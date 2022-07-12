بـ 3 رصاصات إحداهن في الرأس.. عسكري كويتي يقتل زميله في المعسكر والسبب صادم!

وطن- في واقعة مؤسفة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية صباح اليوم، الثلاثاء، عن قيام احد العسكريين بقتل زميله بالرصاص في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”الإعلام الأمني: عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع”.

وأوضحت انه تم ضبط الجاني وتحويله لجهة الاختصاص وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

الإعلام الأمني: عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع، وتم ضبطه وتحويله لجهة الاختصاص وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 12, 2022

سبب ارتكاب الجريمة

من جانبه، كشف اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع عن تفاصيل هامة حول خلفية الحادث، مشيرا إلى إقدام العسكري على قتل زميله كان بسبب التنمر.

3 رصاصات إحداهن في الرأس

وقال السريع في تغريدة على حسابه في تويتر: ”بسبب التنمر عليه والاستهزاء به عسكري يقتل زميله بالعمل داخل معسكر الجيش بواسطة رشاش ام 16 حيث أطلق عليه 3 رصاصات أحداهم بالرأس واثنتين بالصدر“.

وتابع: ”الجريمه حصلت صباح اليوم والقاتل هرب إلى منطقه صباح الأحمد ثم سلم نفسه إلى المخفر وتم تسليمه للمباحث لاستكمال التحريات وإحالته للنيابة“.

بسبب التنمر عليه والاستهزاء به عسكري يقتل زميله بالعمل داخل معسكر الجيش بواسطة رشاش ام 16 حيث اطلق عليه 3 رصاصات أحداهم بالرأس واثنتين بالصدر. الجريمه حصلت صباح اليوم والقاتل هرب الي منطقه صباح الاحمد ثم سلم نفسه الي المخفر وتم تسليمه للمباحث لاستكمال التحريات واحالته للنيابه. — حمد السريع (@bomshary871) July 12, 2022

طعن مواطن كويتي بمنطقة السالمية

وكانت الكويت قد شهدت أول أمس الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، جدلا كبيرا عقب إقدام شاب على طعن مواطن كويتي وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية بعد أن حاول التحرش بالزوجة.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، تمكن الأمن الجنائي بالتعاون مع الأمن العام من ضبط المتهمين في واقعة الطعن عقب تداول الفيديو.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر “تويتر” إن ”قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع القطاع العام تمكنوا من ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ بالواقعة. حيث تم العثور بحوزتهم على أدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة“.

الإعلام الأمني:

"الأمن الجنائي" بالتعاون مع "الأمن العام " يتمكن من ضبط المتهمين في واقعة الطعن بمحافظة حولي pic.twitter.com/RJ6q7pLsdX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 11, 2022

وأوضحت أنه تم تسجيل قضية ”شروع بالقتل وطعن“.

ويجري التحقيق في القضية لمعرفة أطراف الحادثة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.