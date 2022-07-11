انتهت الحكاية.. عثمان ديمبيلي ينتظر الضوء الأخضر من برشلونة

وطن – أفادت تقارير صحفية، الأحد، حسم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 25 عاماً، مستقبله بشكل نهائي مع نادي برشلونة الإسباني مع انتهاء عقده مع الفريق الشهر الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها. عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ديمبيلي وافق على جميع شروط بنود عقده الجديد المقدم من البرسا”.

تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

وأضاف رومانو، ” عقد ديمبيلي سيكون ساري المفعول حتى يونيو 2024، براتب أقل لأنه أراد البقاء. المدرب تشافي يريده حقاً، كما من المقرر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب هذا الأسبوع”.

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وكان قد انتهى عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق الكتالوني، مع نهاية الشهر الماضي. إلا أن اللاعب لم يوقع مع أي نادٍ، ووضع تجديد عقده مع الفريق على سلم أولوياته هذا الصيف.

Ousmane Dembélé has accepted all clauses of the new contract offered by Barcelona. It will be valid until June 2024, lower salary as he wanted to stay… and Xavi really wants him. 🔵🔴🤝 #FCB Ousmane, in Barcelona today – hopeful to get new deal signed on club side this week. pic.twitter.com/RPOn69jqAG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022

تخفيض راتب ديمبيلي

وأشارت تقارير صحفية، بأن راتب ديمبيلي سيكون أقل بنسبة 40% عن عقده السابق، نظراً للوضع المادي الذي يمر به النادي الكتالوني، إلا أنه سيتلقى العديد من المكافآت المالية بناء على أدائه الموسم المقبل.

وانتقل ديمبيلي إلى صفوف نادي البرسا في صيف عام 2017، بصفقة قياسية كلفت من خزينة برشلونة 105 مليون يورو، قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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ولعب الفرنسي ديمبيلي منذ قدومه إلى البرسا، من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار جونيور، الذي انتقل آنذاك إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن لعنة الإصابات المتكرر أدت إلى تراجع مستواه مع الفريق الكتالوني.

Ousmane Dembélé situation, same as yesterday. Agreement in place on a two year contract, working on the final details but still waiting for Barça board to approve the deal. 🇫🇷 #FCB Ousmane has definitely accepted to stay and sign, waiting for green light on Barcelona side. pic.twitter.com/TTc15p5y5I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

فقد شارك في 92 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 18 هدفاً. كما أن اللاعب قدم المستوى الجيد من تولي المدرب الإسباني تشافي قيادة تدريب الفريق.

صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي

كما وعلل تشافي أكثر من مرة على مستوى ديمبيلي مع برشلونة، قائلاً: ” اللاعب يحتاج فقط إلى الثقة للعودة من جديد إلى مستواه الحقيقي”.

وارتبط اسم ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية ( الميركاتو)، بالعديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، كان من أبرزها باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وكذلك ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

حسب عديد المصادر 🗞

عثمان ديمبيلي عاد لبرشلونة اليوم لتجديد عقوده مع البلوجرانا ✔️

رافينيا وديمبيلي معًا الموسم القادم ⏳️⚡️ pic.twitter.com/3HvVdO6ipo — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) July 10, 2022

يذكر بأن، برشلونة نجح حتى الآن في عقد العديد من الصفقات القوية على صعيد الدفاع وخط الوسط، وهم الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندرس كريستينسين، فيما لايزال النادي يتفاوض من أجل التعاقد مع البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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