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حلا شيحة خلعت الحجاب!.. صورة جديدة تحدث ضجة وحذفتها على الفور (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
حلا شيحة خلعت الحجاب watanserb.com
حلا شيحة خلعت الحجاب

وطن- تسببت صورة حديثة نشرتها الفنانة المصرية حلا شيحة، بموجة جدل واسعة على مواقع التواص، فسرها الجميع بأن حلا خلعت الحجاب ما دفعها لحذف هذه الصورة على الفور.

هل خلعت حلا شيحة الحجاب؟

ويشار إلى أن حلا شيحة أصبحت مثار للجدل الدائم في مصر بعد إعلان عودتها لعالم الفن بعد فترة اعتزال تخطت الـ10 سنوات، وخلعها النقاب الذي ارتدته طيلة هذه السنوات.

الصورة الحديثة التي نشرتها حلا أظهرت بناتها رفقة جدهم ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

وظهرت ابنة حلا الكبرى إلى جانب جدها وهي أقرب في الشبه جدا لوالدتها.

تفسير الصورة التي أثارت الجدل

وتسبب هذا الشبه الكبير بين حلا شيحة وابنتها الكبرى، في أزمة كبيرة للفنانة حيث كانت ابنتها تظهر بدون حجاب.

ما دفع الجميع للاعتقاد بأن حلا شيحة قد خلعت الحجاب، بسبب الشبه الكبير بينها وبين ابنتها، الأمر الذي دفع الفنانة المصرية لحذف هذه الصورة على الفور.

وبسبب هذا الأمر تصدرت حلا شيحة نتائج البحث على المحرك العالمي جوجل.

حلا شيحة تنشر صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب

ويشار إلى أنه في يوليو عام 2021 تسببت حلا شيحة بموجة جدل جديدة بين متابعيها، بعد تضامنها على طريقتها الخاصة مع زميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي كانت ترقد في العناية المركزة آنذاك جراء خطأ طبي وقع أثناء إجرائها عملية لتكيس المبايض.

وعبر صفحتها الرسمية بانستغرام نشرت حلا شيحةوقتها، صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب.

وعلقت عليها بقولها:””معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها.”

وتابعت:”ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر.”

حلا شيحة وتامر حسني

وكان الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، كشف في التوقيت ذاته بعد أزمة حلا مع تامر حسني، أن مواطنته الفنانة حلا شيحة كانت تعمل خلال العامين الماضيين في الوسط الفني من خلال تصريح من النقابة بالعمل.

شطبت نهائياً بلا عودة

وشدد زكي على أن حلا شيحة بعد الأزمة التي أثارتها واعتبار (الفن حرام) وتبرأها من فيلم (مش أنا) وهجومها على تامر حسني، فقد تقرر شطبها نهائيا من النقابة وعدم قبول أوراقها مجددا، ولن تعود للنقابة بحسب قوله.

وردت حلا شيحة على قرار شطبها من نقابة المهن التمثيلية، وقتها بمنشور عبر حسابها على (انستجرام) قالت فيه: (حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسائلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الافتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام).

حلا شيحة: هنيئاً لي بشطب عضوتي

وتابعت حلا شيحة: (أنا لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن، ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي).

وأضافت الفنانة المصرية: (حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه، أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه، وعتابي ليه لحسن ظني بيه، والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ).

بصورة جديدة .. حلا شيحة تُحرج والدها بعدما قال إنها خلعت حجابها وفنانات يعلقن!

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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