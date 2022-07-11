انهيار جليدي مرعب على 9 سياح في قيرغيزستان .. ما مصيرهم! (فيديو)

وطن – نجا تسعة سائحين بريطانيين وأمريكي بأعجوبة، بعد انهيار جليدي باغتهم خلال رحلة في جبال تيان شان بقيرغيزستان.

وكان تسعة سائحين بريطانيين وأمريكي في جولة بصحبة مرشد في جبال “تيان شان” في قرغيزستان عندما انهار نهر جليدي على جانب منحدر.

ونجا جميع أفراد المجموعة من الانهيار الجليدي رغم أن امرأة كسرت ركبتها ونقلت إلى أقرب مستشفى.

كان أحد السائحين “هاري شيمين”، الذي صور بينما كان انهيار الجليد يندفع نحوه وأصدقائه.

وقال شيمين: “لقد وصلنا للتو إلى أعلى نقطة في الرحلة. وانفصلت عن المجموعة لالتقاط الصور على حافة منحدر”.

وأضاف: “بينما كنت ألتقط الصور ، سمعت صوت تكسير الجليد العميق خلفي”.

وتابع: “لقد كنت هناك لبضع دقائق، لذلك علمت أن هناك مكانًا للمأوى بجواري”.

وقال: “كنت على حافة منحدر، لذا لم أتمكن من الهروب إلا من الملجأ”.

وأكد: “إذا مشينا خمس دقائق أخرى في رحلتنا، فسنكون جميعًا في عداد الأموات”.

وقال إنه مع اقتراب كتلة الجليد منهم، إنه التنفس أصبح أكثر صعوبة. مبيناً:” قال: “ظننت أنني قد أموت”.

خلف الصخرة بدا الأمر وكأنك داخل عاصفة ثلجية.يقول “شيمين”

وقال: “كنت أعلم أن بقية المجموعة كانت بعيدة عن الانهيار الجليدي”.. “كانت المجموعة بأكملها تضحك وتبكي، سعيدة لكونها على قيد الحياة”.

وختم: “لقد أدركنا لاحقًا فقط كم كنا محظوظين”.