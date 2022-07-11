حفيظ دراجي ينعى شقيقه نور الدين بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟!

وطن – أعلن الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي عن وفاة شقيقه نور الدين دراجي، ناعيا إياه بكلمات مؤثرة.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة أخي نورالدين”.

وأضاف قائلا: “أعزي نفسي و أمي وإخوتي وأولاده وزوجته وأصدقاءه، وادعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، و يغفر له ويعفو عنه”.

وأردف “دراجي” بالقول: “سأفتقدك يا ابن أمي وأبي، لأنك لم تكن مجرد أخ بل كنت الأخ والأب والصديق و الحبيب. يارب هون”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة أخي نورالدين.

أعزي نفسي و أمي وإخوتي وأولاده وزوجته وأصدقاءه، وادعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، و يغفر له ويعفو عنه.

سأفتقدك يا ابن أمي وأبي، لأنك لم تكن مجرد أخ بل كنت الأخ والأب والصديق و الحبيب.

يارب هون.. pic.twitter.com/DqiDpZhhLb — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 11, 2022

وفور إعلانه عن وفاة شقيقه، توالت رسائل التعزية من قبل المغردين والإعلاميين العرب الذين ترحموا على الفقيد ودعت لـ”دراجي” بالصبر والسلوان.

وقال الإعلامي الكويتي مهند يوسف معزيا “دراجي”:” لا حول ولا قوة إلا بالله عظم الله أجركم ياخوي بوجميل الغالي ، وتعازينا موصولة للعائلة الكريمة قاطبة وأنسابهم ومحبيهم في مصابكم الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون”.

لا حول ولا قوة إلا بالله عظم الله أجركم ياخوي بوجميل الغالي ، وتعازينا موصولة للعائلة الكريمة قاطبة وأنسابهم ومحبيهم في مصابكم الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون — مهند يوسف/مايك مبلتع (@Mic_Embalta3) July 11, 2022

كم تقدم مراسل قناة “بي إن سبورت” في إسبانيا، الحسين سالم بن دجيدة بالتعزية قائلا:” عظم الله أجركم وغفر الله لفقيدكم، أخي حفيظ، وجعله من أهل الجنة، ورزقكم جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

عظم الله أجركم وغفر الله لفقيدكم، أخي حفيظ، وجعله من أهل الجنة، ورزقكم جميعا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — LAHSEN SALEM BENDJEDA (@lahsen_salem) July 11, 2022

وقال مدرب عام نادي موسانزي الرواندي، بهاء إبراهيم، معزيا:” البقاء والدوام لله وحده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين يارب العالمين وربنا يلهمكم الصبر والسلوان.”

البقاء والدوام لله وحده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين يارب العالمين وربنا يلهمكم الصبر والسلوان. — BAHAA IBRAHEM (@BAHAAIBRAHEM4) July 11, 2022

من جانبه، قال مدير عام وكالة الانباء القطرية، أحمد بن سعيد الرمحي، معزيا “دراجي”:” عظم الله اجرك نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

عظم الله اجرك نسأل الله له الرحمة والمغفرة — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 11, 2022

وكذلك عزى لصحفي في قنوات “بي إن سبورت”، حسن العيدروس، في وفاة شقيق “دراجي” بالقول:” عظم الله اجركم واحسن الله عزاءكم وغفر لأخيكم وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون”.

عظم الله اجركم واحسن الله عزاءكم وغفر لأخيكم وأسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا اليه راجعون — حسن العيدروس (@haidroos) July 11, 2022

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