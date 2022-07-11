سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 في تعاملات المساء في السوق السوداء

وطن – شهد سعر الدولار في السوق السوداء في السودان في تعاملات المساء اليوم الاثنين استقرار نسبيا، حيث سجل سعر الدولار 567.84 جنيه للشراء، و571.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

شهد سعر اليورو استقرارا اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 608 جنيهات.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق السوداء عند مستوى 710 جنيهات.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 149 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها.

الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه.

وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.

وقال اقتصاديون إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.

وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.