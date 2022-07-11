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رياضة

انتهت الحكاية.. عثمان ديمبيلي ينتظر الضوء الأخضر من برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عثمان ديمبيلي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة watanserb.com
تجديد عقد عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة براتب أقل

وطن – أفادت تقارير صحفية، الأحد، حسم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 25 عاماً، مستقبله بشكل نهائي مع نادي برشلونة الإسباني مع انتهاء عقده مع الفريق الشهر الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها. عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ديمبيلي وافق على جميع شروط بنود عقده الجديد المقدم من البرسا”.

تجديد عقد ديمبيلي مع برشلونة

وأضاف رومانو، ” عقد ديمبيلي سيكون ساري المفعول حتى يونيو 2024، براتب أقل لأنه أراد البقاء. المدرب تشافي يريده حقاً، كما من المقرر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب هذا الأسبوع”.

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وكان قد انتهى عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق الكتالوني، مع نهاية الشهر الماضي. إلا أن اللاعب لم يوقع مع أي نادٍ، ووضع تجديد عقده مع الفريق على سلم أولوياته هذا الصيف.

تخفيض راتب ديمبيلي

وأشارت تقارير صحفية، بأن راتب ديمبيلي سيكون أقل بنسبة 40% عن عقده السابق، نظراً للوضع المادي الذي يمر به النادي الكتالوني، إلا أنه سيتلقى العديد من المكافآت المالية بناء على أدائه الموسم المقبل.

وانتقل ديمبيلي إلى صفوف نادي البرسا في صيف عام 2017، بصفقة قياسية كلفت من خزينة برشلونة 105 مليون يورو، قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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ولعب الفرنسي ديمبيلي منذ قدومه إلى البرسا، من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار جونيور، الذي انتقل آنذاك إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن لعنة الإصابات المتكرر أدت إلى تراجع مستواه مع الفريق الكتالوني.

فقد شارك في 92 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 18 هدفاً. كما أن اللاعب قدم المستوى الجيد من تولي المدرب الإسباني تشافي قيادة تدريب الفريق.

صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 

كما وعلل تشافي أكثر من مرة على مستوى ديمبيلي مع برشلونة، قائلاً: ” اللاعب يحتاج فقط إلى الثقة للعودة من جديد إلى مستواه الحقيقي”.

وارتبط اسم ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية ( الميركاتو)، بالعديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، كان من أبرزها باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وكذلك ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

يذكر بأن، برشلونة نجح حتى الآن في عقد العديد من الصفقات القوية على صعيد الدفاع وخط الوسط، وهم الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندرس كريستينسين، فيما لايزال النادي يتفاوض من أجل التعاقد مع البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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