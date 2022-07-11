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الهدهد

“وطن” تكشف حقيقة فيديو غرق لعائلة آسيوية في ظفار بسلطنة عمان (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انجراف عائلة آسيوية watanserb.com
فيديو لانجراف عائلة في سلطنة عمان

وطن – تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه جديد يوثق لحظة انجراف عائلة آسيوية بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

ووفقا لما رصدته “وطن“، فقد اتضح بأن الفيديو قديم ويعود لشهر أغسطس/آب 2015.

انجراف عائلة آسيوية 

وكانت شرطة عمان السلطانية، قد أفادت، الأحد، بإنجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر.

وأكدت الشرطة السلطانية في تغريدة لها اليوم، الاثنين، “استمرار جهود البحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين بمنطقة المغسيل بمحافظة ظفار إثر انجرافهم إلى البحر بفعل ارتطام الأمواج بعد تجاوزهم لسياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة”.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني والإسعاف أنه “باستخدام الطائرة العمودية التابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني ،تواصل فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار جهودها للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.”

وكان فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎ظفار، قد تمكن، السبت، من العثور على الغريق في منطقة وادي دربات بولاية ‎طاقة وهو مفارق للحياة.

كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة شمال الباطنة من العثور على أحد المفقودين في مجرى وادي عاهن بولاية صحار، وهو مفارق للحياة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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