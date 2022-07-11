حلا شيحة خلعت الحجاب!.. صورة جديدة تحدث ضجة وحذفتها على الفور (شاهد)

وطن- تسببت صورة حديثة نشرتها الفنانة المصرية حلا شيحة، بموجة جدل واسعة على مواقع التواص، فسرها الجميع بأن حلا خلعت الحجاب ما دفعها لحذف هذه الصورة على الفور.

هل خلعت حلا شيحة الحجاب؟

ويشار إلى أن حلا شيحة أصبحت مثار للجدل الدائم في مصر بعد إعلان عودتها لعالم الفن بعد فترة اعتزال تخطت الـ10 سنوات، وخلعها النقاب الذي ارتدته طيلة هذه السنوات.

الصورة الحديثة التي نشرتها حلا أظهرت بناتها رفقة جدهم ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

وظهرت ابنة حلا الكبرى إلى جانب جدها وهي أقرب في الشبه جدا لوالدتها.

تفسير الصورة التي أثارت الجدل

وتسبب هذا الشبه الكبير بين حلا شيحة وابنتها الكبرى، في أزمة كبيرة للفنانة حيث كانت ابنتها تظهر بدون حجاب.

ما دفع الجميع للاعتقاد بأن حلا شيحة قد خلعت الحجاب، بسبب الشبه الكبير بينها وبين ابنتها، الأمر الذي دفع الفنانة المصرية لحذف هذه الصورة على الفور.

وبسبب هذا الأمر تصدرت حلا شيحة نتائج البحث على المحرك العالمي جوجل.

حلا شيحة تنشر صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب

ويشار إلى أنه في يوليو عام 2021 تسببت حلا شيحة بموجة جدل جديدة بين متابعيها، بعد تضامنها على طريقتها الخاصة مع زميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي كانت ترقد في العناية المركزة آنذاك جراء خطأ طبي وقع أثناء إجرائها عملية لتكيس المبايض.

وعبر صفحتها الرسمية بانستغرام نشرت حلا شيحةوقتها، صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب.

وعلقت عليها بقولها:””معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها.”

وتابعت:”ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر.”

حلا شيحة وتامر حسني

وكان الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، كشف في التوقيت ذاته بعد أزمة حلا مع تامر حسني، أن مواطنته الفنانة حلا شيحة كانت تعمل خلال العامين الماضيين في الوسط الفني من خلال تصريح من النقابة بالعمل.

شطبت نهائياً بلا عودة

وشدد زكي على أن حلا شيحة بعد الأزمة التي أثارتها واعتبار (الفن حرام) وتبرأها من فيلم (مش أنا) وهجومها على تامر حسني، فقد تقرر شطبها نهائيا من النقابة وعدم قبول أوراقها مجددا، ولن تعود للنقابة بحسب قوله.

وردت حلا شيحة على قرار شطبها من نقابة المهن التمثيلية، وقتها بمنشور عبر حسابها على (انستجرام) قالت فيه: (حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسائلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الافتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام).

حلا شيحة: هنيئاً لي بشطب عضوتي

وتابعت حلا شيحة: (أنا لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن، ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي).

وأضافت الفنانة المصرية: (حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه، أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه، وعتابي ليه لحسن ظني بيه، والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ).