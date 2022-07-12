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رياضة

بتواجد صلاح ودياز.. مانشستر يونايتد يضرب ليفربول برباعية نظيفة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية watanserb.com
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية

وطن – انتفض مانشستر يونايتد في وجه ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، الأربعاء، برباعية نظيفة دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (راجامانغالا الوطني) في العاصمة تايلاند.

وكان أول انتصار معنوي ومهم لفريق الشياطين الحمر الإنجليزي، على ليفربول (الريدز)، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج، استعداداً لبدء الموسم المقبل المقرر في شهر أغسطس/ آب القادم.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وافتتح فريق مانشستر يونايتد أولى أهداف المباراة داخل شباك ليفربول في الدقيقة ال12، عن طريق اللاعب سانشو.

وفي الدقيقة ال30 أحرز فريدريكو سانتوس الهدف الثاني لصالح اليونايتد، كما وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال33 من توقيع أنتوني مارسيال.

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وختم مهرجان اليونايتد رابع الأهداف التي سكنت داخل شباك الريدز في الدقيقة ال76 عن طريق فاكوندو بيليستري.

تشكيلة مانشستر يونايتد

ودخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة الودية بتشكيلة أساسية أمام نظيره مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى دي خيا.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، شاو، فيكتور لينديلوف، فاران، ديوغو دالوت، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: سانتوس، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

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كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، ماركوس راشفورد، سانشو، أنتوني مارسيال.

تشكيلة ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية أمام مانشستر يونايتد، حيث آتى في حراسة المرمى أليسون.

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بينما تواجد في خط الدفاع كلاً من: إسحاق مابايا، فيليبس، جو غوميز، لوك تشامبرز، كما وجاء في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، تايلر مورتون، هيندرسون، فابيو كارفاليو.

كما وفي هجوم الفريق جاء ثلاثي التشكيلة، هارفي إليوت، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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