سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

وطن- سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الثلاثاء 12 يوليو 2022، انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.41 ريالا للجرام، ما يعادل 55.61 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.63 ريال للجرام ما يعادل 50.98 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.73 ريال بما يعادل 48.66 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.06 ريالا، أي ما يعادل 41.71 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 12.49 ريال بما يعادل 32.44 دولار، بينما عيار 12 بلغ 10.71 ريال بما يعادل 27.81 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 665.87 ريال بما يعادل 1,730 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 149.88 ريال بما يعادل 389.29 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,411 ريالًا بما يعادل 55,611 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات الذهب الروسي في مسعى من هذه الدول للتضييق ماليا على موسكو.

وقد فتح قرار مجموعة السبع الباب، أمام احتمالية ظهور سوق ثانوية موازية لبيع الذهب للأسواق العالمية، خارج دائرة الدول المؤيدة لهذه العقوبات.

وجاء هذا القرار بعد قرار مماثل للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بفرض حظر فوري على شراء النفط الروسي أو مشتقاته، فيما بدأت دول الاتحاد الأوروبي خفضا تدريجيا، وصولا إلى حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري.