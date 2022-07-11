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هل ملك المغرب هو من ظهر بصلاة عيد الأضحى أم شبيهه؟ (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com

وطن- أثار الظهور الجديد والأحدث لملك المغرب محمد السادس، بعد فترة غياب طويلة الجدل مرة أخرى، حيث شكك نشطاء بهويته وأنه ليس هو من ظهر في صلاة عيد الأضحى، بالتزامن مع التسريبات عن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

تشكيك بشأن ظهور ملك المغرب في عيد الأضحى

وكان التلفزيون المغربي الرسمي نشر، الأحد، والذي كان أول أيام عيد الأضحى في المغرب، لقطات تلفزيونية توثق أداء العاهل المغربي لصلاة العيد، ونحره الأضحية في القصر الملكي رفقة أبنائه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وتداول ناشطون صور ـ تم تكبيرها والتركيز عليها من قريب ـ لملك المغرب، وزعموا أن من ظهر بصلاة العيد ليس هو وإنما شبيها له.

ولفتوا حسب زعمهم إلى أن الصور تظهر هذا الأمر بوضوح، وأن ملامح الشخص الذي ظهر في الصور والمقاطع المتداولة على أنها للملك، تؤكد أنه ليس محمد السادس ولكنه شبيه له بشكل كبير جدا ولدرجة لا تصدق.

ولاقت هذه المزاعم من بعض الصفحات على تويتر رواجا، بسبب التعتيم الإعلامي على أخبار الملك وعدم ظهوره علنا منذ إعلان إصابته بكورونا في يونيو الماضي، وسفره المفاجئ لفرنسا دون سابق إنذار والذي لم يعلن عنه إلا بعد انتشار التسريبات عن هذه الرحلة.

وكانت تقارير فرنسية سربت معلومات عن أن العاهل المغربي محمد السادس قد سافر لفرنسا، لإجراء عملية خطيرة في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأن خبر إصابته بكورونا جاء للتعتيم على هذا الأمر.

وجاء هذا خوفا مما وصفته التقارير بتفاقم الصراع داخل الأسرة الحاكمة المنقسمة، على العرش إذا أعلن خبر تدهور صحة الملك بشكل رسمي.

نفس الصور من العام الماضي

كما نشر ناشطون صورا زعموا أنها تؤكد أن هذه المقاطع المصورة للملك قديمة ولا تعود لعيد الأضحى في هذا العام.

وعرض هؤلاء صورا بثتها صحيفة “هسبريس” المغربية، للعاهل المغربي العام الماضي أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى ونحر الأضحية، قالوا إنها هي ذات الصور التي نشرت هذا العام أيضا.

وتظهر هذه المقارنة أن الصور المنشورة العام الماضي لملك المغرب في العيد، هي ذاتها الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المغربية، الأحد، وتم فقط تغيير العنوان.

من هو شبيه الملك المزعوم؟

وفي هذا السياق زعم ناشط أن من يظهر في الصورة هو شبيه محمد السادس فقط و اسمه نبيل السباعي.

ونشر صورة أخرى للشخص المشار إليه ـ نبيل السباعي ـ موضحا أنه تم سجنه قبل ذلك بسبب شبهه الكبير بملك المغرب، وزعم أيضا أنه مختفي منذ أكثر من شهرين.”، مضيفا:”لكن اليوم ظهر على التلفاز.”

على الجانب الآخر أكد العديد من النشطاء المغاربة والشخصيات العامة في المغرب، كذب هذه المزاعم ووقوف ما وصفوها “بكتائب الذباب الإلكتروني التابعة لنظام الجزائر”، ورائها لتشويه صورة الملك وإثارة البلبلة في البلاد.

صحة ملك المغرب محمد السادس

ويشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن إصابة ملك المغرب بفيروس، بعد سفره إلى فرنسا بشكل مفاجئ منذ الأول من يونيو الماضي، وسط حديث عن تعرضه لمشاكل جديدة بالقلب وإعلان إصابته بكورونا للتغطية على هذا الأمر.

وبحسب مقاطع نشرتها وسائل إعلام مغربية وتداولها النشطاء للملك، فقد ظهر محمد السادس وهو يصلي العيد، في سلا قرب العاصمة الرباط رفقة أفراد من العائلة.

وبحسب مشاهد بثّها تلفزيون المغرب الرسمي فقد ظهر محمد السادس، في نهاية الصلاة مرتدياً جلباب أصفر اللون، وهو يبتسم على الرّغم من أّنه بدا عليه كأنّه قد خسر الكثير من الوزن منذ إعلان مرضه.

وكان لافتا ظهور محمد السادس بوجه شاحب، وضعف جسدي واضح حيث بدا أنه فقد الكثير من وزنه.

وجدد هذا الظهور الجدل مرة أخرى بشأن وضعه الصحي، حيث كشفت تقارير الشهر الماضي أن زيارته لفرنسا كانت لأجل مشاكل صحية تعرض لها بالقلب.

وتوارى ملك المغرب أنذاك على الأنظار بمجرد سفره إلى فرنسا. فعلى عكس رحلاته السابقة لم يظهر محمد السادس علنًا، ناهيك أنه لم يتواصل مع المغاربة المغتربين، وأبقى نفسه بعيدًا عن الأنظار.

ومنذ عام 2018، بات الملك يخضع لعملية جراحية في القلب كل عامين.

وكان محمد السادس خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في مصحّة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، وذلك بعد عملية مماثلة أجريت له في باريس في فبراير 2018.

صراع داخل الأسرة الحاكمة

ومن المفترض أنه ملك المغرب سيحتفل في نهاية الشهر الجاري، بالذكرى 23 لتوليه العرش.

إلا أن هذا العام يصادف جدلا متناميا حول صحة الملك محمد السادس (58 سنة)، يتداول منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص في قنوات يوتيوب يديرها معارضون مغاربة يقيمون في الخارج.

ويزعم هؤلاء المعارضون أنه يجري “صراع محتدم داخل العائلة الملكية حول من سيرث عرش المملكة بعد غياب محمد السادس. الأمر الذي ساهم في نشر بعض البلبلة والانزعاج وسط الرأي العام المغربي.

أول ظهور لملك المغرب محمد السادس بعد إعلان مرضه يجدد الجدل عن وضعه الصحي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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