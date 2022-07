إيلون ماسك يكذب “ترامب” ويؤكد أن أيامه في السياسة يجب أن تنتهي

وطن- كذب الملياردير الأمريكي ومالك شركة “spaceX” و”Tesla” إيلون ماسك مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه أخبره بأنه صوت له في الانتخابات الرئاسية.

وقال “ماسك” في رد له على “تويتر” تعليقا على مزاعم “ترامب”: “ليس صحيحا”.

كما عبر “ماسك” عن اعتقده أن الوقت قد حان لترامب “لتعليق قبعته والإبحار حتى غروب الشمس”، موضحا أنه “لا يكره” ترامب، لكن أيامه في طليعة السياسة يجب أن تنتهي.

وأشار ماسك أيضًا إلى أن الديمقراطيين يمكّنون ترامب من العودة المحتملة إلى البيت الأبيض – وهو ما قال إنه ينبغي أيضًا إيقافه،

وأضاف: “يجب على الديمقراطيين أيضًا إلغاء الهجوم لا تفعلوا ذلك حتى تكون طريقة ترامب الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي استعادة الرئاسة”.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.

Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022