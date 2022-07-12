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“أكثر فيديو متداول في باكستان”.. مراسلة تصفع مراهقاً على وجهه!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مراسلة تصفع مراهقاً على وجهه watanserb.com
مذيعة باكستانية تصفع مراهق على وجهه

وطن – لم تحتمل مراسلة تلفزيونية باكستانية، مضايقة مراهقٍ لها، خلال تسجيلها على ما يبدو خاتمة تقريرٍ صحفيّ، فقامت بصفعه أمام الكاميرا.

ونشر مقطع الصفع تحت عنوان “أكثر مقطع متداول في باكستان، تظهر في المذيعة وهي تتحدث الى الكاميرا، ومن حولها أطفال ومراهقون وعدد من الرجال، لكنّها صفعت مراهقاً على وجهه؛ لأنه مد يده أمام الكاميرا مما أعاقها عن عملها.

مشهد الصفع تفاعل مع مغرّدون، مذكرين بمشهد شهير لأحد المراسلين الباكستانيين، وهو يصفع طفلاً أدخل رأس في كادر التصوير، خلال قيام المراسل بتصوير خاتمة تقريره.

وقاد التفاعل على الفيديو، إلى إعادة نشر وتداول فيديو مشابه لمراسل فلسطيني من قطاع غزة، خلال تسجيل خاتمة تقرير له. حيث صفع المراسل بغضب طفلاً مرّ من أمامه خلال التصوير.

المصدروطن - رصد تويتر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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