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كم تبلغ ثروة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق قبل اغتياله وكيف جمعها!؟

جاء معظم دخل آبي من رواتبه كموظف حكومي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ثروة شينزو آبي watanserb.com
شينزو آبي

وطن – يعتبر شينزو آبي أطول رئيس وزراء سابق في اليابان خدمةً، وشغل فترتين كزعيم للبلاد.

شينزو آبي
شينزو آبي

أصبح “آبي” مشهورًا عالميًا خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 عندما ارتدى زي ماريو بروس ليتم تكليفه بتنظيم الحدث في عاصمة البلاد.

في ولايته الثانية التي بدأت في عام 2012، تم انتخاب آبي بسبب قدرته على قيادة الاقتصاد الوطني الذي كان يعاني خلال الإدارات السابقة وقدم سياسات الإدارة العامة المعروفة باسم “أبينوميكس“.

وفي أغسطس 2020، استقال شينزو آبي مرة أخرى كرئيس للوزراء، وبسبب مشاكل صحية غادر منصبه في سبتمبر من نفس العام.

في 8 يوليو 2022 تعرّض لعملية اغتيال أثناء إلقائه كلمة سياسية في أحد الشوارع بمدينة “نارا” ضمن حملته الانتخابية.

فبينما كان “آبي” يلقي كلمته أطلق الجاني الرصاصة الأولى نحو من الخلف دون أن تصيبه، فيما لم ينتبه هو شخصيا لما يجري حوله.

وبحسب الفيديو، بينما أدار “آبي” ظهره للجاني أطلق رصاصة أخرى أصابته، ليرتمي أرضاً.

كما أظهر الفيديو أن فريق حماية شينزو آبي لم يتدخل بالشكل المناسب ولا بالسرعة المطلوبة حتى بعد الطلقة الثانية التي أصابته. كما انهم لم يقوموا بفتح الحقيبة المضادة للرصاص والمخصصة لمثل هذه الحوادث.

وكانت الشرطة اليابانية قالت أن المشتبه في تورطه بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق أبلغ بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه “آبي” وكان ينوي قتله.

منفذ عملية اغتيال شينزو آبي
منفذ عملية اغتيال شينزو آبي

وأثارت عملية اغتيال شينزو آبي إدانات واسعة من الدول حول العالم.

ما هي القيمة الصافية التقريبية لـ ثروة شينزو آبي؟

في حين أن حساب صافي ثروته أمر معقد للغاية، وفقًا لمصادر مختلفة بما في ذلك موقع ThePersonage.com و HighIncomeSource.com تقدر ثروة شينزو آبي بحوالي 10 ملايين دولار.

ويأتي معظم ثروته من دخله كموظف حكومي. كما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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