طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي تهبط في الرياض

وطن – كشف الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، آفي سكارف، عن هبوط طائرة إسرائيلية تابعة للموساد الإسرائيلي في الرياض اليوم، الاثنين.

وقال “سكارف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: ” قبل زيارة بايدن والتطبيع الدافىء المحتمل مع المملكة العربية السعودية، هبطت طائرة بيزجيت إسرائيلية مرتبطة سابقًا برحلات الموساد في الرياض”.

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Ahead of Biden visit and possible normalization/warming with Saudi Arabia, an Israeli bizjet previously associated with Mossad flights just landed Riyadh Riyadh pic: State Dep pic.twitter.com/KSrz8UEBaf — avi scharf (@avischarf) July 11, 2022

جولة شرق أوسطية للرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء أول زيارة إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 تموز/ يوليو الجاري، تشمل دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية والسعودية.

وسيشارك الرئيس الأمريكي بمدينة جدة السعودية في اليوم الأخير من زيارته قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

بايدن يبرر زيارته للسعودية

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد نشر، الأحد، مقالا في مجلة واشنطن بوست، برر فيه أسباب زيارته إلى السعودية، مشيرا إلى أنها في إطار مواجهة روسيا والصين.

وقال “بايدن” في مقاله، إنه يدرك عدم اتفاق الكثير مع قرار سفره للسعودية، زاعما أن آرائه حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد.

موضوع الحريات على جدول الأعمال

وأشار إلى أن الحريات الأساسية ستكون على جدول أعماله في سفره للسعودية.

وأضاف أنه منذ البداية كان هدفه إعادة توجيه العلاقات مع السعودية مع دولة “شريكة استراتيجيا لمدة 80 عاما” وليس قطعها.

وفي تبريره لزيارته للسعودية، قال بايدن إن وظيفته الحفاظ على بلاده، والمطلوب هو مواجهة عدوان روسيا والتغلب على الصين والعمل من أجل استقرار أكبر في دول المنطقة، والسعودية إحداها.

وتابع بأنه عندما يقابل السعوديين، سيكون هدفه تعزيز شراكة استراتيجية تستند إلى المصالح والمسؤوليات المتبادلة بين البلدين، مع التمسك بـ”القيم الأمريكية الأساسية” على حد وصفه.