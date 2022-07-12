الإعلان عن أكبر زيادة تاريخية في أسعار البنزين تثير غضب المصريين

وطن – في خطوة جديدة قد تؤثر على جميع نواحي الحياة وتزيد من الأعباء الملقاة على أكتافهم في ظروف اقتصادية سيئة، أفاق المصريون صباح اليوم الأربعاء على أكبر زيادة تاريخية في أسعار البنزين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو/حزيران تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع الثالث يوليو / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاربعاء كالآتي:

8 جنيه للتر البنزين 80

9.25 جنيه للتر البنزين 92.

10.75جنيه للتر البنزين 95.

اما سعر بيع السولار فيباع ب 7.25 جنيه للتر

#عاجل: لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت لمدة 3 أشهر بنزين 95: 10.75 جنيهات

بنزين 92: 9.25 جنيهات

بنزين 80: 8 جنيهات

السولار: 7.25 جنيهات

طن المازوت: 5000 جنيه pic.twitter.com/OJBwQbTey6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 13, 2022

وتعتبر الزيادة الجدية هي الأعلى في تاريخ الزيادات المتواصلة على أسعار البنزين، حيث تم رفع سعر لتر البنزين بقيمة نصف جنيه دفعة واحدة للنوعين (80 و92) وجنيه واحد للنوع (90)، حيث كانت السلطات تتعمد سابقا تحريك الأسعار كل مرة بقيمة ربع جنيه على أقصى تقدير.

موجة غضب

ارتفاع أسعار البنزين بهذه النسبة الكبيرة وفي ظل ظروف اقتصادية سيئة جدا تحيط بالمصريين أثار موجة غضب واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعبيرا عن الغضب دشن الناشطون وسم “البنزين” على موقع التدوين المصغر “تويتر” احتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي والكاتب المصري، حسام الغمري: “ده واضح انهم كانوا بيعدوا ايام العيد على صوابعهم مستعجلين على الصب في المصلحة وبصراحة المصلحة ورمت في مصر والمشكلة ان رفع سعر البنزين هيجر وراه أسعار باقي السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل !! لكن نقول ايه .. قالوا الفرعون ايه فرعنك قال ملقيتش حد هتف في صلاة العيد”.

ده واضح انهم كانوا بيعدوا ايام العيد على صوابعهم مستعجلين على الصب في المصلحة

وبصراحة المصلحة ورمت في مصر

والمشكلة ان رفع سعر البنزين هيجر وراه أسعار باقي السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل !!

لكن نقول ايه .. قالوا الفرعون ايه فرعنك قال ملقيتش حد هتف في صلاة العيد #البنزين — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) July 13, 2022

وعبرت مغردة أخرى عن غضبها من القرار قائلة: “دا حتى مستناش لما العيد يعدي حسبي الله ونعم الوكيل”.

دا حتى مستناش لما العيد يعدي حسبي الله ونعم الوكيل #البنزين — Mo Osman (@Mo25937866) July 13, 2022

كما عبر المغرد أحمد أحمد الخولي عن استيائه وغضبه من القرار بالقول: “خربها بلحة وجاب ضلفها بعد مقلب الجيش جمبرى منزوع الرأس وخيار وكوسة وطماطم وفلفل وغنى ورقص ودعارة يغلى البنزين اللى هيغلى كل شيئ اكل وشرب و مواصلات الله يلعنك فى كل كتاب وياخدك انت وجيشك وشرطتك وقضائك الناس خلاص بتكلم روحها فى كل مكان عاوز ايه تانى؟”.

#البنزين خربها بلحة وجاب ضلفها بعد مقلب الجيش جمبرى منزوع الرأس وخيار وكوسة وطماطم وفلفل وغنى ورقص ودعارة يغلى #البنزين اللى هيغلى كل شيئ اكل وشرب و مواصلات الله يلعنك فى كل كتاب وياخدك انت وجيشك وشرطتك وقضائك الناس خلاص بتكلم روحها فى كل مكان عاوز ايه تانى؟#عقبال_مصر #انا_اخوان https://t.co/UUiSMXYyD4 — احمد احمد الخولى (@ahmedMisr70ra) July 13, 2022

وسخر مغرد مما حدث بنشر “كوميكس” يصف الحكومة المصرية بأنها يهودية.

بينما عبر المغرد محمد مصطفى عن مأساة المصريين بالقول: “ارتفاع في اسعار البنزين … اللهم اجعل فترة معيشتنا في مصر شفيعتا لنا يوم نلقاك”.