الرئيسيةحياتنافضيحة بالفيديو .. طبيب يغتصب امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية!
حياتنا

فضيحة بالفيديو .. طبيب يغتصب امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية!

تحقق الشرطة فيما إذا كان لطبيب التخدير ضحايا آخرون

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طبيب تخدير يغتصب امرأة حامل في مستشفى برازيلي watanserb.com
ألقي القبض على طبيب التخدير للاشتباه في اغتصابه امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية

وطن – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه ألقي القبض على طبيب تخدير في البرازيل للاشتباه في اغتصابه امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية في مستشفى برازيلي.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني وفق ما قرأت وطن إنّه تم القبض على الطبيب “جيوفاني كوينتيلا بيزيرا” ويبلغ من العمر (32 عامًا)؛ للاشتباه في اغتصابه امرأة حامل بعد أن تم تصويره سراً وهو يضع قضيبه في فم المرأة بعد أن قام بتخديرها في مستشفى “دا مولهير” في منطقة “ساو جواو دي ميريتي”، التي تتبع مدينة “ريو دي جانيرو”.

طبيب التخدير الذي اغتصب امرأة حامل
طبيب التخدير جيوفاني كوينتيلا بيزيرا

وذكرت “ذا صن” أن الطبيب “بيزيرا” أكمل تدريبه الطبي في التخدير قبل شهرين فقط.

وبحسب ما ورد كان موظفو المستشفى قلقين بشأن كمية الأدوية التي كان يعطيها لمرضاه، لذا قاموا بتركيب كاميرا سرية لمعرفة ما هو عليه.

وقالت إن الموظفين في المستشفى شعروا بالرعب من رؤيته يعتدي جنسياً على المرأة. وبحسب ما ورد، فقد اعتدى الطبيب على الضحية لمدة عشر دقائق تقريبًا.

طبيب التخدير الذي اغتصب امرأة حامل1
كاميرا سرية زرعها موظفون في المستشفى كشفت ما يقوم به الطبيب مع مرضاه

وقالت مؤسسة الصحة في مدينة “ريو دي جانيرو” ووزيرة الدولة للصحة: “نعلمكم أنه سيتم فتح تحقيق داخلي لاتخاذ الإجراءات الإدارية”.

كما قدم فريق مستشفى دا مولهر الدعم الكامل للضحية وعائلتها.

واعتبرت أنّ: “هذا السلوك يشكل جريمة. يجب أن يعاقب عليها وفقا للتشريعات السارية”.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان لطبيب التخدير ضحايا آخرون. وأشادت بالعاملين في المستشفى لملاحظة سلوكه الغريب.

المصدرذا صن - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

اغتصاب سائحة في مرحاض فندق على يد سائح من عائلة ثرية!

حياتنا

اغتصاب 20 طفل في لبنان وتصويرهم .. الضحايا وجدوا أنفسهم عراة بعد تخديرهم!

رياضة

اغتصاب مدربة المنتخب الوطني للسيدات بهذه الدولة على يد “مسؤول بارز”

حياتنا

فضيحة فينس مكمان .. صور المرأة التي اغتصبها في سيارة ليموزين وتفاصيل مثيرة!

حياتنا

مخدر في ليلة رأس السنة.. قصة اللبنانية فاطمة فؤاد التي اغتصبتها فنانة مصرية وزميلها

الهدهد

حفلة عيد ميلاد تؤدي إلى اغتصاب في ريف دمشق

الهدهد

توجيهات جديدة من ديوان ملك المغرب بشأن قضية “اغتصاب المغربيات” المتورط بها مسؤولون

حياتنا

المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر من قبل شخص نافذ ومعروف وسط تستر جهات رسمية!

الهدهد

انتهاكات جنسية واغتصاب جماعي بمعتقلات الأسد.. شهادة مروعة لمعتقلة سابقة

الهدهد

اغتصاب امرأة بعد اختطافها وتعذيبها على أيدي جنود النظام السوري في ريف حمص الغربي!

حياتنا

حاخام إسرائيلي يغتصب 7 نساء في القدس يوم زفافهن بمقابل مادي.. تفاصيل هزت المجتمع

حياتنا

المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر تحت تهديد السلاح يفجر غضب المغاربة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا