بعد بيكيه وشاكيرا .. انفصال الأسطورة توتي عن زوجته! (صور)

وطن – انفصل أسطورة روما ومنتخب إيطاليا فرانشيسكو توتي عن زوجته إيلاري بلاسي بعد 20 عامًا من الزواج، أنجبها خلالها ثلاثة أطفال.

التقى توتي وزوجته في عام 2002، وتزوجا بعد ثلاث سنوات في يونيو 2005.

إيلاري (41 عامًا)، كانت مذيعة تلفزيونية شهيرة، وبعد خمسة أشهر من الزفاف، استقبل الزوجان طفلهما الأول كريستيان (16 عامًا)، والذي أصبح الآن في أكاديمية روما ويسعى إلى تكرار نجاح والده.وفق “ذا صن” البريطانية

توتي (45 عامًا)، ولاري لديهما طفلان آخران شانيل (15 عامًا)، وإيزابيل (6 أعوام).

بدأت علامات الانفصال المحتمل في الظهور في عام 2020 عندما كشف توتي أنه كاد ينفصل عن إيلاري بعد أن أحضرت قطة إلى المنزل.

أصدر الفائز بكأس العالم بيانًا أعلن فيه الانقسام، وكذلك فعلت إيلاري.

قال توتي: “بعد عشرين عامًا معًا، انتهت للأسف علاقتي مع إيلاري. كل ما قلته وفعلته خلال الأشهر القليلة الماضية هو حماية أطفالنا، الذين كانوا وسيظلون دائمًا الأولوية المطلقة في حياتي”.

وأضاف: “حاولت التغلب على أزمة زواجنا، لكنني أدرك اليوم أن اختيار الانفصال – وإن كان مؤلمًا – لم يعد من الممكن تجنبه”.

وتابع: “سأستمر مع إيلاري في تربية أطفالنا الثلاثة الرائعين، مع احترام زوجتي دائمًا”.

“سيبقى الانفصال مسألة خاصة ولن أدلي بأي تصريحات أخرى”.قال “توتي”

وقال: “أحث الجميع على تجنب المشاكل، وقبل كل شيء، احترام خصوصية عائلتي”.

وقالت إيلاري في بيان منفصل: “بعد عشرين عامًا معًا وثلاثة أطفال رائعين، انتهى زواجي من فرانشيسكو. سيبقى الانفصال مسألة خاصة ولن أدلي بأي تصريحات أخرى”.

يأتي انفصال توتي وزوجته، بعد أسابيع قليلة على انفصال مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن المغنية الكولومبية شاكيرا، لأسباب قيل إنها مرتبطة بخيانتها، وكذلك خلافات مالية بين الثنائي .