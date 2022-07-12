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الإعلان عن أكبر زيادة تاريخية في أسعار البنزين تثير غضب المصريين

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
زيادة أسعار البنزين watanserb.com
تشهد مصر أكبر زيادة تاريخية في أسعار البنزين

وطن – في خطوة جديدة قد تؤثر على جميع نواحي الحياة وتزيد من الأعباء الملقاة على أكتافهم في ظروف اقتصادية سيئة، أفاق المصريون صباح اليوم الأربعاء على أكبر زيادة تاريخية في أسعار البنزين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو/حزيران تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع الثالث يوليو / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاربعاء كالآتي:

8 جنيه للتر البنزين 80

9.25 جنيه للتر البنزين 92.

10.75جنيه للتر البنزين 95.

اما سعر بيع السولار فيباع ب 7.25 جنيه للتر

وتعتبر الزيادة الجدية هي الأعلى في تاريخ الزيادات المتواصلة على أسعار البنزين، حيث تم رفع سعر لتر البنزين بقيمة نصف جنيه دفعة واحدة للنوعين (80 و92) وجنيه واحد للنوع (90)، حيث كانت السلطات تتعمد سابقا تحريك الأسعار كل مرة بقيمة ربع جنيه على أقصى تقدير.

موجة غضب

ارتفاع أسعار البنزين بهذه النسبة الكبيرة وفي ظل ظروف اقتصادية سيئة جدا تحيط بالمصريين أثار موجة غضب واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعبيرا عن الغضب دشن الناشطون وسم “البنزين” على موقع التدوين المصغر “تويتر” احتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي والكاتب المصري، حسام الغمري: “ده واضح انهم كانوا بيعدوا ايام العيد على صوابعهم مستعجلين على الصب في المصلحة وبصراحة المصلحة ورمت في مصر والمشكلة ان رفع سعر البنزين هيجر وراه أسعار باقي السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل !! لكن نقول ايه .. قالوا الفرعون ايه فرعنك قال ملقيتش حد هتف في صلاة العيد”.

وعبرت مغردة أخرى عن غضبها من القرار قائلة: “دا حتى مستناش لما العيد يعدي حسبي الله ونعم الوكيل”.

كما عبر المغرد أحمد أحمد الخولي عن استيائه وغضبه من القرار بالقول: “خربها بلحة وجاب ضلفها بعد مقلب الجيش جمبرى منزوع الرأس وخيار وكوسة وطماطم وفلفل وغنى ورقص ودعارة يغلى البنزين اللى هيغلى كل شيئ اكل وشرب و مواصلات الله يلعنك فى كل كتاب وياخدك انت وجيشك وشرطتك وقضائك الناس خلاص بتكلم روحها فى كل مكان عاوز ايه تانى؟”.

وسخر مغرد مما حدث بنشر “كوميكس” يصف الحكومة المصرية بأنها يهودية.

بينما عبر المغرد محمد مصطفى عن مأساة المصريين بالقول: “ارتفاع في اسعار البنزين … اللهم اجعل فترة معيشتنا في مصر شفيعتا لنا يوم نلقاك”.

المصدروزارة البترول والثروة المعدنية المصرية + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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