“وطن” تكشف حقيقة فيديو غرق لعائلة آسيوية في ظفار بسلطنة عمان (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه جديد يوثق لحظة انجراف عائلة آسيوية بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

أمواج البحر تجرف عائلة اسيوية 5 أشخاص من الشاطئ بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان بعد تجاوزهم حاجز الامان الصخري pic.twitter.com/bMgMrW745G — الشيخة🌺🌺 (@Sheikha34a) July 11, 2022

ووفقا لما رصدته “وطن“، فقد اتضح بأن الفيديو قديم ويعود لشهر أغسطس/آب 2015.

الجاليات غير عربية

يخاطرون بأرواحهم كأنها من المراجل

ضحك وإستهزاء ومن ثم ندامة

غرق #المغسيل #خريف_صلالة pic.twitter.com/lisB5upba7 — المحامي/مُسّلم بن علي بالحاف (@MusallamAlii) August 7, 2015

انجراف عائلة آسيوية

وكانت شرطة عمان السلطانية، قد أفادت، الأحد، بإنجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر.

انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر، ويتم المتابعة من قِبل فِرق البحث والانقاذ#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/9yJ1QykJJC — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022

وأكدت الشرطة السلطانية في تغريدة لها اليوم، الاثنين، “استمرار جهود البحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين بمنطقة المغسيل بمحافظة ظفار إثر انجرافهم إلى البحر بفعل ارتطام الأمواج بعد تجاوزهم لسياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة”.

استمرار جهود البحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين بمنطقة المغسيل بمحافظة ظفار إثر انجرافهم إلى البحر بفعل ارتطام الأمواج بعد تجاوزهم لسياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022

من جانبه، أعلن الدفاع المدني والإسعاف أنه “باستخدام الطائرة العمودية التابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني ،تواصل فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار جهودها للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.”

باستخدام الطائرة العمودية التابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني ،تواصل فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار جهودها للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/FzAXTmiFMX — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 11, 2022

وكان فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎ظفار، قد تمكن، السبت، من العثور على الغريق في منطقة وادي دربات بولاية ‎طاقة وهو مفارق للحياة.

العثور على أحد المواطنَين المفقودَين في وادي عاهن، إثر انجراف مركبتهما في وقتٍ سابق وهو مفارقٌ للحياة، ولا يزال البحث جارٍ عن المفقود الأخر#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 9, 2022

كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة شمال الباطنة من العثور على أحد المفقودين في مجرى وادي عاهن بولاية صحار، وهو مفارق للحياة.

اقرأ أيضا: