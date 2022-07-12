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إيلون ماسك يكذب “ترامب” ويؤكد أن أيامه في السياسة يجب أن تنتهي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك

وطن- كذب الملياردير الأمريكي ومالك شركة “spaceX” و”Tesla” إيلون ماسك مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أخبره بأنه صوت له في الانتخابات الرئاسية.

وقال “ماسك” في رد له على “تويتر” تعليقا على مزاعم “ترامب”: “ليس صحيحا”.

كما عبر “ماسك” عن اعتقده أن الوقت قد حان لترامب “لتعليق قبعته والإبحار حتى غروب الشمس”، موضحا أنه “لا يكره” ترامب، لكن أيامه في طليعة السياسة يجب أن تنتهي.

وأشار ماسك أيضًا إلى أن الديمقراطيين يمكّنون ترامب من العودة المحتملة إلى البيت الأبيض – وهو ما قال إنه ينبغي أيضًا إيقافه،

وأضاف: “يجب على الديمقراطيين أيضًا إلغاء الهجوم لا تفعلوا ذلك حتى تكون طريقة ترامب الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي استعادة الرئاسة”.

مؤيدو “ترامب” يطالبون إيلون ماسك بإعادة حسابه على “تويتر”

وردا على أحد مستخدمي تويتر الذي سأل عن المشكلات التي واجهها مع رئاسة ترامب ، أجاب “ماسك”: “نعم ، لكن الكثير من الدراما. هل تريد حقًا ثورًا في حالة متجر صيني كل يوم !؟”، ثم اقترح ماسك أن يكون “الحد الأقصى القانوني للسن” لبدء ولاية رئاسية هو 69 عامًا”

الرئيس السابق دونالد ترامب يبلغ من العمر 76 عامًا، وسيكون عمره 78 عامًا في عام 2024 ، وسيبلغ 82 بنهاية فترة ولاية ثانية ، إذا تم انتخابه، بينما يبلغ الرئيس جو بايدن 79 عامًا، سيكون عمره 81 عامًا إذا ترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وسيبلغ 85 عامًا في نهاية فترته الثانية ، إذا أعيد انتخابه.

وتابع ماسك: “سيكون ترامب في الثانية والثمانين من عمره في نهاية المدة، وهو أكبر من أن يصبح الرئيس التنفيذي لأي شيء، ناهيك عن الولايات المتحدة”.

كما توقع ماسك أنه عام 2024 لن يكون الرئيس بايدن قادرًا على هزيمة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قائلا: “إذا خاض ديسانتيس ضد بايدن في عام 2024، فسيفوز بسهولة – فهو لا يحتاج حتى إلى تنظيم حملة”.

ترامب يهاجم ماسك

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد شن هجوما كبيرا على الملياردير إيلون ماسك، بسبب إعلان الأخير بأنه لم يصوت أبدا لأي جمهورى من قبل حتى يونيو الماضى.

وأضاف ترامب، خلال فعالية شارك فيها فى ولاية ألاسكا، أن أغنى رجل في العالم يعيش حالة من التناقض الكبير، مبينا أن صفقة الاستحواذ على تويتر كانت “فاسدة”.

وحث ترامب الجمهور على الاشتراك في شبكته الاجتماعية الخاصة Truth Social مؤكدا أهمية حرية التعبير بعد عام ونصف من إيقاف حسابه على تويتر والذي قالت إدارته حينها أن سبب الإغلاق هو “تكرار نشر رسائل تحرض على العنف” خاصة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي.

دعم ماسك لحاكم فلوريدا

وتأتي تصريحات ترامب بعدما أبدى ماسك، ميلا نحو رون ديسانتنيس، حاكم ولاية فلوريدا والمرشح الجمهوري المحتمل في سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

ويعد “ديسانتيس”، حتى اللآن أقوى منافس محتمل لترامب للحصول على الترشح الجمهورى، كما أن نفوذ ماسك، الذى لديه عدد متابعيه على تويتر يتجاوز 100 مليون، يمكن أن يجعل تأييده له ذا أهمية كبير.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك لم يحسم رأيه بشأن الانتخابات فى هذه المرحلة، ولكنه قال أنه سليتزم بتقديم ما بين 20 إلى 25 مليون دولار لدعم المرشح الذى يختاره، كما أن نفوذ ماسك، الذى لديه عدد متابعيه على تويتر يتجاوز 100 مليون، يمكن أن يجعل تأييده له ذا أهمية كبير.

“ترامب يعود إلى تويتر” .. إيلون ماسك يقول إنّه سيلغي حظر الرئيس السابق

المصدرتويتر, تحرير وترجمة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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