فيديو صادم .. طعن كويتي وزوجته بعد التحرش بها في السالمية! (شاهد)

وطن – نشرت حسابات كويتية على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، وثقته مواطنة كويتية للحظة تعرّضها وزوجها لاعتداء بالطعن من قبل شاب في بمنطقة السالمية بعد أن حاول التحرش بالزوجة.

ويشاهد في المقطع لحظة هجوم الشاب على سائق مركبة بسكين، وسط صرخات من زوجته التي كانت بجانبه. وقد تمكنت من توثيق الواقعة عبر هاتفها النقّال.

طعن كويتي وزوجته .. القبض على المتهمين

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية، تمكن الأمن الجنائي بالتعاون مع الأمن العام من ضبط المتهمين في واقعة الطعن عقب تداول الفيديو.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر “تويتر” إن ”قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع القطاع العام تمكنوا من ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ بالواقعة. حيث تم العثور بحوزتهم على أدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة“.

وأوضحت أنه تم تسجيل قضية ”شروع بالقتل وطعن“.

ويجري التحقيق في القضية لمعرفة أطراف الحادثة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

الإعلام الأمني:

"الأمن الجنائي" بالتعاون مع "الأمن العام " يتمكن من ضبط المتهمين في واقعة الطعن بمحافظة حولي pic.twitter.com/RJ6q7pLsdX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 11, 2022

وكان شاب قد أقدم مساء الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على طعن مواطن كويتي وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية بعد أن حاول التحرش بالزوجة.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، في خبرٍ سابق، إنّ رجال إدارة البحث والتحري في محافظة حولي يكثفون جهودهم لضبط شاب طعن مواطناً وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية مساء أمس. بعد أن حاول التحرش بالزوجة، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمواطن. قام على إثرها المتهم بإخراج آلة حادة (سكين) من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات.

وقال مصدر أمني: “إن المواطن وزوجته أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووصفت حالتهما بالمستقرة والتي لا تدعو إلى القلق”.