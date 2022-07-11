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هل خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني شقيق زوج رحمة رياض؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني watanserb.com
خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وطن– لا يزال الجدل قائما بشأن هوية جميل ألكساندر ترميوتس، الغامضة نوعا ما إلى الآن، وهو رجل الأعمال الشاب الذي أعلن الديوان الملكي الأردني أنه خطب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ابنة العاهل الأردني قبل أيام.

خطيب الأميرة إيمان وزوج رحمة رياض

وكانت الملكة رانيا العبدالله، نشرت الأسبوع الماضي، صورة لابنتها إيمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس عبر حسابها على موقع “إنستغرام“.

وهنأتهما بتعليقها: “الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

وبعد الجدل الكبير والأسئلة المتكررة من قبل النشطاء خلال الأيام الماضية، عن هوية جميل وديانته وطبيعة عمله وثروته، عاد الجدل مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر الجمع بين خطيب الأميرة إيمان والفنان العراقي ألكساندر علوم، زوج الفنانة العراقية رحمة رياض، والتخمين بأنهما قد يكونا أشقاء.

وأثار الشبه الكبير بين ألكساندر علوم، وجميل ترميوتس، جدلا واسعا بين النشطاء.

حيث يتمتع كلاهما ببشرة سمراء جذابة، ولحية كثيفة مهندمة، وابتسامة لطيفة.

إلا أن أوجه الاختلاف بينهما هي “العيون الملونة وتقاسيم الوجه” بحسب نظرة النشطاء.

ثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وضمن العديد من الأسئلة التي باتت تغشل الأردنيين بشأن “جميل” ـ الشخصية الغامضة نوعا ما إلى الآن ـ مثل ديانته وأصوله، فقد تصدر على موقع البحث “جوجل” أيضا سؤالا بشأن ثروة هذا الرجل الذي سيصبح زوج ابنة ملك الأردن.

وعند القول بأن شخص قد تقدم لخطبة أميرة من الأسرة الحاكمة، وأيضا ابنة الملك، فلابد أن يقفز للأذهان الحديث عن ثروته، حيث ليس من المعتاد أو الطبيعي أن يقدم شخص ليس ثريا ـ أو ثري بشكل فاحش بوصف أدق ـ على الزواج من ابنة الملك.

وبناء على ما سبق حاولنا من خلال تقصي المعلومات المتاحة عن جميل ألكساندر، خطيب الأميرة إيمان، الذي اتضح أن اسمه الحقيقي هو “جيمي” قبل أن يغيره لجميل، التوصل لبيانات عن طبيعة عمله وثروة عائلته.

ويشار إلى أنه تأكد بالبحث أيضا فيما يخص ديانة خطيب ابنة ملك الأردن، أنه كان مسيحيا، واعتنق الإسلام وغير اسمه، قبل خطبته للأميرة إيمان، وإعلانها بشكل رسمي.

ورغم عدم وجود حسابات لجميل على مواقع التواصل ـ والتي يقال إنه حذفها جميعا لأسباب مجهولة قبل الخطوبة ـ فإنه من خلال الصور التي رصدت على حساب شقيقته “ألكسا” بانستغرام، يتضح أن عائلة “ألكساندر” ثرية بشكل كبير وتعيش حياة الرفاهية الكاملة.

وبحسب المعلومات المتاحة فإن جميل ألكساندر ـ جيمي سابقا ـ هو رجل أعمال من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وأشارت معلومات أخرى إلى أنه يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبسبب ظروف عمله، فإنه من المتوقع أن تعيش الأميرة إيمان معه في الولايات المتحدة عقب زفافهما.

ورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن ثورة خطيب الأميرة إيمان وحجمها بالتحديد، فإنه معروف عن عائلة “ترميوتس” أن عائلة غنية جدا تعمل في مجال الاستثمارات منذ سنوات طويلة.

ويبدو أن “جميل” الذي ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكس عام 1994، قد ورث إمبراطورية اقتصادية كبيرة عن والده، الذي توفي عام 2018 عن عمر ناهز 98 عاما.

وأيضا تدل إقامة خطيب إيمان بنت عبدالله الثاني، في نيويورك وعمله بها على حجم ثروته الضخمة، حيث من المعروف أن مدينة نيويورك هي المركز الاقتصادي لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل جميل ألكساندر، في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدون معرفة حجم ثروة خطيب ابنة ملك الأردن تحديدا، إلا أنه بلا شك يمتلك ثروة كبيرة جدا مكنته من أن يقدم على التقدم للارتباط بابنة ملك الأردن عبدالله الثاني، الذي يصنف هو وأسرته ضمن أغنى رؤساء العالم.

ثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن.. بكم تقدر ومن أين اكتسبها؟

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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