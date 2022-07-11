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حفيظ دراجي ينعى شقيقه نور الدين بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وفاة شقيق حفيظ دراجي watanserb.com
وفاة شقيق حفيظ دراجي

وطن – أعلن الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي عن وفاة شقيقه نور الدين دراجي، ناعيا إياه بكلمات مؤثرة.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة أخي نورالدين”.

وأضاف قائلا: “أعزي نفسي و أمي وإخوتي وأولاده وزوجته وأصدقاءه، وادعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، و يغفر له ويعفو عنه”.

وأردف “دراجي” بالقول: “سأفتقدك يا ابن أمي وأبي، لأنك لم تكن مجرد أخ بل كنت الأخ والأب والصديق و الحبيب. يارب هون”.

وفور إعلانه عن وفاة شقيقه، توالت رسائل التعزية من قبل المغردين والإعلاميين العرب الذين ترحموا على الفقيد ودعت لـ”دراجي” بالصبر والسلوان.

وقال الإعلامي الكويتي مهند يوسف معزيا “دراجي”:” لا حول ولا قوة إلا بالله عظم الله أجركم ياخوي بوجميل الغالي ، وتعازينا موصولة للعائلة الكريمة قاطبة وأنسابهم ومحبيهم في مصابكم الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كم تقدم مراسل قناة “بي إن سبورت” في إسبانيا، الحسين سالم بن دجيدة بالتعزية قائلا:” عظم الله أجركم وغفر الله لفقيدكم، أخي حفيظ، وجعله من أهل الجنة، ورزقكم جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وقال مدرب عام نادي موسانزي الرواندي، بهاء إبراهيم، معزيا:” البقاء والدوام لله وحده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين يارب العالمين وربنا يلهمكم الصبر والسلوان.”

من جانبه، قال مدير عام وكالة الانباء القطرية، أحمد بن سعيد الرمحي، معزيا “دراجي”:” عظم الله اجرك نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

وكذلك عزى لصحفي في قنوات “بي إن سبورت”، حسن العيدروس، في وفاة شقيق “دراجي” بالقول:” عظم الله اجركم واحسن الله عزاءكم وغفر لأخيكم وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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