الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 في تعاملات المساء...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 في تعاملات المساء في السوق السوداء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن – شهد سعر الدولار في السوق السوداء في السودان في تعاملات المساء اليوم الاثنين استقرار نسبيا، حيث سجل سعر الدولار 567.84 جنيه للشراء، و571.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

شهد سعر اليورو استقرارا اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 608 جنيهات.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق السوداء عند مستوى 710 جنيهات.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 149 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها.

الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه.

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.

وقال اقتصاديون إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.

وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار يعود للارتفاع داخل السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في السوق السوداء.. ارتفاع كبير

اقتصاد

مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض جديد

اقتصاد

السودان.. أحدث سعر للدولار في السوق السوداء وسط التغيرات المفاجئة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض جميع العملات

اقتصاد

السودان.. انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

اقتصاد

السودان.. انخفاض كبير ومفاجئ بسعر الدولار يربك تجار العملة

الهدهد

انهيار سد السرج المكمل للنهضة.. مصر والسودان تحت التهديد.. وتطورات خطيرة (صور)

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 4يوليو 2022.. انخفاض في البنوك والسوق الموازي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا