أول رد من أسرة نيرة أشرف حول ما كشفه تقرير الطب الشرعي عن عذريتها

وطن- أكدت أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف على ثقتها المسبقة بشرف ابنتها التي قضت على يد زميلها محمد عادل الشهر الماضي، والذي قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، وذلك عقب تأكيد تقرير الطب الشرعي بأنها “عذراء”.

وقالت شقيقة المجني عليها هدير أشرف، إن الكشف الطبي على شقيقتها حدث في أول يوم من الحادث وذلك كإجراء طبيعي مع أي فتاة تتعرض لحادث وفاة أي كان سببها.

كم استنكرت ما أشيع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول زوج شقيقتها “عرفيا”، قائلة: “الكلام دا عار تمامًا من الصحة.. اتقوا الله في كلامكم على شقيقتي.. دا قذف محصنات وأنها بين يد الله تعالى”، وذلك في تصريحات لموقع “بصراحة“.

من جانبها، عبرت والدة المجني عليها سناء التراس أيضا عن غضبها الشديد مما يتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي منذ وقوع الجريمة وحتى الآن.

وتعليقا على ما أكده تقرير الطب الشرعي حول عذرية ابنتها المجني عليها قالت: “إحنا واثقين من شرف بنتنا وكانت تلك الثقة في محلها، وتقرير الطب الشرعي أثبت أنها عذراء، للرد على كل الشائعات التي تصدرت خلال الفترة الماضية”.

حالة غشاء البكارة للمجني عليها نيرة أشرف

وكان تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية قد أكد بأن غشاء البكارة سليم ويخلو من أية تمزقات قديمة أو حديثة، وأن الرحم سليم وخالي.

مجمل الإصابات في جسد الضحية

وقال التقرير أنه “وجدنا معالم الإصابة الحيوية الحديثة التالية: عدد ۱۷ جرح حوافها محمرة و مستوية واقعة بكل من خلفية فروة الرأس.. وخلفية راحة اليد اليسرى طوله حوالي 5 سم.. وحشية مفصل الرسغ طوله حوالی ۳ سم.. اثنان بوحشية العضد الأيسر أطوالهما حوالي ٢ سم و 5 سم.. خلفية المرفق حوالی ۳ الأيسر طوله حوالي 7 سم.. اثنان بخلفية أسفل العضد الأيسر أطوالهما حوالي 3 سم و 4 سم.. خلفية العضد الأيسر طوله سم.. اثنان بیمین مقدم العنق بوضع مستعرض أطوالها.. السلامية البعيدة للإصبع الإبهام الأيمن طوله حوالي 33 بالجنب الأيسر أطوالها 2سم و 6 سم.. يمين العنق بوضع مستعرض طوله حوالي 6سم.. وحشية الأصبع السبابة الأيمن طوله حوالي 6 سم.. 2 جرح حوافه محمرة و مستوية و متباعدة يقع بمنتصف الجنب الأيسر طوله حوالي 7 سم.. 3 جرح ذبحي بخلفية العنق بوضع مستعرض طوله حوالي 15 سم.. 2 خدش محمر اللون واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر طوله حوالي 3 سم , أعلى يسار الصدر طوله ۱ سم”.

الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت الأربعاء الماضي حكما أول درجة بإعدام المتهم محمد عادل بعد استطلع رأي مفتي الجمهورية شوقي علام.

وفجر المحامي الشهير فريد الديب قنبلة من العيار الثقيل عقب إعلانه عن الترافع عن القاتل في الدرجات القادمة من المحاكمة، في موقف أثار حالة من الإستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصدره في الدفاع عن الجاني الذي نفذ جريمته متعمدا مع سبق الإصرار والترصد.