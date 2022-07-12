فنربخشة يفسخ تعاقده مع أوزيل ونادٍ تركي آخر يتفاوض معه

وطن- فسخ الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل 33 عاماً، تعاقده مع نادي فنربخشة التركي بالتراضي، بعد قرار الأخير استبعاده من التشكيلة، إلا أن اللاعب يرغب في البقاء في الدوري التركي واللقب في نادٍ آخر الموسم المقبل.

وبحسب قناة (NTV Spor) الرياضية التركية، بأن اللاعب أوزيل يستعد للرحيل عن نادي فنربخشة، بعد التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد معه بالتراضي، عقب خروجه بقرار تأديبي من إدارة النادي مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

رحيل أوزيل عن فنربخشة

وقالت صحيفة (الصباح) التركية، بأن الألماني مسعود أوزيل، قد ينتقل إلى صفوف نادي باشاك شهير التركي. لأن اللاعب يريد استكمال مسيرته الكروية داخل الملاعب التركية.

رسميًا.. فنربخشه التركي يعلن فسخ عقد لاعب أرسنال السابق مسعود أوزيل❌ 🇩🇪 pic.twitter.com/Nb5BUWy2tR — kora11.com (@kora11) July 11, 2022

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وشارك أوزيل مع فريق فنربخشة التركي منذ قدومه عام 2021، في 36 مباراة بمختلف البطولات. نجح من خلالها تسجيل 9 أهداف. كما وصناعة 3 تمريرات حاسمة.

مسعود اوزيل صانع الألعاب مع فنربخشه 🇹🇷

• 37 مباراة ( 15 مباراة أساسي)

• 9 أهداف

• 3 أسيست

• 7 فرص محققه

• 3,8 مليون يورو

• 33 سنة

• مجانا

pic.twitter.com/aNrFhQAuEn — ALi (@lvcz_1) July 11, 2022

أزمات مسعود أوزيل

وليست المرة الأولى التي يتعرض لها أوزيل في مسيرته الكروية، فقد كانت أولى الأزمات مع منتخب ألمانيا ( المكاكين)، الذي قرر عدم اللعب معه. بعد تعرضه للإهانات العنصرية على خليفية لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أوردوغان. ليقرر الاعتزال دولياً.

كما وكانت الثانية في عام 2019، مع نادي أرسنال (المدفعجية) بعد نشره تغريده تعاطف فيها مع مسلمو الإيغوار في دولة الصين. الذين تعرضوا للاضطهاد العنصري آنذاك. ليعلن النادي التبرأ من وجهة نظر اللاعب.

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وفقد على إثرها مكانه الأساسي في التشكيلة مع فريق أرسنال، ليتم بعدها تهميشه والانتقال بعدها إلى صفوف الدوري التركي من بوابة نادي فنربخشة بالمجان.

لكن اللاعب لم يسلم كذلك من نادي فنربخشة التركي، الذي قرر فسخ التعاقد معه بالتراضي، عقب قرار استبعاده خارج التشكيلة الأساسية في ال24 من شهر مارس الماضي حتى نهاية الموسم الماضي. إلا أن باشاك شهير يجري مفاوضات معه للانتقال إلى صفوفه.

🔵🟡 "مسعود أوزيل" يفسخ عقده مع فنربخشة! 📝❌ يصل وكيل أعماله "إركان سوغوت" إلى إسطنبول عصر الثلاثاء! سيلتقي بإدارة فنربخشة لإتمام عملية فسخ العقد، كما أنه سيلتقي بـ أندية أخرى! 🔗 [ @fanatikcomtr ] pic.twitter.com/wECfWjV08E — أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) July 12, 2022

ألقاب أوزيل

وتوج نجم ريال مدريد الإسباني السابق مسعود أوزيل خلال مشواره الاحترافي الذي بدأ من نادي شالكه الألماني عام 2006، 7 بطولات مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده. كان من أبرزها كأس العالم 2014 وكأس ألمانيا، والدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

أما على صعيد ألقابه الفردية، فقد نال جائزة صانع ألعاب في القارة الأوروبية (العجوز) عام 2011، كما وترشح لنيل جائزة الكرة الذهبية 2010، وأفضل لاعب شاب في كأس العالم في ذات العام.

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