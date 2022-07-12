إيلون ماسك يكذب “ترامب” ويؤكد أن أيامه في السياسة يجب أن تنتهي

وطن- كذب الملياردير الأمريكي ومالك شركة “spaceX” و”Tesla” إيلون ماسك مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أخبره بأنه صوت له في الانتخابات الرئاسية.

وقال “ماسك” في رد له على “تويتر” تعليقا على مزاعم “ترامب”: “ليس صحيحا”.

Not true — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

كما عبر “ماسك” عن اعتقده أن الوقت قد حان لترامب “لتعليق قبعته والإبحار حتى غروب الشمس”، موضحا أنه “لا يكره” ترامب، لكن أيامه في طليعة السياسة يجب أن تنتهي.

وأشار ماسك أيضًا إلى أن الديمقراطيين يمكّنون ترامب من العودة المحتملة إلى البيت الأبيض – وهو ما قال إنه ينبغي أيضًا إيقافه،

وأضاف: “يجب على الديمقراطيين أيضًا إلغاء الهجوم لا تفعلوا ذلك حتى تكون طريقة ترامب الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي استعادة الرئاسة”.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset. Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency. — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

وردا على أحد مستخدمي تويتر الذي سأل عن المشكلات التي واجهها مع رئاسة ترامب ، أجاب “ماسك”: “نعم ، لكن الكثير من الدراما. هل تريد حقًا ثورًا في حالة متجر صيني كل يوم !؟”، ثم اقترح ماسك أن يكون “الحد الأقصى القانوني للسن” لبدء ولاية رئاسية هو 69 عامًا”

الرئيس السابق دونالد ترامب يبلغ من العمر 76 عامًا، وسيكون عمره 78 عامًا في عام 2024 ، وسيبلغ 82 بنهاية فترة ولاية ثانية ، إذا تم انتخابه، بينما يبلغ الرئيس جو بايدن 79 عامًا، سيكون عمره 81 عامًا إذا ترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وسيبلغ 85 عامًا في نهاية فترته الثانية ، إذا أعيد انتخابه.

وتابع ماسك: “سيكون ترامب في الثانية والثمانين من عمره في نهاية المدة، وهو أكبر من أن يصبح الرئيس التنفيذي لأي شيء، ناهيك عن الولايات المتحدة”.

كما توقع ماسك أنه عام 2024 لن يكون الرئيس بايدن قادرًا على هزيمة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قائلا: “إذا خاض ديسانتيس ضد بايدن في عام 2024، فسيفوز بسهولة – فهو لا يحتاج حتى إلى تنظيم حملة”.

Trump would be 82 at end of term, which is too old to be chief executive of anything, let alone the United States of America. If DeSantis runs against Biden in 2024, then DeSantis will easily win – he doesn’t even need to campaign. — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

ترامب يهاجم ماسك

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد شن هجوما كبيرا على الملياردير إيلون ماسك، بسبب إعلان الأخير بأنه لم يصوت أبدا لأي جمهورى من قبل حتى يونيو الماضى.

وأضاف ترامب، خلال فعالية شارك فيها فى ولاية ألاسكا، أن أغنى رجل في العالم يعيش حالة من التناقض الكبير، مبينا أن صفقة الاستحواذ على تويتر كانت “فاسدة”.

وحث ترامب الجمهور على الاشتراك في شبكته الاجتماعية الخاصة Truth Social مؤكدا أهمية حرية التعبير بعد عام ونصف من إيقاف حسابه على تويتر والذي قالت إدارته حينها أن سبب الإغلاق هو “تكرار نشر رسائل تحرض على العنف” خاصة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي.

دعم ماسك لحاكم فلوريدا

وتأتي تصريحات ترامب بعدما أبدى ماسك، ميلا نحو رون ديسانتنيس، حاكم ولاية فلوريدا والمرشح الجمهوري المحتمل في سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

ويعد “ديسانتيس”، حتى اللآن أقوى منافس محتمل لترامب للحصول على الترشح الجمهورى، كما أن نفوذ ماسك، الذى لديه عدد متابعيه على تويتر يتجاوز 100 مليون، يمكن أن يجعل تأييده له ذا أهمية كبير.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك لم يحسم رأيه بشأن الانتخابات فى هذه المرحلة، ولكنه قال أنه سليتزم بتقديم ما بين 20 إلى 25 مليون دولار لدعم المرشح الذى يختاره، كما أن نفوذ ماسك، الذى لديه عدد متابعيه على تويتر يتجاوز 100 مليون، يمكن أن يجعل تأييده له ذا أهمية كبير.