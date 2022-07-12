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حدث تاريخي.. “هذا” ما شهده سعر اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاما

Hamza Hamad
كتب Hamza Hamad
انخفاض سعر اليورو watanserb.com
انخفاض سعر اليورو

وطن- في خطوة يعود سببها الرئيسي إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سجل سعر صرف اليورو انخفاضا ليتساوى مع الدولار، في حدث هو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2002، أي ما يصل إلى 20 عاما.

وسجل سعر صرف اليورو 1.007 دولار، بحجم هبوط بلغ أكثر من 1%، بنسبة انخفاض هي الأكبر.

وانخفضت العملات الأخرى بشكل أكبر مقابل الدولار، حيث قاد الدولار الأسترالي الانخفاضات بين نظرائه، أعقبه سعر الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلاندي.

و كان البيزو التشيلي هو الخاسر الأكبر في الأسواق الناشئة، حيث انخفض بما يقارب 3% متجاوزًا المستوى النفسي 1000 مقابل الدولار الواحد.

ويعود هذا التراجع التاريخي في سعر اليورو، إلى دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية، وتوقع توقف التدفقات لمدة عشرة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، أثّرت مخاوف قطع الطاقة الروسية وخطر الركود الاقتصادي على توقعات منطقة اليورو، بينما أدى النفور من المخاطرة إلى ارتفاع الدولار على نطاق واسع باعتباره ملاذًا آمنًا.

ويقول محللون إن هذا التراجع في سعر اليورو أمام الدولار سيفتح مجالًا أفضل لشراء المنتجات الأوروبية من بقية دول العالم، وهي فرصة لشراء السلع الرأسمالية الاستثمارية بدلا عن السلع الاستهلاكية.

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ويسود شعور بالقلق بين المستثمرين من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، ما يُقيِّد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

وفيما من غير المرجح أن تتحسن إمدادات الطاقة وعدم إظهار محافظي البنوك المركزية أي إشارات على تشتيت الانتباه عن دورات التضييق، فإن أسوأ حالة لليورو كانت أنه يتجه نحو 0.95 دولار في يوليو / تموز.

ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يرتفع سعر اليورو بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية الأوروبية، وحال تضاؤل نطاق الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتعزز التوقعات ببيانات التضخم الأمريكية الساخنة الأخرى لشهر يونيو الماضي الرهانات على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقد تدفع الدولار إلى الأعلى.

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 في تعاملات المساء في السوق السوداء

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
Hamza Hamad
Hamza Hamadhttps://www.watanserb.com/
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