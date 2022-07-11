فضيحة بالفيديو .. طبيب يغتصب امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية!

وطن – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه ألقي القبض على طبيب تخدير في البرازيل للاشتباه في اغتصابه امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية في مستشفى برازيلي.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني وفق ما قرأت وطن إنّه تم القبض على الطبيب “جيوفاني كوينتيلا بيزيرا” ويبلغ من العمر (32 عامًا)؛ للاشتباه في اغتصابه امرأة حامل بعد أن تم تصويره سراً وهو يضع قضيبه في فم المرأة بعد أن قام بتخديرها في مستشفى “دا مولهير” في منطقة “ساو جواو دي ميريتي”، التي تتبع مدينة “ريو دي جانيرو”.

وذكرت “ذا صن” أن الطبيب “بيزيرا” أكمل تدريبه الطبي في التخدير قبل شهرين فقط.

وبحسب ما ورد كان موظفو المستشفى قلقين بشأن كمية الأدوية التي كان يعطيها لمرضاه، لذا قاموا بتركيب كاميرا سرية لمعرفة ما هو عليه.

وقالت إن الموظفين في المستشفى شعروا بالرعب من رؤيته يعتدي جنسياً على المرأة. وبحسب ما ورد، فقد اعتدى الطبيب على الضحية لمدة عشر دقائق تقريبًا.

وقالت مؤسسة الصحة في مدينة “ريو دي جانيرو” ووزيرة الدولة للصحة: “نعلمكم أنه سيتم فتح تحقيق داخلي لاتخاذ الإجراءات الإدارية”.

كما قدم فريق مستشفى دا مولهر الدعم الكامل للضحية وعائلتها.

واعتبرت أنّ: “هذا السلوك يشكل جريمة. يجب أن يعاقب عليها وفقا للتشريعات السارية”.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان لطبيب التخدير ضحايا آخرون. وأشادت بالعاملين في المستشفى لملاحظة سلوكه الغريب.