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تركي آل الشيخ ينسف شائعات وفاته بأحدث ظهور وهذا ما قاله

باسل النجار
كتب باسل النجار
صحة تركي آل الشيخ watanserb.com
صحة تركي آل الشيخ

وطن- ظهر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، المستشار المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، في فيديو جديد نسف شائعات وفاته التي انتشرت خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية واختفائه عن الأنظار.

المقطع الذي ظهر به تركي آل الشيخ نشره عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن بن محمد الحمود.

وظهر “آل الشيخ” بالمقطع الذي رصدته (وطن) وهو يقف بملابس المنزل ويتحدث وهو يبتسم، حيث أعرب عن رغبته لـ”الحمود” الذي كان يصوره في لعب الشطرنج.

ويبدو أن تركي آل الشيخ انتكس وضعه الصحي مجددا، وسافر للعلاج حيث ظهر في الفيديو وهو يضع دعامة للرقبة.

كما ظهر آل الشيخ بوجه شاحب ونقص وزنه بشكل ملحوظ، وظهر أيضا بلحية كثة جدا.

وكان رئيس هيئة الترفيه يقول للحمود بالمقطع: “تعال.. تلعب شطرنج”، ليرد عليه بالقول: “ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك”.

ولاقى المقطع رواجا واسعا بين المغردين في السعودية، والذين هنأوا “آل الشيخ” على سلامته.

وكتب ناشط بام عزام:”ألف الحمد لله على سلامتك معالي تركي ال الشيخ.”

وغرد يزيد الدوسري:”ترجع لنا بالسلامة يا بوناصر.. والله يتمم عليك الصحة والعافيه ويحفظك.”

ولم يعلن تركي آل الشيخ خلال الأيام الماضية عن تفاصيل وضعه الصحي، كما لم يكشف عن سفره المفاجئ، ما فتح المجال لانتشار شائعات وفاته على مواقع التواصل.

تدهور صحة تركي آل الشيخ

وسبق أن تعرض رئيس هيئة الترفيه لأكثر من أزمة صحية خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في يناير الماضي واضطر للسفر للعلاج في أمريكا.

ويشار إلى أنه في يناير الماضي كشفت صور متداولة لـ”آل الشيخ”، عن دخوله في أزمة صحية جديدة ونقله للخارج سريعا لتلقي العلاج.

الصور التي نشرها شخصيات سعودية معروفة آنذاك، منهم الشاعر ياسر التويجري، وأحمد الجلعود، أظهرت آل الشيخ في وضع صحي حرج وهو يرقد في الرعاية المركزة.

ووقتها أوضح البعض أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، يرقد في أحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأمريكية.

وسبق أن أجرى رئيس هيئة الترفيه السعودية، في سبتمبر 2021، عملية جراحية خطيرة رقد على إثرها في العناية المركزة فترة وفق ما أفاد به مقرب منه.

وطلب عبدالله مخارش الصحفي السعودي والموظف بهيئة الترفيه، في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وقتها، من متابعيه الدعاء لتركي آل الشيخ، كاشفا تفاصيل العملية التي أجراها.

أزمة صحية معقدة

ويشار إلى أنه منذ أكثر من سنة عاد تركي آل الشيخ، إلى السعودية عقب رحلة علاج طويلة قضاها خارج البلاد على خلفية أزمة صحية كبيرة كان يعاني منها.

وتأتي عودة المستشار آل الشيخ إلى الرياض بعد رحلة علاج طويلة دامت أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.

تركي آل الشيخ كشف مؤخرا في حوار على موقع “تويتر” ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية التي صاحبها الغموض خلال الأشهر الماضية.

وذكر آل الشيخ أنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها.

وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وتابع مشيرا إلى أنه خضع لعملية جراحية وصفها بـ”الصعبة”. وأنه “ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع”، كما أكد أنه يواجه أيضا “صعوبة في النوم”.

وأردف قائلا: “دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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