خطوبة في القصر الرئاسي.. “أردوغان” يشهد خطبة نائبه فؤاد أقطاي على مستشارته هميرة شاهين (شاهد)

وطن- أفادت وسائل إعلامية بأن القصر الرئاسي التركي شهد خطبة نائب الرئيس فؤاد أقطاي على هميرة شاهين مستشارة الرئيس رجب طيب أردوغان” وبحضور السيدة الأولى أمينة أردوغان.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فقد تقدم نائب الرئيس فؤاد أقطاي، البالغ من العمر 68 عاما لخطبة مستشارة الرئيس هميرة شاهين البالغة من العمر 46 عاما.

وقالت “إنه بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، ارتدى نائب الرئيس فؤاد أوقطاي وهميرة شاهين عضوة اللجنة الرئاسية لسياسة الثقافة والفن ومستشارة الرئيس خاتم الخطوبة”.

ويشغل أقطاي منصبه نائبا أول للرئيس منذ يوليو من العام 2018.

من هو فؤاد أقطاي؟

ولد فؤاد أقطاي في العام 1964 في ولاية يوزغات وسط تركيا، وعمل بعد تخرجه من قسم إدارة الأعمال بجامعة ”جوقور أوفا“ عام 1985، معيدًا بالجامعة، وهو يجيد اللغة الإنجليزية.

وإلى جانب مسيرته الأكاديمية، عمل أقطاي أيضاً مستشاراً في عدد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، حيث عمل مديرا عاما ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للعديد منها.

شغل أقطاي من 2 يناير 2012 حتى 19 يونيو 2016، منصب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية، ثم عُين مستشارا لرئيس الوزراء.

وأشارت تقارير محلية إلى أن أقطاي أب لثلاثة أطفال، ومطلق منذ العام 2011.