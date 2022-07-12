الرئيسيةالهدهدخطوبة في القصر الرئاسي.. "أردوغان" يشهد خطبة نائبه فؤاد أقطاي على مستشارته...
الهدهد

خطوبة في القصر الرئاسي.. “أردوغان” يشهد خطبة نائبه فؤاد أقطاي على مستشارته هميرة شاهين (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خطوبة فؤاد أقطاي watanserb.com
خطوبة فؤاد أقطاي

وطن- أفادت وسائل إعلامية بأن القصر الرئاسي التركي شهد خطبة نائب الرئيس فؤاد أقطاي على هميرة شاهين مستشارة الرئيس رجب طيب أردوغان” وبحضور السيدة الأولى أمينة أردوغان.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فقد تقدم نائب الرئيس فؤاد أقطاي، البالغ من العمر 68 عاما لخطبة مستشارة الرئيس هميرة شاهين البالغة من العمر 46 عاما.

وقالت “إنه بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، ارتدى نائب الرئيس فؤاد أوقطاي وهميرة شاهين عضوة اللجنة الرئاسية لسياسة الثقافة والفن ومستشارة الرئيس خاتم الخطوبة”.

ويشغل أقطاي منصبه نائبا أول للرئيس منذ يوليو من العام 2018.

من هو فؤاد أقطاي؟

ولد فؤاد أقطاي في العام 1964 في ولاية يوزغات وسط تركيا، وعمل بعد تخرجه من قسم إدارة الأعمال بجامعة ”جوقور أوفا“ عام 1985، معيدًا بالجامعة، وهو يجيد اللغة الإنجليزية.

وإلى جانب مسيرته الأكاديمية، عمل أقطاي أيضاً مستشاراً في عدد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، حيث عمل مديرا عاما ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للعديد منها.

شغل أقطاي من 2 يناير 2012 حتى 19 يونيو 2016، منصب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية، ثم عُين مستشارا لرئيس الوزراء.
وأشارت تقارير محلية إلى أن أقطاي أب لثلاثة أطفال، ومطلق منذ العام 2011.

“شاهد” احتشاد الآلاف في بيروت لاستقبال نائب أردوغان الذي وصل لبنان حاملاً أطنان المساعدات و”شيك مفتوح”

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مزاح “أردوغان” يصدم رئيس الوزراء البريطاني وتدخل سريع من “بايدن” للتهدئة (شاهد)

تقارير

مفاجأة في ملف “خاشقجي” حدثت قبل 5 أيّام من زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا

الهدهد

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

الهدهد

“ابتلع كبرياءه”.. دبلوماسي أمريكي سابق يهاجم أردوغان بسبب استقباله محمد بن سلمان

تقارير

زيارة “تبون” لتركيا .. محلل جزائري يتحدث لـ”وطن” عن أهميّتها وانعكاساتها على الجزائر ودول الجوار

الهدهد

الأكاديمي عبدالخالق عبدالله ينشر تصريحاً مفبركاً عن أردوغان نسبه للجزيرة

تقارير

محمد بن سلمان في تركيا الأسبوع القادم

الهدهد

برلماني مقرب من أردوغان يهاجم الإمارات .. حزبه تبرّأ من تصريحه فهل يُجبر على الإستقالة!

الهدهد

كاتبان سعوديان يهاجمان المتطاولين على تركيا ورئيسها: عدو الأمس صديق اليوم!

الهدهد

بعد زيارة أردوغان.. السعودية تقر بقدرات الطائرات التركية المسيرة وتشتري العشرات

الهدهد

التلفزيون السعودي يثير جدلاً بما كشفه عن زيارة أردوغان (فيديو)

الهدهد

قناة “الإخبارية” السعودية تتعمد إهانة “أردوغان”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

يمني يعتدي على زوجته بالساطور بسبب “خروف”.. تفاصيل قاسية (فيديو)

الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز تعترف بتهريبها المخدرات للمغرب!

خطة برشلونة على أبواب الفشل .. ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونخ

مطالبات للحكومة الأردنية بمعاملة دور القرآن كالنوادي الليلية والديسكوهات..ما السبب؟!

بعد تعرضها لعاصفة انتقادات.. حماس توضح سبب سعيها لاستعادة العلاقات مع بشار الأسد

عبر فنادق الإمارات.. هكذا حول “ابن سلمان” شباب ناجحين إلى مجرمين ملاحقين قضائياً ودولياً (شاهد)

انتهاء تاريخ صلاحية العطور: ماذا يحدث إذا واصلت استخدامها بعد ذلك؟

الكويت تعلق رسميا على مأساة حجاجها في يوم عرفة.. وتوضح دور السعودية

بعد بيكيه وشاكيرا .. انفصال الأسطورة توتي عن زوجته! (صور)

إيلون ماسك يكذب “ترامب” ويؤكد أن أيامه في السياسة يجب أن تنتهي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا