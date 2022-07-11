فضيحة مدوية حول مسلسل شائعات انضمام زين الدين زيدان لـ”باريس سان جيرمان”

وطن – كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن فضيحة مدوية حول ما أشيع خلال الفترة السابقة عن مفاوضات نادي باريس سان جيرمان مع مدرب نادي ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة في تقرير حصري لها، إن نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر لم يطلب نهائيا من “زيدان” ان يقوم بتدريب النادي الباريسي، مشيرة إلى أنه حتى لم يطلب ود زيدان لأن المستشار الرياضي الجديد للنادي لويس كامبوس كان يضع نصب عينيه مدرب ليل السابق، منذ اللحظة الأولى من توليه مهمة بناء مشروع سان جيرمان الجديد.

وكشف تقرير الصحيفة عن معلومات صادمة تؤكد بأن المحيطين بـ”زيدان” هم من قاموا بتسريب تقارير مفبركة حول اقتراب لاعب ومدرب نادي ريال مدريد السابق زين الدين زيدان من تولي تدريب باريس سان جيرمان، رغم يقينهم بعدم تواصل النادي معه بشكل رسمي، كما حدث مع المدرب الحالي، في فترة المفاضلة على خليفة المدرب السابق.

الهدف أن يبقى “زيدان” في دائرة الاهتمام

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة بأن الهدف من ترويج مثل هذه الشائعات بالنسبة لزيدان ومحيطه، أن يبقى في دائرة الاهتمام وفي قلب سوق المدربين.

وقالت المصادر: ” بعبارة أخرى، أن يرسم لنفسه صورة ذاك الزاهد، الذي ضحى بالمنصب الذي يحلم به جُل مدربي الكوكب، بتدريب ليونيل ميسي ونيمار ومبابي وباقي فريق الأحلام، كرسالة ضغط على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لمنحه قيادة منتخب الديكة، بعد الانفصال عن المدرب الحالي ديديه ديشامب مع عودة الطائرة المشاركة في مونديال قطر 2022.”.

طموح “زيدان” في تدريب المنتخب الفرنسي

وكان زيدان، قد اعترف بشكل لا لبس فيه في آخر ظهور إعلامي، بأنه لا يفكر سوى في خطوته القادمة في مسيرته التدريبية، قائلا “أقوى رغباتي حاضرة لهذه الفكرة، أريد إغلاق الدائرة وتدريب المنتخب الفرنسي”، مؤيدا صحة ما يتردد من حين لآخر، أنه يرفض كل العروض الكبيرة التي تنهال عليه منذ رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي، على أمل أن يكون الرجل المختار في فترة ما بعد رحيل مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب.

باريس سان جيرمان يعلن عن مدربه الجديد

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي عن تولي كريستوفر جالتييه مهام تدريب الفريق الباريسي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقاد “بوكيتينو” فريق باريس سان جيرمان في 84 مباراة حقق خلالها الفوز في 56 وتلقى الهزيمة في 15 مباراة بينما تعادل في 13 مباراة.

كما حقق “بوكيتينو” مع باريس سان جيرمان 3 بطولات وهي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.