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الهدهد

طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي تهبط في الرياض

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هبوط طائرة للموساد في الرياض watanserb.com
هبوط طائرة للموساد الاسرائيلي في الرياض قبيل زيارة بايدن للسعودية

وطن – كشف الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، آفي سكارف، عن هبوط طائرة إسرائيلية تابعة للموساد الإسرائيلي في الرياض اليوم، الاثنين.

وقال “سكارف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: ” قبل زيارة بايدن والتطبيع الدافىء المحتمل مع المملكة العربية السعودية، هبطت طائرة بيزجيت إسرائيلية مرتبطة سابقًا برحلات الموساد في الرياض”.

جولة شرق أوسطية للرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء أول زيارة إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 تموز/ يوليو الجاري، تشمل دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية والسعودية.

جولة شرق أوسطية للرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل

وسيشارك الرئيس الأمريكي بمدينة جدة السعودية في اليوم الأخير من زيارته قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

بايدن يبرر زيارته للسعودية

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد نشر، الأحد، مقالا في مجلة واشنطن بوست، برر فيه أسباب زيارته إلى السعودية، مشيرا إلى أنها في إطار مواجهة روسيا والصين.

وقال “بايدن” في مقاله، إنه يدرك عدم اتفاق الكثير مع قرار سفره للسعودية، زاعما أن آرائه حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد.

موضوع الحريات على جدول الأعمال

وأشار إلى أن الحريات الأساسية ستكون على جدول أعماله في سفره للسعودية.

وأضاف أنه منذ البداية كان هدفه إعادة توجيه العلاقات مع السعودية مع دولة “شريكة استراتيجيا لمدة 80 عاما” وليس قطعها.

وفي تبريره لزيارته للسعودية، قال بايدن إن وظيفته الحفاظ على بلاده، والمطلوب هو مواجهة عدوان روسيا والتغلب على الصين والعمل من أجل استقرار أكبر في دول المنطقة، والسعودية إحداها.

وتابع بأنه عندما يقابل السعوديين، سيكون هدفه تعزيز شراكة استراتيجية تستند إلى المصالح والمسؤوليات المتبادلة بين البلدين، مع التمسك بـ”القيم الأمريكية الأساسية” على حد وصفه.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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