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انهيار جليدي مرعب على 9 سياح في قيرغيزستان .. ما مصيرهم! (فيديو)

"بدا الأمر وكأنك داخل عاصفة ثلجية"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
انهيار جليدي على سياح في جبال تيان شان بقيرغيزستان

وطن – نجا تسعة سائحين بريطانيين وأمريكي بأعجوبة، بعد انهيار جليدي باغتهم خلال رحلة في جبال تيان شان بقيرغيزستان.

وكان تسعة سائحين بريطانيين وأمريكي في جولة بصحبة مرشد في جبال “تيان شان” في قرغيزستان عندما انهار نهر جليدي على جانب منحدر.

ونجا جميع أفراد المجموعة من الانهيار الجليدي رغم أن امرأة كسرت ركبتها ونقلت إلى أقرب مستشفى.

كان أحد السائحين “هاري شيمين”، الذي صور بينما كان انهيار الجليد يندفع نحوه وأصدقائه.

وقال شيمين: “لقد وصلنا للتو إلى أعلى نقطة في الرحلة. وانفصلت عن المجموعة لالتقاط الصور على حافة منحدر”.

وأضاف: “بينما كنت ألتقط الصور ، سمعت صوت تكسير الجليد العميق خلفي”.

وتابع: “لقد كنت هناك لبضع دقائق، لذلك علمت أن هناك مكانًا للمأوى بجواري”.

وقال: “كنت على حافة منحدر، لذا لم أتمكن من الهروب إلا من الملجأ”.

وأكد: “إذا مشينا خمس دقائق أخرى في رحلتنا، فسنكون جميعًا في عداد الأموات”.

 

وقال إنه مع اقتراب كتلة الجليد منهم، إنه التنفس أصبح أكثر صعوبة. مبيناً:” قال: “ظننت أنني قد أموت”.

السائح هاري شيمين
السائح هاري شيمين

خلف الصخرة بدا الأمر وكأنك داخل عاصفة ثلجية.يقول “شيمين”

وقال: “كنت أعلم أن بقية المجموعة كانت بعيدة عن الانهيار الجليدي”.. “كانت المجموعة بأكملها تضحك وتبكي، سعيدة لكونها على قيد الحياة”.

وختم: “لقد أدركنا لاحقًا فقط كم كنا محظوظين”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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