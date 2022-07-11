4 مدن فرنسية تحتل مراتب متأخرة في سباق أفضل 100 مدينة عالمية للطلاب

وطن-تحتل العديد من المدن الفرنسية مراتب “متقدمة نوعا ما” ضمن قائمة أفضل 100 مدينة مهيأة للطلاب في العالم. وهذا تصنيف صادر عن شركة الاستشارات البريطانية QS؛ وهي شبكة تعليم عالمية رائدة.

ويمكن أن تفخر بعض المدن الفرنسية بهذا التصنيف الذي كشفت عنه شركة الاستشارات البريطانية QS.

وفقا لما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية، فقد أجرىت هذه الشركة الاستطلاع وقامت بتجميع ترتيب لأفضل المدن المهيأة بشكل جيد للحياة الطلابية في العالم.

وفي قائمة أفضل 100 دولة، يوجد 4 مدن في فرنسا فقط، لكن وصلت مدينة واحدة فقط إلى ترتيب أفضل 10 مدن في العالم.

لإنشاء هذا التصنيف، أخذت الشركة الاستشارية في الاعتبار عدة معايير. ومنها والأهم أن لا يزيد عدد سكان هذه المدن عن 250000 نسمة وتضم جامعتين على الأقل مدرجتين في تصنيفها العالمي، وفقا لما ترجمته “وطن“.

ثم فيما يتعلق بمعايير الاختيار الأخرى، نظرت الشركة في:

إمكانية الوصول المالي

نوعية الحياة

مستوى الجامعات

رأي الطلاب السابقين الذين درسوا في المدينة.

والنتائج كانت الآتي ؟ مما لا يثير الدهشة، أن باريس تبذل قصارى جهدها بدخولها المراكز العشرة الأولى واحتلت بذلك في المركز الثامن.

وحصلت العاصمة الفرنسية على 92.6 نقطة من أصل 100 نقطة. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس الأول للاستشارات QS بين سوتر: “إن باريس لديها طابع تاريخي وثقافي يجذب دائمًا الطلاب من جميع أنحاء العالم”.

ومن ثم احتلت مدينة ليون المرتبة 45، تليها مدينة تولوز في المرتبة 78، وأخيراً مونبلييه التي احتلت المرتبة 119.