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حياتنا

صور نسرين طافش في أحضان زوجها في عيد الأضحى تثير جدلا! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش وزوجها watanserb.com
نسرين طافش وزوجها

وطن – نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً مع زوجها الطبيب المصري شريف شرقاوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبدت نسرين في الصّور في أحضان زوجها، لكنّ اللافت تسريحة شعرها الجديدة التي أطلّت بها، وعلّقت على الصورة بمعايدة للجمهور: “عيد مبارك للجميع”.

 

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نسرين طافش كانت فجّرت قنبلة مدوية، بداية يوليو الجاري، وفاجأت جمهورها بإعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الـزّواج دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

 

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وبعدها نشرت نسرين صورتين على حسابها الرسميّ في انستغرام، لزوجها، وعلّقت بالقول: “We’re blessed .. شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا”.

 

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زوج نسرين طافش!؟

زوج نسرين طافش، هو الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة مختص بالريكي وفق المعلومات المتداولة عنه.

بينما أكدت نسرين أن شريف شرقاوي ليس مختص باليوغا وأنهما حاليا ذاهبان لقضاء شهر العسل.بحسب موقع (etbilarabi)

 

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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