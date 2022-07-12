الثلاثاء, يوليو 12, 2022
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رياضة

فنربخشة يفسخ تعاقده مع أوزيل ونادٍ تركي آخر يتفاوض معه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مسعود أوزيل يفسخ عقده مع نادي فنربخشة التركي watanserb.com
باشاك شهير يتفاوض مع أوزيل بعد فسخ عقده مع فنربخشة

وطن- فسخ الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل 33 عاماً، تعاقده مع نادي فنربخشة التركي بالتراضي، بعد قرار الأخير استبعاده من التشكيلة، إلا أن اللاعب يرغب في البقاء في الدوري التركي واللقب في نادٍ آخر الموسم المقبل.

وبحسب قناة (NTV Spor) الرياضية التركية، بأن اللاعب أوزيل يستعد للرحيل عن نادي فنربخشة، بعد التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد معه بالتراضي، عقب خروجه بقرار تأديبي من إدارة النادي مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

رحيل أوزيل عن فنربخشة

وقالت صحيفة (الصباح) التركية، بأن الألماني مسعود أوزيل، قد ينتقل إلى صفوف نادي باشاك شهير التركي. لأن اللاعب يريد استكمال مسيرته الكروية داخل الملاعب التركية.

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وشارك أوزيل مع فريق فنربخشة التركي منذ قدومه عام 2021، في 36 مباراة بمختلف البطولات. نجح من خلالها تسجيل 9 أهداف. كما وصناعة 3 تمريرات حاسمة.

أزمات مسعود أوزيل

وليست المرة الأولى التي يتعرض لها أوزيل في مسيرته الكروية، فقد كانت أولى الأزمات مع منتخب ألمانيا ( المكاكين)، الذي قرر عدم اللعب معه. بعد تعرضه للإهانات العنصرية على خليفية لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أوردوغان. ليقرر الاعتزال دولياً.

كما وكانت الثانية في عام 2019، مع نادي أرسنال (المدفعجية) بعد نشره تغريده تعاطف فيها مع مسلمو الإيغوار في دولة الصين. الذين تعرضوا للاضطهاد العنصري آنذاك. ليعلن النادي التبرأ من وجهة نظر اللاعب.

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وفقد على إثرها مكانه الأساسي في التشكيلة مع فريق أرسنال، ليتم بعدها تهميشه والانتقال بعدها إلى صفوف الدوري التركي من بوابة نادي فنربخشة بالمجان.

لكن اللاعب لم يسلم كذلك من نادي فنربخشة التركي، الذي قرر فسخ التعاقد معه بالتراضي، عقب قرار استبعاده خارج التشكيلة الأساسية في ال24 من شهر مارس الماضي حتى نهاية الموسم الماضي. إلا أن باشاك شهير يجري مفاوضات معه للانتقال إلى صفوفه.

ألقاب أوزيل

وتوج نجم ريال مدريد الإسباني السابق مسعود أوزيل خلال مشواره الاحترافي الذي بدأ من نادي شالكه الألماني عام 2006، 7 بطولات مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده. كان من أبرزها كأس العالم 2014 وكأس ألمانيا، والدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

أما على صعيد ألقابه الفردية، فقد نال جائزة صانع ألعاب في القارة الأوروبية (العجوز) عام 2011، كما وترشح لنيل جائزة الكرة الذهبية 2010، وأفضل لاعب شاب في كأس العالم في ذات العام.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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