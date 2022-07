كيم كارداشيان تطلب من عشيقها الجديد الاستحمام معها أمام الكاميرات! (شاهد)

وطن – طلبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من عشيقها الجديد بيت ديفيدسون الاستحمام معها أمام الكاميرات.وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية

بدأت كيم كارداشيان يوم الاثنين في تقديم إعلانات كبيرة من خلال شبكاتها الاجتماعية، مرفقةً مقطعاً دعائياً عن الموسم الثاني من “The Kardashians 2؟”، كشفت عن مشاركة بيت ديفيدسون في السلسلة.

وقالت كيم كارداشيان في المقطع الدعائي: “الحياة جيدة. لدي صديق جديد. أنا فقط أستمتع بوقتي.”

Here’s an exclusive first look at season 2 of @kardashianshulu to hold you over until September 22 on @hulu, Disney+ internationally and Star+ in Latin America. #TheKardashians pic.twitter.com/HVfVMbfkUO

— Kim Kardashian (@KimKardashian) July 11, 2022