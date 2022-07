كم تبلغ ثروة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق قبل اغتياله وكيف جمعها!؟

وطن – يعتبر شينزو آبي أطول رئيس وزراء سابق في اليابان خدمةً، وشغل فترتين كزعيم للبلاد.

أصبح “آبي” مشهورًا عالميًا خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 عندما ارتدى زي ماريو بروس ليتم تكليفه بتنظيم الحدث في عاصمة البلاد.

في ولايته الثانية التي بدأت في عام 2012، تم انتخاب آبي بسبب قدرته على قيادة الاقتصاد الوطني الذي كان يعاني خلال الإدارات السابقة وقدم سياسات الإدارة العامة المعروفة باسم “أبينوميكس“.

وفي أغسطس 2020، استقال شينزو آبي مرة أخرى كرئيس للوزراء، وبسبب مشاكل صحية غادر منصبه في سبتمبر من نفس العام.

في 8 يوليو 2022 تعرّض لعملية اغتيال أثناء إلقائه كلمة سياسية في أحد الشوارع بمدينة “نارا” ضمن حملته الانتخابية.

Shinzo Abe Shooting:

– Former Japan PM Shinzo Abe shot during speech in Nara, Japan

– Shooter used a homemade weapon

– Abe was unconscious and unresponsive after shooting

– 41-year old suspect, identified as Tetsuya Yamagami, arrested

– Motive unknown

