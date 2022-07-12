علماء نفس يكشفون تقنيات فعّالة لجذب المرأة أو الرجل

وطن-أجرى علماء نفس من الجامعة النرويجية استطلاعا للرأي، لاكتشاف تقنيات الإغواء الأكثر فعالية لدى الرجال والنساء.

في الحقيقة، إن معرفة كيفية الإغواء أو إغراء شخص ما، فن لا يتقنه الجميع! ولهذا اهتم علماء النفس من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بدراسة أسس المغازلة بين الجنسين وتقنيات الإغواء.

بحسب ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية، قام علماء النفس بتحليل ردود أفعال الطلاب الأمريكيين والنرويجيين وجميعهم من جنسين مختلفين. كان على المستجيبين الإجابة على استبيان طلب منهم تقييم 40 أسلوبًا مختلفًا للإغواء عند البحث عن علاقة قصيرة أو طويلة الأمد.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، اهتم علماء النفس أيضًا بدرجة انفتاح المشاركين وعمرهم ودينهم، ورغبتهم في أن يكونوا في علاقة طويلة الأمد إلى حد ما. ونُشرت نتائج تحقيقهم في مجلة Evolutionary Psychology، وفيما يلي أهم النتائج:

يشرح ليف إدوارد أوتيسين كينير، أستاذ علم النفس في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: “ينظر الناس إلى الإشارات التي تشير إلى أنك متاح جنسيًا لتكون الأكثر فاعلية بالنسبة للنساء اللواتي يبحثن عن علاقة قصيرة الأمد”.

في المقابل، بالنسبة للرجال الذين يبحثون أيضًا عن علاقة قصيرة الأمد، فإن الإشارات الجسدية ليست كافية: “اعتُبر الرجال أكثر فاعلية إذا ابتسموا، بالإضافة إلى الإيماءات الجسدية والجنسية وأبدوا اهتمامًا بالمحادثات وقدموا الثناء، وجعلوا الناس يضحكون”.

ويمكننا أن نقرأ ذلك على موقع Ouest France، فوفقًا لأولئك الذين شملهم الاستطلاع، يبدو أن الفكاهة وروح الدعابة هي السلاح الفتاك الذي يغوي، وهذا على المدى الطويل إلى حد ما.