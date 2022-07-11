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حياتنا

جريمة صقر نايف المطيري .. اعترافات صادمة للأم قاتلة ابنها في الكويت!

أحيلت إلى النيابة العامة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اعترافات والدة الطفل صقر نايف المطيري watanserb.com
والدة الطفل صقر نايف المطيري اعترفت أنها ادمنت تناول جميع المواد المخدرة منذ 10 سنوات

وطن – كشفت وسائل إعلام كويتية، عن تطورات جديدة، واعترافات صادمة، للأم المتهمة بقتل ابنها الطفل صقر نايف المطيري 7 سنوات، والعثور على جثته متحللة بعد تغيب 4 أشهر.

صقر نايف المطيري watanserb.com
صقر نايف المطيري

وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحالت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، “قضية غرب عبد الله المبارك” إلى النيابة العامة .

وقالت المصادر إن النيابة العامة ستباشر التحقيق في القضية وستستدعي جميع الأطراف والمتهمين لكشف ملابسات الواقعة وتصنيف التهم الموجهة إلى المتهمين.بحسب صحيفة “القبس

وأعلنت الشرطة الكويتية في بيان لها عثورها على جثة الطفل “صقر نايف المطيري” 7 سنوات، بعد أشهر على فقدانه.

اعترافات الأم 

واعترفت الأم خلال استجوابها داخل محبسها من قبل رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي، أنها خططت لجريمتها وقررت التخلص من ابنها قبل ارتكاب الجريمة بـ4 أيام.

وقالت المصادر إن المواطنة اعترفت كذلك أنها ادمنت تناول جميع المواد المخدرة منذ 10 سنوات.

كما اعترفت انها تعيش حياة بلا هدف وبلا قيمة وكلها مشاكل ومنغصات بسبب إدمان المواد المخدرة، وعدم وجود عمل لها.

تعبيرية

وقالت الأم إنها تزوجت عدة مرات وأنجبت اطفالها الأربعة من 3 رجال مختلفين.

وذكرت المصادر أن المتهمة قالت في اعترافاتها، إنها تعاني من أجل جمع المال، وليس لديها دخل مادي ثابت تنفق منه على نفسها وعلى أطفالها وعلى المواد المخدرة.

كما قالت إنها لا تستطيع تلبية احتياجات الأطفال، وكانت تريد التخلص منهم، خصوصا وأن آباءهم لا ينفقون عليهم.

المصدرالقبس - متابعات وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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