كريستيانو رونالدو يخدع مانشستر يونايتد بهذا التصرف!

وطن- كشفت صحيفة إنجليزية عن كواليس ما فعله صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قبل إبلاغ إدارة مانشستر يونايتد بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المناسب خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن البرتغالي رونالدو، حصل على ملبغ كبير من نادي مانشستر يونايتد، قبل أيام قيلية من إبلاغ إدارة الشياطين الحمر بالرغبة في الرحيل.

وأردفت الصحيفة، نقلاً عن مصدر لها من داخل نادي اليونايتد، ” جميع العقود تتجدد مع بداية شهر يوليو الحالي، كما أن رونالدو حصل على مكافأة مالية بموجب العقد المبرم بين كلا الطرفين”.

وبينت، أن الدون رونالدو حصل على المكافأة المالية من إدارة النادي الإنجليزي قبل إبلاغه بالرحيل هذا الصيف، والمتمثلة بالحصول على حقوق استخدام الصور الخاصة به. فضلاً عن المكافآت المالية الخاصة بتسجيله الأهداف مع الفريق.

كما ولم تصرح الصحيفة، بقيمة المبلغ الذي تقاضاه صاروخ ماديرا من نادي مانشستر يونايتد، لكنها قالت أنه مكون من 6 أرقام ( أي أنه يتجاوز المليون) جنيه إسترليني. ووصفت أنه سال اللعاب من فمه حينما تسلمه وفق وصفها.

وكان الدون رونالدو قد وافق على العودة إلى نادي مانشستر يونايتد، الصيف الماضي. من تلقيه الوعود بعويضه على الصعيد المادي. قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وختمت الصحيفة، ” رونالدو لم يرتكب الخطأ، ولكن توقيت الإعلان عن رغبته في الرحيل هو الأمر الخطأ. فقد حصل على أمواله من إدارة النادي. ثم بعدها بأيام أعلن عن السماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المرضي له”.

كما ويعد رونالدو ثاني لاعب على مستوى أوروبا، قد أدخل أموال على الشياطين الحمر، خلف غريمه الأبدي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

Erik Ten Hag: "Cristiano Ronaldo is NOT for sale, he is in our plans – he's not with us due to personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, that's it". 🚨🔴 #MUFC

"How to make Cristiano happy? I don't know – I'm looking forward to work with him". pic.twitter.com/8bSRpQbXkI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022