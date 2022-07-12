بتواجد صلاح ودياز.. مانشستر يونايتد يضرب ليفربول برباعية نظيفة (فيديو)

وطن – انتفض مانشستر يونايتد في وجه ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، الأربعاء، برباعية نظيفة دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (راجامانغالا الوطني) في العاصمة تايلاند.

وكان أول انتصار معنوي ومهم لفريق الشياطين الحمر الإنجليزي، على ليفربول (الريدز)، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج، استعداداً لبدء الموسم المقبل المقرر في شهر أغسطس/ آب القادم.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وافتتح فريق مانشستر يونايتد أولى أهداف المباراة داخل شباك ليفربول في الدقيقة ال12، عن طريق اللاعب سانشو.

أداء قوي ومجهود رائع من الجميع اليوم! 👏 إليكم ملخصًا للأهداف وأفضل اللقطات من الفوز على ليفربول ضمن أولى مباريات #الجولة_الصيفية22 🎥#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 12, 2022

وفي الدقيقة ال30 أحرز فريدريكو سانتوس الهدف الثاني لصالح اليونايتد، كما وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال33 من توقيع أنتوني مارسيال.

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وختم مهرجان اليونايتد رابع الأهداف التي سكنت داخل شباك الريدز في الدقيقة ال76 عن طريق فاكوندو بيليستري.

تشكيلة مانشستر يونايتد

ودخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة الودية بتشكيلة أساسية أمام نظيره مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى دي خيا.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، شاو، فيكتور لينديلوف، فاران، ديوغو دالوت، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: سانتوس، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

بداية قوية لأولى مباريات #الجولة_الصيفية22 برباعية في شباك ليفربول! ✔️🔴#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 12, 2022

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كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، ماركوس راشفورد، سانشو، أنتوني مارسيال.

تشكيلة ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية أمام مانشستر يونايتد، حيث آتى في حراسة المرمى أليسون.

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بينما تواجد في خط الدفاع كلاً من: إسحاق مابايا، فيليبس، جو غوميز، لوك تشامبرز، كما وجاء في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، تايلر مورتون، هيندرسون، فابيو كارفاليو.

كما وفي هجوم الفريق جاء ثلاثي التشكيلة، هارفي إليوت، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

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