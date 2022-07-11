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رياضة

نجم باريس سان جيرمان قريب من التوقيع مع الشباب السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان watanserb.com
الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل مع نجم باريس سان جيرمان خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة (اليوم) السعودية، بأن إدارة نادي الشباب السعودي، يتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

الشباب السعودي والتوقيع مع ماورو إيكاردي

كما وأوضحت الصحيفة، بأن نادي الشباب يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي على سبيل الإعارة، إلى جانب دفع باريس سان جيرمان ( البي أس جي) جزءا من راتبه.

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وفي ذات السياق، الصحفي الموثوق رودي جاليت، المتخصص في أخبار انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” نادي الشباب لديه الرغبة في التعاقد مع إيكاردي، كما أن هناك اتصالات جارية بمحيط اللاعب”.

عقد إيكاردي مع باريس سان جيرمان

وأضاف جاليت في تغريدته، ” اللاعب إيفر بانيجا لاعب الشباب السعودي، يجري اتصالات مع مواطنه الأرجنتيني إيكاردي. من أجل إقناعه بالقدوم إلى الفريق الموسم المقبل”.

وشارك ماورو إيكاردي مع باريس سان جيرمان، في 92 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها من تسجيل 38 هدفاً وصناعة 10 تمريرات حاسمة، كما وسينتهي عقده مع النادي الباريسي في صيف 2024.

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من جهته، قال نجم الشباب السعودي السابق عبد الرحمن الرومي، في تغريده له على موقع ( تويتر)، ” مهاجم يلعب في الدوري الفرنسي من أمريكا الجنوبية، وهو لاعب شهير. كما وجاء ذلك ضمن خيارات نادي الشباب في الميركاتو الصيفي”.

صفقات الشباب السعودي

كما وأردف الرومي، ” المفاوضات لا تزال مستمرة بين كلا الجانبين في الوقت الحالي، كما مع تمنياتي بالتوفيق للشباب وإدارة النادي بكسب تلك الصفقة التي يعول عليها بعد مغادرة أوديون إيجالو“.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي الشباب السعودي نجح في جلب 6 صفقات قوية هذا الصيف، وهو البولندي جريجورز كريشوياك. محمد العيسي، وسعيد الربيعي، وأحمد عبده، ومحمد آدم، بالإضافة إلى الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

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المصدروطن + صحيفة اليوم + رودي جاليت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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