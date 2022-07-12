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رياضة

خطة برشلونة على أبواب الفشل .. ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونخ

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عودة ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ watanserb.com
عودة ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ

وطن – يبدو أن الأمور أصبحت معقدة للغاية بشأن حسم برشلونة، صفقة التعاقد مع البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي صاحب ال33 عاماً هذا الصيف، رغم محاولات الأخير المتكررة لضغط على إدارة بايرن ميونخ للسماح له بالرحيل.

ووفق شبكة ( سكاي سبورتس) الألمانية، فإن البولندي ليفاندوفسكي قد عاد إلى مدينة ميونخ، الإثنين، بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية. استعداداً للموسم المقبل مع العملاق البافاري.

ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونخ

وأوضحت سكاي، بأنه من المحتمل ظهور ليفاندوفسكي في مقر تدريبات نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، الثلاثاء، حسبما كمان مقررا من قبل بشأن عودته من العطلة مع نهاية الموسم المنصرم.

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كما وأشارت، بأن نجم بايرن ميونخ سيخضع إلى الفحوصات الطبية المعتادة، قبل العودة مجدداً إلى التدريبات التحضيرية. استعداداً لخوض الموسم القادم.

ويسعى البولندي ليفاندوفسي محاولة الضغط من جديد على إدارة البايرن، من أجل السماح له بالرحيل خلال الأسبابيع المقبلة. للانتقال إلى نادي برشلونة الذي اتفق معه شفهياً.

عرض برشلونة

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” روبرت ليفاندوفسكي عاد إلى البايرن مع إجراء الفحوصات الطبية في الصباح، لا تغيرات على خطته مع برشلونة”.

وأضاف رومانو، ” برشلونة واثق ولكن المفاوضات مع بايرن ميونخ لا تزال مطلوبة .. أعمال جارية”.

وكان مسؤولوا العملاق البافاري، قد صرحوا من قبل بأنهم متمسكين في بقاء اللاعب ليفاندوفسكي الموسم المقبل، بغض النظر عن عقده مع النادي الألماني.

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كما وأفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة ما زال متمسك في عرضه. الذي يترواح 30-40 مليون يورو، لإتمام تلك الصفقة، إلا أن البايرن قد طلب 50 مليون يورو دفعة واحدة للاستغناء عن اللاعب.

وكانت تقارير آخرى، قد تحدثت أنه في حال فشلت المفاوضات بين بايرن ميونخ وبرشلونة، للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، فإن نادي باريس سان جيرمان. وتشيلسي سيدخلان على تلك الصفقة.

وسينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، في صيف عام 2023، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق في سوق انتقالات (الميركاتو) الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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