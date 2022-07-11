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رياضة

كريستيانو رونالدو يخدع مانشستر يونايتد بهذا التصرف!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو يخدع إدارة نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
كريستيانو رونالدو يخدع إدارة نادي مانشستر يونايتد

وطن- كشفت صحيفة إنجليزية عن كواليس ما فعله صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قبل إبلاغ إدارة مانشستر يونايتد بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المناسب خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن البرتغالي رونالدو، حصل على ملبغ كبير من نادي مانشستر يونايتد، قبل أيام قيلية من إبلاغ إدارة الشياطين الحمر بالرغبة في الرحيل.

تصرف رونالدو

وأردفت الصحيفة، نقلاً عن مصدر لها من داخل نادي اليونايتد، ” جميع العقود تتجدد مع بداية شهر يوليو الحالي، كما أن رونالدو حصل على مكافأة مالية بموجب العقد المبرم بين كلا الطرفين”.

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وبينت، أن الدون رونالدو حصل على المكافأة المالية من إدارة النادي الإنجليزي قبل إبلاغه بالرحيل هذا الصيف، والمتمثلة بالحصول على حقوق استخدام الصور الخاصة به. فضلاً عن المكافآت المالية الخاصة بتسجيله الأهداف مع الفريق.

كما ولم تصرح الصحيفة، بقيمة المبلغ الذي تقاضاه صاروخ ماديرا من نادي مانشستر يونايتد، لكنها قالت أنه مكون من 6 أرقام ( أي أنه يتجاوز المليون) جنيه إسترليني. ووصفت أنه سال اللعاب من فمه حينما تسلمه وفق وصفها.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

وكان الدون رونالدو قد وافق على العودة إلى نادي مانشستر يونايتد، الصيف الماضي. من تلقيه الوعود بعويضه على الصعيد المادي. قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وختمت الصحيفة، ” رونالدو لم يرتكب الخطأ، ولكن توقيت الإعلان عن رغبته في الرحيل هو الأمر الخطأ. فقد حصل على أمواله من إدارة النادي. ثم بعدها بأيام أعلن عن السماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المرضي له”.

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كما ويعد رونالدو ثاني لاعب على مستوى أوروبا، قد أدخل أموال على الشياطين الحمر، خلف غريمه الأبدي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

ومن الجدير بالذكر، بأن نجم مانشستر يونايتد المخضرم رونالدو الذي سجل في موسم واحد فقط 24 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة، ينتهي عقده مع النادي في صيف عام 2023.

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المصدروطن + ذا صن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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