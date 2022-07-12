كيم كارداشيان تطلب من عشيقها الجديد الاستحمام معها أمام الكاميرات! (شاهد)

وطن – طلبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من عشيقها الجديد بيت ديفيدسون الاستحمام معها أمام الكاميرات.وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية

بدأت كيم كارداشيان يوم الاثنين في تقديم إعلانات كبيرة من خلال شبكاتها الاجتماعية، مرفقةً مقطعاً دعائياً عن الموسم الثاني من “The Kardashians 2؟”، كشفت عن مشاركة بيت ديفيدسون في السلسلة.

وقالت كيم كارداشيان في المقطع الدعائي: “الحياة جيدة. لدي صديق جديد. أنا فقط أستمتع بوقتي.”

Here’s an exclusive first look at season 2 of @kardashianshulu to hold you over until September 22 on @hulu, Disney+ internationally and Star+ in Latin America. #TheKardashians pic.twitter.com/HVfVMbfkUO — Kim Kardashian (@KimKardashian) July 11, 2022

وبالمثل، يحتوي المقطع الدعائي على بعض المشاهد التي تكشف عن حالة والدتها الصحية كريس جينر. وكذلك الصور التي شوهد فيها النجم العالمي ترافيس باركر زوج كورتني كارداشيان، والتي يمكن أن تعطي تقييماً حول ما مر به أثناء دخوله المستشفى مؤخراً.

صور رومانسية بين كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

لكن المذهل أيضًا هو أن كيم كارداشيان لا تذكر علاقتها الجديدة فحسب، بل تعرض أيضًا مشاهد رومانسية مع بيت ديفيدسون.

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في المشهد القصير في المقطع الدعائي، سُمعت كيم وهي يقول ، “عزيزي، هل تريد أن تأخذ حمامًا سريعًا معي؟” ليركض إليها “بيت” مازحا.

لذلك يمكننا أن نرى أن مشاهد الحب لن ينقصها هذا الإصدار الجديد لواحدة من أكثر العائلات شهرة وأهمية في الولايات المتحدة.

متى سيبدأ العرض الأول لـ The Kardashians 2؟

في السابق، كانت هناك تكهنات بالفعل بأن The Kardashians 2 سيعود، وتم التأكيد على أن (هولو – Hulu)، دار الإنتاج ومنصة البث التي ستبث هذا العرض الواقعي، قالت إنه سيتم إصداره بعد الصيف.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن التاريخ المحدد إلا يوم الاثنين. وفي هذه الحالة سيكون يوم 22 سبتمبر موعد العرض الرسمي.

هل سيتم التطرق إلى “بلاك شاينا“؟

ما لم يكن واضحًا للغاية هو ما إذا كانوا سيتعاملون مع موضوع مغنية الراب “بلاك شاينا”. وجميع المشكلات القانونية التي حدثت مع عائلة كارداشيان، خاصة مع كيم.

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بالإضافة إلى ما إذا كان كاني ويست، سيكون له أي ذكر أو ظهور، بعد الجدل مع بيت ديفيدسون.