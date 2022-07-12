انتبه .. علامات تدل على أن شخصََا ما يقرأ رسائلك الخاصة على واتساب

وطن- يعد تطبيق واتساب WhatsApp أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخداما في جميع أنحاء العالم، مما يجعله دائما عرضة للاختراق من طرف الهاكرز.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله بعض العلامات التي يجب الحذر منها للتأكد من أن حسابك لا يتعرض للتجسس.

واتساب ويب

واتساب ويب عبارة عن امتداد لتطبيق واتساب على الجوال يضيف راحة للمستخدمين للدردشة بحرية أكبر باستخدام جهاز كمبيوتر بدلاً من الهاتف.

لكن يجب على المستخدم التأكد بشكل دائم من الأجهزة التي تتصل بحسابه.

وفي حال رأيت جهازا غير مألوف، فهذا يعني أنك تعرضت للاختراق.

ولحسن الحظ، بإمكان المستخدم تسجيل الخروج من أي جهاز غير مألوف بالنسبة له.

تغييرات على الحساب

إذا لاحظت أن حسابك شهد بعض التغيرات، فقد يكون هذا أيضًا علامة على تعرضه للاختراق.

وهذه التغيرات تشمل تغير الصورة الشخصية أو حذف بعض الرسائل أو رسائل مبعوثة لم تكتبها في الأصل.

بطء في التطبيق

يمكن أن تكون التطبيقات البطيئة مؤشرًا على تثبيت برامج التجسس بداخلها، ليس فقط لتطبيق واتساب ولكن لأي تطبيق آخر.

وفي حال لاحظت أيا من هذه العلامات، فإنه ينصح بحفظ النسخة الاحتياطية والصور والفيديوهات، ثم إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تنزيله مرة أخرى.