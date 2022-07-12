“أكثر فيديو متداول في باكستان”.. مراسلة تصفع مراهقاً على وجهه!

وطن – لم تحتمل مراسلة تلفزيونية باكستانية، مضايقة مراهقٍ لها، خلال تسجيلها على ما يبدو خاتمة تقريرٍ صحفيّ، فقامت بصفعه أمام الكاميرا.

ونشر مقطع الصفع تحت عنوان “أكثر مقطع متداول في باكستان، تظهر في المذيعة وهي تتحدث الى الكاميرا، ومن حولها أطفال ومراهقون وعدد من الرجال، لكنّها صفعت مراهقاً على وجهه؛ لأنه مد يده أمام الكاميرا مما أعاقها عن عملها.

أكثر مقطع متداول في باكستان لمذيعة تصفع مراهق على وجهه لأنه مد يده أمام الكاميرا مما أعاقها عن عملها. pic.twitter.com/s3kPlKODpV — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 12, 2022

مشهد الصفع تفاعل مع مغرّدون، مذكرين بمشهد شهير لأحد المراسلين الباكستانيين، وهو يصفع طفلاً أدخل رأس في كادر التصوير، خلال قيام المراسل بتصوير خاتمة تقريره.

اخواننا اهل باكستان مذيعين ومذيعات سريعي العصبية

حادثة تتكرر pic.twitter.com/0Iuid7B1Se — ﮼مورديار (@mm84xx) July 12, 2022

وقاد التفاعل على الفيديو، إلى إعادة نشر وتداول فيديو مشابه لمراسل فلسطيني من قطاع غزة، خلال تسجيل خاتمة تقرير له. حيث صفع المراسل بغضب طفلاً مرّ من أمامه خلال التصوير.