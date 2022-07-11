نجم باريس سان جيرمان قريب من التوقيع مع الشباب السعودي

وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل مع نجم باريس سان جيرمان خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة (اليوم) السعودية، بأن إدارة نادي الشباب السعودي، يتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

الشباب السعودي والتوقيع مع ماورو إيكاردي

كما وأوضحت الصحيفة، بأن نادي الشباب يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي على سبيل الإعارة، إلى جانب دفع باريس سان جيرمان ( البي أس جي) جزءا من راتبه.

🚨🗣️ #AlShabab are working to get Mauro #Icardi from #PSG: first contacts with his entourage already started. 🇸🇦 📌 Ever #Banega, his compatriot 🇦🇷, is in talks with Mauro to persuade him to accept the proposal. 🐓⚽ 🤝 @zlatan_gh #Transfers pic.twitter.com/3bSj4KvTuK — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 10, 2022

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وفي ذات السياق، الصحفي الموثوق رودي جاليت، المتخصص في أخبار انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” نادي الشباب لديه الرغبة في التعاقد مع إيكاردي، كما أن هناك اتصالات جارية بمحيط اللاعب”.

عقد إيكاردي مع باريس سان جيرمان

وأضاف جاليت في تغريدته، ” اللاعب إيفر بانيجا لاعب الشباب السعودي، يجري اتصالات مع مواطنه الأرجنتيني إيكاردي. من أجل إقناعه بالقدوم إلى الفريق الموسم المقبل”.

وشارك ماورو إيكاردي مع باريس سان جيرمان، في 92 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها من تسجيل 38 هدفاً وصناعة 10 تمريرات حاسمة، كما وسينتهي عقده مع النادي الباريسي في صيف 2024.

عاجل : نادي #الشباب في مفاوضات مع باريس للتعاقد مع المهاجم ماورو #إيكاردي بنظام الإعارة + دفع باريس جزء من راتب اللاعب. عبر @zlatan_gh #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/kxVnLe2diR — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) July 10, 2022

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من جهته، قال نجم الشباب السعودي السابق عبد الرحمن الرومي، في تغريده له على موقع ( تويتر)، ” مهاجم يلعب في الدوري الفرنسي من أمريكا الجنوبية، وهو لاعب شهير. كما وجاء ذلك ضمن خيارات نادي الشباب في الميركاتو الصيفي”.

صفقات الشباب السعودي

كما وأردف الرومي، ” المفاوضات لا تزال مستمرة بين كلا الجانبين في الوقت الحالي، كما مع تمنياتي بالتوفيق للشباب وإدارة النادي بكسب تلك الصفقة التي يعول عليها بعد مغادرة أوديون إيجالو“.

مهاجم يلعب بالدوري الفرنسي من امريكا الجنوبيه وهو لاعب شهير ضمن الخيارات الشبابيه.. المفاوضات مازالت قائمه بين شد وجذب .. تمنياتي بالتوفيق للشباب وللإداره الشبابيه بكسب المهاجم الذي يعول عليه الفريق بعد مغادره ايغالوا — عبدالرحمن الرومي (@A_AlRoomi4) July 9, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي الشباب السعودي نجح في جلب 6 صفقات قوية هذا الصيف، وهو البولندي جريجورز كريشوياك. محمد العيسي، وسعيد الربيعي، وأحمد عبده، ومحمد آدم، بالإضافة إلى الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

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