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منها النوتيلا .. مسافرون يكشفون أغرب الأشياء التي أدت لتوقيفهم في المطار

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
منها النيوتيلا..مسافرون يكشفون أغرب الأشياء التي أدت لتوقيفهم في المطار watanserb.com
مسافرون يكشفون أغرب الأشياء التي أدت لتوقيفهم في المطار

وطن- كشف مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن أغراضهم الخاصة التي تمت مصاردتها وأدت إلى توقيفهم لبعض الوقت أثناء سفرهم عبر المطار.

وقد شارك العديد من المسافرين تجاربهم الخاصة بعد تغريدة من TSA كشفت عن كمية هائلة من السوائل المصادرة في أحد المطارات في الولايات المتحدة.

وكثير منها أطعمة لا يدرك الكثيرون أنها تصنف ضمن السوائل.

وهذا بسبب القوانين التي تتطلب أن يحمل المسافر أقل من 100 مل من السوائل.

دقيق الشوفان

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية، عن أحد المسافرين قوله إنه اضطر إلى التخلص من دقيق الشوفان الذي لم ينته من تناوله لأنه يحتوي على “الكثير من السوائل” المتبقية فيه.

الحمص

قال شخص آخر “تم إيقافي جانباً من أمن المطار لأن الحمص على ما يبدو من السوائل”.

وكان لدى شخص آخر نفس المشكلة حيث قال “لن أنسى أبدا ضابط أمن المطار الألماني الذي ألقى حمصي، وأصر على أنه سائل”.

برانستون بيكل

فيما قال أحد البريطانيين “تجادلت لوقت طويل مع الموظفين في مطار مانشستر حول عبوة طعام برانستون بيكل وحاولت أن أحمله معي في حقيبة اليد.

وأصروا على أنه سائل، وجادلت أنه تم وزن العبوة بالجرام وبالتالي ليست سائلاً. لكنهم طلبوا مني إخراجه من الحقيبة”.

نيوتيلا

كتبت امرأة أخرى “كنا أنا و4 من أصدقائي نحمل جرة نوتيلا، واضطررنا لأن نأكل معظمها أمام أمن مطار جاتويك، لأننا لم نكن نعلم أنها كان سائلًا وشعرنا بالمرض طوال الرحلة إلى دبلن”.

المربى

وفي سياق آخر، قال شخص آخر “لقد تم إيقاف صديقي لأن جرة المربى اعتبرت على أنها سائل. وصادروا المربى ثم لاحظنا أنهم يبيعون نفس المربى في المطار”.

زبدة الفول السوداني

كما تمت مصادرة بعض المواد الغذائية الأخرى وهي زبدة الفول السوداني، حيث كتبت امرأة: “اليوم وأثناء المرور بأمن المطار، علمت أن زبدة الفول السوداني تعتبر سائلة”.

وكتب شخص كان يسافر عبر مطار بريستول “سرق الأمن المربى الخاص بي لأنه يبدو أنه سائل”.

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الفازلين

كما تتم كذلك مصادرة الكثير من منتجات التجميل، حيث غردت إمرأة: “لقد تم إيقاف أمي لأن الفازلين  يعتبر سائلا”.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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