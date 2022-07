طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي تهبط في الرياض

وطن – كشف الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، آفي سكارف، عن هبوط طائرة إسرائيلية تابعة للموساد الإسرائيلي في الرياض اليوم، الاثنين.

وقال “سكارف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: ” قبل زيارة بايدن والتطبيع الدافىء المحتمل مع المملكة العربية السعودية، هبطت طائرة بيزجيت إسرائيلية مرتبطة سابقًا برحلات الموساد في الرياض”.

BREAKing

Ahead of Biden visit and possible normalization/warming with Saudi Arabia, an Israeli bizjet previously associated with Mossad flights just landed Riyadh

Riyadh pic: State Dep pic.twitter.com/KSrz8UEBaf

— avi scharf (@avischarf) July 11, 2022