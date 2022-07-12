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بـ 3 رصاصات إحداهن في الرأس.. عسكري كويتي يقتل زميله في المعسكر والسبب صادم!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عسكري كويتي يقتل زميله watanserb.com
عسكري كويتي يقتل زميله

وطن- في واقعة مؤسفة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية صباح اليوم، الثلاثاء، عن قيام احد العسكريين بقتل زميله بالرصاص في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”الإعلام الأمني: عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع”.

وأوضحت انه تم ضبط الجاني وتحويله لجهة الاختصاص وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

سبب ارتكاب الجريمة

من جانبه، كشف اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع عن تفاصيل هامة حول خلفية الحادث، مشيرا إلى إقدام العسكري على قتل زميله كان بسبب التنمر.

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3 رصاصات إحداهن في الرأس

وقال السريع في تغريدة على حسابه في تويتر: ”بسبب التنمر عليه والاستهزاء به عسكري يقتل زميله بالعمل داخل معسكر الجيش بواسطة رشاش ام 16 حيث أطلق عليه 3 رصاصات أحداهم بالرأس واثنتين بالصدر“.

وتابع: ”الجريمه حصلت صباح اليوم والقاتل هرب إلى منطقه صباح الأحمد ثم سلم نفسه إلى المخفر وتم تسليمه للمباحث لاستكمال التحريات وإحالته للنيابة“.

طعن مواطن كويتي بمنطقة السالمية

وكانت الكويت قد شهدت أول أمس الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، جدلا كبيرا عقب إقدام شاب على طعن مواطن كويتي وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية بعد أن حاول التحرش بالزوجة.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، تمكن الأمن الجنائي بالتعاون مع الأمن العام من ضبط المتهمين في واقعة الطعن عقب تداول الفيديو.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر “تويتر” إن ”قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع القطاع العام تمكنوا من ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ بالواقعة. حيث تم العثور بحوزتهم على أدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة“.

وأوضحت أنه تم تسجيل قضية ”شروع بالقتل وطعن“.

ويجري التحقيق في القضية لمعرفة أطراف الحادثة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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