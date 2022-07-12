أكاديمي سعودي بارز يبدي تشاؤمه من زيارة بايدن.. لماذا؟

وطن- أعرب الأكاديمي السعودي تركي الحمد، عن عدم تفاؤله بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، بسبب ما اعتبره اختلافًا في الأولويات بين الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية في الوقت الراهن.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لست متفائلا كثيرا، بل لست متفائلا على الإطلاق،بزيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، فهو يأتي وفي ذهنه، أو بالأصح ذهن مستشاريه ومن يحركون الخيوط خلف الكواليس،أمور ليست من أولويات السعودية في هذه المرحلة بالذات،ولا من أولويات القيادة السعودية الجديدة”.

1)لست متفاءلا كثيرا،بل لست متفاءلا على الإطلاق،بزيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة،فهو يأتي وفي ذهنه،أو بالأصح ذهن مستشاريه ومن يحركون الخيوط خلف الكواليس،أمور ليست من أولويات السعودية في هذه المرحلة بالذات،ولا من أولويات القيادة السعودية الجديدة.يأتي بايدن وفي ذهن فريقه تنازلات.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 12, 2022

وأضاف: “يأتي بايدن وفي ذهن فريقه تنازلات جذرية من قبل السعودية لن تقبل بها القيادة السعودية الحالية، لعل من أبرزها احتكار الولايات المتحدة للتحالف مع السعودية، ووقف التعامل أو التحالف مع اية قوى عظمى اخرى (الصين وروسيا)، وهذا أمر بات من الماضي، ولا مكان له من الإعراب حاليا في ظل قيادة لا تضع كل بيضها في سلة واحدة”.

2)جذرية من قبل السعودية لن تقبل بها القيادة السعودية الحالية، لعل من أبرزها احتكار الولايات المتحدة للتحالف مع السعودية، ووقف التعامل أو التحالف مع اية قوى عظمى اخرى (الصين وروسيا)، وهذا أمر بات من الماضي، ولا مكان له من الإعراب حاليا في ظل قيادة لا تضع كل بيضها في سلة واحدة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 12, 2022

وتابع: “سيأتي بايدن وفريقه وعينهم على الانتخابات الأميركية، وتحسين وضع الديموقراطيين بالخروج باتفاق حول زيادة إنتاج النفط، وهو أمر لا يهم القيادة السعودية من قريب أو بعيد، فللسعودية التزاماتها الدولية الأخرى التي لا تستطيع الاخلال بها. ويأتي بايدن وفريقه وفي أذهانهم التبشير بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والمثلين، وفق المنظور الأميركي بالطبع،وهذه أمور ليست من أولويات القيادة السعودية،وطرحها لن يقدم أو يؤخر.الملفات ذات الاولوية في ذهن صانع القرار السعودي هي الملف النووي الإيراني،وخطر إيران وميليشياتها على أمن واستقرار المنطقة،ومن ثم الملف اليمني”.

4)الديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والمثلين،وفق المنظور الأميركي بالطبع،وهذه أمور ليست من أولويات القيادة السعودية،وطرحها لن يقدم أو يؤخر.الملفات ذات الاولوية في ذهن صانع القرار السعودي هي الملف النووي الإيراني،وخطر إيران وميليشياتها على أمن واستقرار المنطقة،ومن ثم الملف اليمني — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 12, 2022

وأكمل: “ولا أظن أن بايدن وفريقه، ومن يتحكمون بالقرار الأميركي من وراء الكواليس، مهتمون كثيرا بهذه الملفات،وإن كانت السياسة المعلنة للولايات المتحدة تشجب السلوك الإيراني وميليشياتها،سواء في اليمن أو غيره.. الطرفان، السعودي والأميركي،ليس بينهما لغة مشتركة حاليا، لذلك لست متفائلا بزيارة الرئيس”.

5)ولا أظن أن بايدن وفريقه،ومن يتحكمون بالقرار الأميركي من وراء الكواليس،مهتمون كثيرا بهذه الملفات،وإن كانت السياسة المعلنة للولايات المتحدة تشجب السلوك الإيراني وميليشياتها،سواء في اليمن أو غيره.الطرفان،السعودي والأميركي،ليس بينهما لغة مشتركة حاليا،لذلك لست متفاءلا بزيارة الرئيس. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 12, 2022

ويصل جو بايدن يوم الجمعة، إلى السعودية في أول زيارة له إلى المملكة بصفته رئيسا للولايات المتحدة، على أمل إقناع الرياض بزيادة إنتاجها من النفط سعيا لكبح ارتفاع أسعار الوقود وخفض التضخم.

ووصول بايدن إلى السعودية سيكون قادما خلالها من تل أبيب، في جولته التي ستبدأ بعد ساعات.

ابن سلمان يعرض الملابس التي سيرتديها عند زيارة بايدن pic.twitter.com/lofvUL0akt — كاريكاتير محبس الجن 🇸🇦 (@MAAljin) July 5, 2022

وقال البيت الأبيض إن بايدن يرغب في استغلال زيارته للشرق الأوسط لتعزيز الدور الأميركي في منطقة تكتسب أهمية إستراتيجية بشكل مضطرد.

خبر ملفت سياسيا :

بوتين وأردوغان سيزوران طهران في 19 يوليو.

يأتي هذا الإجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن الذي السعودية في 15-16 يوليو pic.twitter.com/hxnKRyS7od — Mokhles Nazer/د. مخلص الناظر (@Dr_MokhlesNazer) July 12, 2022

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن أولويات هذه الجولة التي تشمل زيارة فلسطين وإسرائيل والسعودية، تتمثل تتركز في تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة وإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين والتصدي لما وصفه بالتهديد الإيراني متعدد الجوانب وتثبيت الهدنة في اليمن.

"سعد الجبري يصف ابن سلمان بأنه مختل عقليًا، تزامنًا مع زيارة بايدن للمملكة".

– New York Times — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) July 11, 2022

وأضاف أن بايدن سيقدم استراتيجيته ورؤيته للشرق الأوسط خلال القمة التي سيعقدها مع قادة دول الخليج والعراق والأردن ومصر.

وأشار سوليفان إلى رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز ما سماه مسار تحسين العلاقة بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية، قائلا إن أي تطبيع يعد إيجابيا.

كما أكد المسؤول الأميركي أن بايدن سيدافع عن “القيم العالمية”، بما فيها ضرورة تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.

كما كشف سوليفان حقيقة ما تردد عن أن بايدن أعرب عن أسفه بشأن تصريحاته عن السعودية خلال الحملة الرئاسية عام 2020، عندما قال إنه سيجعل المملكة منبوذة.

وقال في تصريحات لشبكة “CNN“، إن بايدن لم يعرب عن أسفه عن هذه التصريحات.

وأضاف سوليفان: “لم يعرب الرئيس عن أسفه بشأن تصريحاته.. ما ركز عليه هو وجهة نظره بأن الولايات المتحدة لديها مصالح مهمة للتقدم والحماية بما في ذلك الشراكة مع المملكة العربية السعودية”.