مؤثر.. فيديو حصري لنيرة أشرف بعمر 3 سنوات وتحاكي نانسي عجرم (شاهد)

وطن- نشر موقع “القاهرة24″ فيديو حصري لنيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قتلها زميلها محمد عادل غدرا، وهي طفلة بعمر 3 سنوات.

براءة الأطفال.. نيرة أشرف تغني بعمر 3 سنوات

الفيديو الذي حصل عليه الموقع يوثق لحظات مؤثرة من طفولة نيرة أشرف، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل المصريين.

وظهرت نيرة ـ وكانت بعمر الـ3 سنوات ـ وهي تغني بعض الأغاني المشهورة في هذا التوقيت.

وببراءة الأطفال المعهودة كانت نيرة أشرف تغني وكانت تتلعثم ببعض الحروف، فيما كان أحد أفراد أسرتها يسجل لها ما تقول، ويلقنها أثناء تصويرها فيديو.

نانسي عجرم “قول تاني كده”

ومن ضمن الأغاني التي غنتها نيرة أشرف، في المقطع المشار إليه أغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم “قول تاني كده”.

وتظهر نيرة أشرف في المقطع بملامح بريئة وتقاطيع طفولية جاذبة.

وكان يلتف حولها أفراد أسرتها، حيث كانت تغني بصوتها الطفولي البريء بعض الأغاني القديمة وظهرت عليها حالة كبيرة من الفرحة.

وأثار هذا المقطع حالة كبيرة من التعاطف مع نيرة وأسرتها حيث انهالت عليها الدعوات بالرحمة والمغفرة.

نيرة أشرف وتقرير الطب الشرعي عن عذريتها

وفي سياق آخر أكدت أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف، على ثقتها المسبقة بشرف ابنتها التي قضت على يد زميلها محمد عادل الشهر الماضي، والذي قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، وذلك عقب تأكيد تقرير الطب الشرعي بأنها “عذراء”.

وقالت شقيقة المجني عليها هدير أشرف، إن الكشف الطبي على شقيقتها حدث في أول يوم من الحادث وذلك كإجراء طبيعي مع أي فتاة تتعرض لحادث وفاة أي كان سببها.

كم استنكرت ما أشيع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول زوج شقيقتها “عرفيا”، قائلة: “الكلام دا عار تمامًا من الصحة.. اتقوا الله في كلامكم على شقيقتي.. دا قذف محصنات وأنها بين يد الله تعالى”، وذلك في تصريحات لموقع “بصراحة“.

من جانبها، عبرت والدة المجني عليها سناء التراس أيضا عن غضبها الشديد مما يتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي منذ وقوع الجريمة وحتى الآن.

إعدام محمد عادل

وتعليقا على ما أكده تقرير الطب الشرعي حول عذرية ابنتها المجني عليها قالت: “إحنا واثقين من شرف بنتنا وكانت تلك الثقة في محلها، وتقرير الطب الشرعي أثبت أنها عذراء، للرد على كل الشائعات التي تصدرت خلال الفترة الماضية”.

وكان تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية قد أكد بأن غشاء البكارة سليم ويخلو من أية تمزقات قديمة أو حديثة، وأن الرحم سليم وخالي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت، الأربعاء، حكما أول درجة بإعدام المتهم محمد عادل بعد استطلع رأي مفتي الجمهورية شوقي علام.