الإسرائيلية، معربا عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدوره الفعال في تنفيذ اتفاقات إبراهام.

وقال “نتنياهو” خلال مؤتمر صحفي عقده في الكنيست الإثنين: “إذا عدت إلى قيادة إسرائيل، فإنني أعتزم ابرام اتفاقيات سلام كاملة مع السعودية ودول عربية أخرى”.

وأوضح” نتنياهو” إن “الاتفاقيات المقبلة ستصل بنا إلى نهاية الصراع العربي الإسرائيلي” معربا عن تقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “على مساهمته في إنجاز “اتفاقيات مع 4 عربية”.

نتنياهو يكشف لاول مرة عن دور الامير محمد بن سلمان في التوصل الى اتفاقيات التطبيع بين الكيان الصهيوني والامارات والبحرين والمغرب والسودان ، ويعد في حال اعادة انتخابه باقامة علاقات كاملة مع السعودية ، ما رأيكم #لا_للتطبيع #فلسطين #السعودية pic.twitter.com/U8UOqHQpH2 — جمال ريان (@jamalrayyan) July 12, 2022

اجتماع نتنياهو مع ابن سلمان

كما لفت نتنياهو إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل الأربعاء “مهمة للغاية، وهي تعبر عن التحالف الراسخ بين إسرائيل والولايات المتحدة”، مضيفا أن” توجه بايدن المباشر من إسرائيل إلى السعودية يشكل تعبيرا للتغيير الكبير الذي أدخلناه إلى الشرق الأوسط خلال العقد الأخير ما يمكن وصفه بشرق أوسط جديد”.

وكانت تقارير صحفية قد اكدت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 بأن “نتنياهو” زار السعودية وأجرى محادثات سرية مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الاستخبارات (الموساد) يوسي كوهين رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة، والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل، وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم حينها قولهم إن نتانياهو ويوسي كوهين “توجّها إلى السعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان في مدينة نيوم”.

وجاءت هذه الزيارة لنتانياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين الحليفتين للسعودية. ووقعت هذه الاتفاقيات منتصف أيلول/سبتمبر في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، لتتبعها لاحقا كلا من المغرب والسودان.

السعودية تدرس دعوة مسؤول إسرائيلي لزيارتها بشكل رسمي

يشار إلى أن مسؤول سعودي كبير، كشف قبل أيام بأن المملكة العربية السعودية تدرس دعوة مسؤول إسرائيلي خلال أو بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة.

وقال المسؤول الذي يعمل مستشارًا سياسيًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هذه الخطوة مرهونة بنجاح رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، لا سيما نتائج زيارته للرياض.

تضاؤل فرصة حضور مسؤول إسرائيلي مع بايدن للسعودية

ووفقا للصحيفة، تمت مناقشة خيار دعوة شخصية إسرائيلية بارزة للانضمام إلى زيارة بايدن للسعودية من قبل كجزء من الحوار الأمريكي السعودي، لكن احتمالات تحول هذا السيناريو إلى واقع بدت ضئيلة للغاية.

وقالت الصحيفة إنه مع ذلك، تدرس الرياض وواشنطن وتل أبيب الآن الخيار، موضحة أن لكل جانب اعتباراته الخاصة به.