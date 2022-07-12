الكويت تعلق رسميا على مأساة حجاجها في يوم عرفة.. وتوضح دور السعودية

وطن- أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية، بيانا رسميا للرد على أزمة التغذية التي واجهها حجاج الكويت في يوم عرفة.

وشكا الحجاج الكويتيون من عدم حصولهم على وجبات غذائية، وقال أحد الحجاج إن البعثة تعاقدت مع مطعم الدار البيضاء وتم إلزام كل الرحلات بهذا التعاقد.

ولم يتمكن المطعم من الوفاء بهذه الاحتياجات، ما أدى حالة من الفوضى وصلت إلى حد اشتباكات في التسابق على الحصول على وجبات.

ووصف الحجاج ما جرى بأنها كان مأساة للكويتيين، ودعوا إلى فتح تحقيق عاجل في الأمر لمحاسبة المسؤولين عما حدث.

وزارة الأوقاف قالت إن بعثة الحج الكويتية، ليست طرفا في التعاقد مع متعهد التغذية في السعودية.

وأضافت أن البعثة لا تملك أي سلطة في اختيار المتعهد، حيث الاختصاص لشركة مطوفي حجاج الدول العربية في السعودية.

وأشار البيان إلى أن السلطات السعودية فرضت عبر شركة مطوفي حجاج الدول العربية والمسؤولة عن تقديم الخدمات لحجاج الدول العربية في المشاعر المقدسة، بإلزام جميع رحلات الحج بالتعاقد معها لتقديم خدمات التغذية.

بعثة الحج الكويتية لسنا طرفاً في التعاقد مع متعهد التغذية بالسعودية، ووزارة الأوقاف تصدر بيان توضيحي بشأن ما تداول حول تغذية يوم عرفة.#الكويت pic.twitter.com/sVr2troKRE — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 12, 2022

ولفت البيان إلى أن المشكلة انحصرت في تغذية يوم عرفة فقط، وأنه تم حل المشكلة الواقعة بين متعهد التغذية وبعض الحملات في ذات الوقت، ولم تكن هناك أي ملاحظات تذكر في بقية المشاعر.

وبحسب البيان، أكدت بعثة الحج أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه “مروجي الشائعات والتهم الباطلة”.

في سياق متصل، استقبل مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، طلائع الرحلات الخاصة بالحجاج الكويتيين العائدين من الديار المقدسة بعد انتهائهم من موسم الحج وفق إجراءات سهلة وميسرة.

وصرح مدير إدارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، بأن الإدارة وضعت خطة متكاملة واستراتيجية واضحة لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم الحج.

وأضاف أن عملية استقبال رحلات الحجاج تمت بكل يسر وسهولة مشيدا بالتعاون الذي تم بين جميع الجهات العاملة في المطار ما انعكس بالشكل الإيجابي لإبراز الطاقات التي تم بذلها من جميع العاملين.

وأشار إلى أن مطار الكويت الدولي استقبل يوم أمس رحلتين على الخطوط الجوية السعودية تقلان نحو 355 حاجا قادمين من الأراضي المقدسة.