خطة برشلونة على أبواب الفشل .. ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونخ

وطن – يبدو أن الأمور أصبحت معقدة للغاية بشأن حسم برشلونة، صفقة التعاقد مع البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي صاحب ال33 عاماً هذا الصيف، رغم محاولات الأخير المتكررة لضغط على إدارة بايرن ميونخ للسماح له بالرحيل.

ووفق شبكة ( سكاي سبورتس) الألمانية، فإن البولندي ليفاندوفسكي قد عاد إلى مدينة ميونخ، الإثنين، بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية. استعداداً للموسم المقبل مع العملاق البافاري.

ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونخ

وأوضحت سكاي، بأنه من المحتمل ظهور ليفاندوفسكي في مقر تدريبات نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، الثلاثاء، حسبما كمان مقررا من قبل بشأن عودته من العطلة مع نهاية الموسم المنصرم.

وصول ليفاندوفسكي للفحص pic.twitter.com/xDjamN0Th8 — FCB World (@forcabarca_ar) July 12, 2022

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كما وأشارت، بأن نجم بايرن ميونخ سيخضع إلى الفحوصات الطبية المعتادة، قبل العودة مجدداً إلى التدريبات التحضيرية. استعداداً لخوض الموسم القادم.

ويسعى البولندي ليفاندوفسي محاولة الضغط من جديد على إدارة البايرن، من أجل السماح له بالرحيل خلال الأسبابيع المقبلة. للانتقال إلى نادي برشلونة الذي اتفق معه شفهياً.

عرض برشلونة

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” روبرت ليفاندوفسكي عاد إلى البايرن مع إجراء الفحوصات الطبية في الصباح، لا تغيرات على خطته مع برشلونة”.

وأضاف رومانو، ” برشلونة واثق ولكن المفاوضات مع بايرن ميونخ لا تزال مطلوبة .. أعمال جارية”.

🚨 النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعود إلى ميونيخ بعد انتهاء فترة الإجازة بانتظار حسم مستقبله مع الفريق البافاري pic.twitter.com/MF1meEpfOo — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 11, 2022

وكان مسؤولوا العملاق البافاري، قد صرحوا من قبل بأنهم متمسكين في بقاء اللاعب ليفاندوفسكي الموسم المقبل، بغض النظر عن عقده مع النادي الألماني.

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كما وأفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة ما زال متمسك في عرضه. الذي يترواح 30-40 مليون يورو، لإتمام تلك الصفقة، إلا أن البايرن قد طلب 50 مليون يورو دفعة واحدة للاستغناء عن اللاعب.

الأنباء تشير إلى أن ليفاندوفسكي لن يتراجع أبداً عن قراره، وسيبلغ زملاءه بأنه راحل لا محالة حالما يلتقي بهم. لكنه بنفس الوقت لن يتمرد وسيحضر التدريبات مع بايرن ميونخ لو لم يتم الاتفاق إلى ذلك الحين. pic.twitter.com/PI4pykBoan — محمد عواد (@mohammedawaad) July 11, 2022

وكانت تقارير آخرى، قد تحدثت أنه في حال فشلت المفاوضات بين بايرن ميونخ وبرشلونة، للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، فإن نادي باريس سان جيرمان. وتشيلسي سيدخلان على تلك الصفقة.

وسينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، في صيف عام 2023، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق في سوق انتقالات (الميركاتو) الجاري.

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