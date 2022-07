نجم باريس سان جيرمان قريب من التوقيع مع الشباب السعودي

وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل مع نجم باريس سان جيرمان خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقالت صحيفة (اليوم) السعودية، بأن إدارة نادي الشباب السعودي، يتفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

كما وأوضحت الصحيفة، بأن نادي الشباب يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي على سبيل الإعارة، إلى جانب دفع باريس سان جيرمان ( البي أس جي) جزءا من راتبه.

🚨🗣️ #AlShabab are working to get Mauro #Icardi from #PSG: first contacts with his entourage already started. 🇸🇦

📌 Ever #Banega, his compatriot 🇦🇷, is in talks with Mauro to persuade him to accept the proposal. 🐓⚽

🤝 @zlatan_gh #Transfers pic.twitter.com/3bSj4KvTuK

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 10, 2022