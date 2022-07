انتهت الحكاية.. عثمان ديمبيلي ينتظر الضوء الأخضر من برشلونة

وطن – أفادت تقارير صحفية، الأحد، حسم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 25 عاماً، مستقبله بشكل نهائي مع نادي برشلونة الإسباني مع انتهاء عقده مع الفريق الشهر الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها. عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ديمبيلي وافق على جميع شروط بنود عقده الجديد المقدم من البرسا”.

وأضاف رومانو، ” عقد ديمبيلي سيكون ساري المفعول حتى يونيو 2024، براتب أقل لأنه أراد البقاء. المدرب تشافي يريده حقاً، كما من المقرر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب هذا الأسبوع”.

وكان قد انتهى عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق الكتالوني، مع نهاية الشهر الماضي. إلا أن اللاعب لم يوقع مع أي نادٍ، ووضع تجديد عقده مع الفريق على سلم أولوياته هذا الصيف.

Ousmane Dembélé has accepted all clauses of the new contract offered by Barcelona. It will be valid until June 2024, lower salary as he wanted to stay… and Xavi really wants him. 🔵🔴🤝 #FCB

Ousmane, in Barcelona today – hopeful to get new deal signed on club side this week. pic.twitter.com/RPOn69jqAG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022